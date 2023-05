EU-parlamentets lyxfond går i graven med miljardskuld

Logga in

Om ett drygt år är det EU-val. Unionen har knappt hämtat sig från ”Qatargate” där ledamöter i EU-parlamentet misstänks ha tagit mutor från Qatar och Marocko i utbyte mot politiska favörer. Nu kommer en pensionsbomb.

DN kan, i samarbete med journalistnätverket Investigate Europe, visa att EU-parlamentarikerna haft tillgång till ett närmast obegripligt förmånligt pensionsavtal. Mellan 1991 och 2009 kunde en ledamot betala avgifter i fem års tid (mot slutet av fondens livstid bara två år) och därefter få livslång extra pension.

Naturligtvis går det inte ihop – fonden beräknas vara helt tömd i slutet av nästa år, allra senast 2025. Om EU-parlamentet tar över hela fondens pensionsskuld får Europas skattebetalare punga ut 3,5 miljarder kronor, för svensk del ungefär 100 miljoner kronor.

Och skattebetalarna har redan betalat. För varje varje euro en ledamot betalade, matchade nämligen EU-parlamentet med två euro, sammanlagt 1,3 miljarder kronor 1991–2009, enligt källor med insyn. Parlamentet vill inte bekräfta siffran. Den svenska andelen kan beräknas till omkring 38 miljoner.

Ledamöterna kunde dessutom dra av sin avgift från ”kontorspengarna” – en klumpsumma som ska täcka kontorsutgifter.

Pensionsfonden är en skandal, säger Ingeborg Gräßle, tysk konservativ, som fram till 2019 var ordförande i budgetkontrollutskottet. Foto: Christian Creutz/EU-parlamentet

Storleken på pensionerna beror på hur länge ledamoten har betalat in till fonden. Den som suttit i parlamentet i 20 år och betalat in 3 000–5 000 kronor i månaden under den längsta perioden, 19 år, får i dag ut 77 000 kronor extra i månaden, ovanpå den ordinarie pensionen på 78 000 kronor. Sammanlagt alltså 155 000 kronor, långt mer än den tidigare lönen.

Och långt, långt mer än den genomsnittliga europeiska pensionären, som får 60–70 procent av sin lön. I Sverige ligger medelpensionen strax över 20 000 kronor.

– Pensionsutbetalningarna är en form av stöld. Det är skandalöst, säger Ingeborg Gräßle, tidigare ordförande i EU-parlamentets budgetkontrollutskott och numera ledamot för konservativa CDU i tyska parlamentet.

Den före detta EU-parlamentarikern och belgiska miljöpartisten Bart Staes slog larm redan för 20 år sedan om fondens växande underskott. Då valde många parlamentariker att hoppa av, minns Staes.

– Jag tror att det var 2003 när jag upptäckte problemen. Vi började ställa frågor, till generalsekreteraren, till presidiet, och vi röstade om en resolution, flera gånger faktiskt, där vi sa att skattebetalarna inte ska betala för underskottet. Under flera år senare såg vi hur underskottet blev större och större, säger han.

Bart Staes, belgisk miljöpartist. Här i en debatt i EU-parlamentets budgetkontrollutskott, det utskott som under 20 år kritiserat fonden och varnat för det växande underskottet. Foto: Michel Christen/EU-parlamentet

Men de som beslutar är inte alla 705 EU-parlamentariker, utan parlamentets presidium, som består av 20 personer, däribland EU-parlamentets talman Roberta Metsola och hennes vice talmän.

Sammanlagt 908 personer är i dag medlemmar i fonden, enligt en källa med insyn i fonden.

EU-parlamentet vägrar offentliggöra namnen, men de flesta går att hitta i ett offentligt register i Luxemburg, där fonden är registrerad.

Här finns till exempel brittiske Nigel Farage och franska Marine Le Pen – två som brukade brännmärka EU-slöseriet under sin tid som EU-parlamentariker. Här finns också flera EU-toppar, bland andra utrikeschefen Josep Borrell och en handfull EU-kommissionärer. Samtliga har avböjt att svara på frågor.

Två svenska före detta EU-parlamentariker är med i fonden: Charlotte Cederschiöld (M) och Hadar Cars (FP).

Hadar Cars var EU-parlamentariker 1995–1999 och är i dag 90 år. Han säger att han inte funderade särskilt mycket då, utan att fondsparandet lät som en bra idé och utgick från att det hela var korrekt utformat.

– Jag förstår inte hur det har kunnat bli ett så stort underskott, säger han.

Hadar Cars, EU-parlamentariker för Folkpartiet 1995 till 1999, tillhörde den första gruppen svenska EU-ledamöter. Foto: EU-parlamentet

Om parlamentet beslutar att slopa hans pension, kommer han att acceptera det, säger han.

– Jag är okej med vad de bestämmer. Men jag tycker att det vore tråkigt. För min egen del, men också för de som har större behov än jag av pensionen.

Trots att fonden i flera år hade dragits med underskott, beslöt EU-parlamentets presidium 2009 att parlamentet skulle garantera framtida pensioner om pengarna i den privata fonden skulle ta slut. Bara en person röstade mot, visar protokollet från mötet. Då var 15 av 20 ledamöter själva medlemmar i fonden.

I dag är 3 av de 20 ledamöterna med i pensionsfonden.

En första diskussionsrunda om den stundande konkursen hölls i presidiet den 17 april. Inga beslut fattades då.

DN har sökt Charlotte Cederschiöld för en kommentar.

Fakta. Frivillig pensionsfond Den frivilliga pensionsfonden är en privat organisation som lyder under luxemburgsk lag. När den skapades 1991 var syftet att garantera en tillräckligt hög pension åt alla EU-parlamentariker. Vid den här tiden var ledamöternas pensionsrättigheter knutna till de nationella parlamenten, och varierade mycket. När en gemensam pension för alla EU-parlamentariker infördes 2009 stängdes den frivilliga fonden för nya medlemmar. I dag har fonden 908 medlemmar. 21 av dem är sittande EU-parlamentariker. Tre av dem är medlemmar i presidiet, den grupp som avgör vem som ska betala pensionsfondens underskott. Fondens pensionsskuld är 3,5 miljarder kronor. Om skattemedel används för att betala framtida pensioner, motsvarar det 100 miljoner kronor för svensk del. Fotnot. Den svenska andelen av ett möjligt räddningspaket och av EU-parlamentets bidrag till pensionsfonden 1991–2009 har uppskattats genom att utgå från den svenska andelen av 2023 års EU-budget. Visa mer Visa mindre

