Europa och Amerika står för 85 procent av alla nya coronasmittade

Med drygt 313.000 döda hittills är USA det värst drabbade landet i världen sett till avlidna i absoluta tal. Räknat per miljon invånare ligger USA 12:e plats efter Storbritannien – Sverige återfinns på plats 24.

Av de 15 värst drabbade länderna per capita är 12 från Europa och två från Sydamerika, och så USA. Det visar statistik från sajten Worldometer.

Antalet avlidna i USA ser på onsdagen ut att nå 3.000 under 24 timmar ännu en gång då antalet avlidna vid 16-tiden amerikansk östkusttid var omkring 2.400. Fem gånger under de senaste åtta dagarna har antalet pendlat runt 3.000, något USA inte ens registrerade under den första vågen i april.

Just nu ökar smittan som mest i Tennessee, Kalifornien och New Mexico, enligt Washington Posts statistik.

WHO:s statistik sträcker sig fram till och med den 13 december, innan de höga uppgångarna i antalet smittade börjat slå igenom i Sydostasien. I Japan har antalet smittade och avlidna överträffat vårens våg, detsamma gäller Sydkorea som den 15 december uppvisade flest antalet avlidna på ett dygn under hela pandemin – 15 personer.

Sydkorea har ofta pekats ut som ett lysande exempel på hur ett land har kunnat möta smittan men på tisdagen nåddes rekordhöga 1.078 nya bekräftat smittade, skriver Joongang Daily. Hittills har 612 människor avlidit och myndigheterna förbereder sig för att införa hårdare restriktioner, skriver tidningen.

Smittan är på väg uppåt också i andra länder som hittills klarat sig relativt lindrigt undan. Bland annat ökade antalet smittade och avlidna i Afrika med 40 respektive 43 procent jämfört med en vecka tidigare. I Amerika ökade antalet med 11 respektive 12 procent medan smittan minskade något i Europa – men antalet döda fortsätter ligga på en hög nivå.

Samtidigt börjar nu vaccineringen i flera länder. Och på onsdagen meddelade chefen för den investeringsfond som ligger bakom ryska Sputnik V-vaccinet att man nu kommer att inleda ett samarbeta med Astra Zeneca. I en intervju med CNN varnar Kirill Dmitriev för att det kommer att bli vaccinbrist, i alla fall i början:

– Även om alla vaccintillverkare skulle producera allt de kan så kommer det ändå inte att räcka, sa Kirill Dmitriev i intervjun.

Hittills har omkring 74 miljoner människor smittats av coronaviruset och 1,6 miljoner avlidit till följd av covid-19.