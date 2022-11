EU vill se domstol för ryska ”aggressionsbrott” i Ukraina

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelar på onsdagen att unionen vill inrätta en speciell krigsförbrytartribunal med anledning av kriget i Ukraina. Planen är att domstolen ska utreda ryska aggressionsbrott i Ukraina.

– Medan vi fortsätter att stödja den Internationella brottsdomstolen (ICC), föreslår vi att upprätta en särskild domstol, med stöd av FN, som ska utreda och åtala Rysslands aggressionsbrott, säger hon i ett videouttalande, enligt AFP.

ICC utreder sedan 2014 misstänkta krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Ukraina, men den har inte befogenhet att åtala andra brott. Den särskilda domstolen föreslås därför utreda just så kallade ”aggressionsbrott”.

Ukraina har länge efterfrågat en sådan domstol. Presidenten Volodymyr Zelenskyj menar att Ryssland måste ställas till svars för sina handlingar.

– Vi är redo att börja arbeta med det internationella samfundet för att få största möjliga internationella stöd för denna specialiserade domstol, säger von der Leyen.

EU föreslår även att ryska pengar ska användas till återuppbyggnaden av landet. Prislappen uppskattas till 600 miljarder euro. EU har fryst många miljarder euro av den ryska centralbankens och ryska oligarkers tillgångar. Dessa föreslås förvaltas och investeras. Intäkterna skulle senare användas i Ukraina.

I Ukraina fortsätter samtidigt de blodiga striderna på flera håll. Enligt Jaroslav Janusjevytj, guvernör i Chersonregionen, har Ryssland beskjutit flera bostadshus och sjukvårdsinrättningar i staden med samma namn. Attackerna har kostat minst en person livet, enligt Ukraina.

Ryssland lämnade Cherson tidigare i november men enligt den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute of the Study of War, fortsätter trupperna att skjuta mot den västra flodbanken, även efter reträtten. Volodymyr

Båda sidor rapporterar samtidigt framgångar i Bachmut, i Donetsk, där intensiva strider utspelat sig under de senaste dagarna. Det ryska försvarsministeriet hävdar på onsdagen att dess styrkor har intagit bosättningen Andriivka, söder om Bakhmut.