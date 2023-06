Europa värms upp snabbast i världen

Logga in

Människor dog till följd av extrem värme. Skördar vittrade sönder. Och ett område sammantaget större än Luxemburg stod i lågor i olika skogsbränder.

Förra sommaren var den varmaste som hittills har registrerats i Europa – som på grund av klimatförändringarna har värmts upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet sedan 1980-talet. Ingen annan kontinent i världen värms upp så snabbt.

Glaciärsmältningen i Europa var oöverträffad förra året, med särskilt stora problem i Alperna där istjockleken i genomsnitt minskade med omkring 3,5 meter. Dessutom nådde havsytans temperaturer nya toppar i det nordatlantiska området, där även flera kraftiga marina värmeböljor noterades.

2022 låg Europas temperatur omkring 2,3 grader högre än det förindustriella genomsnittet, enligt den nya rapporten ”State of the Climate in Europe 2022” från FN:s meteorologiska organ WMO och EU:s klimattjänst Copernicus.

Över 16 300 personer beräknas ha dött till följd av väder- och klimatrelaterade händelser i Europa förra året, varav den absoluta majoriteten till följd av hetta.

”Den rekordstora värmestress som européer upplevde 2022 var en av de främsta orsakerna till väderrelaterad överdödlighet i Europa”, säger Carlo Buontempo, chef för Copernicus klimatförändringstjänst, och konstaterar att det inte handlar om någon engångsföreteelse:

”Vår nuvarande förståelse av klimatsystemet och dess utveckling informerar oss om att den här typen av händelser är del av ett mönster som kommer att göra extrem värmestress mer frekvent och intensiv i hela regionen”.

Men det fanns också ljuspunkter, framhåller rapporten. 2022 var ett rekordår för förnybar energi i Europa. Vindkraftverk och solpaneler stod för 22,3 procent av elen inom EU och gick därmed förbi fossil gas (20 procent) för första gången.

”Att öka användningen av förnybara energikällor och energikällor med låga koldioxidutsläpp är avgörande för att minska beroendet av fossila bränslen”, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.