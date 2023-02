Europas största litiumfynd gläder batteriföretagen – och oroar byborna

En bonde föser ett tjugotal kossor genom byns stenlagda gränder. Han håller en käpp i handen och petar varsamt på djuren. Längs gränden reser sig flera hundra år gamla hus som byggts av stenar som staplats på varandra. På en del fasader växer mossa. Kossorna leds ut till en bondgård i utkanten av byn där en kvinna väntar på sina djur i hagen.

– Gruvbolaget säger att vi är rädda för förändringar. Tro fan det om deras gruvor förgiftar vattnet som våra kossor dricker, säger Brasília Fernandes.

Jag undrar hur gammal hon är. Det vet hon inte. Eftersom hon fått sitt namn efter den brasilianska huvudstaden Brasília, som invigdes 1960, är hon kanske runt 62 år.

Brasília Fernandes är lantbrukare och är rädd att vattnet som hennes kor dricker kommer att förgiftas. Foto: Ana Brigida

– Ingen aning. Det blev aldrig någon skola för mig. Jag började jobba som barn.

Som flera andra i byn Covas do Barroso, med 180 invånare, kan hon varken läsa eller skriva. Hon vet inte ens hur gammal hennes dotter är.

– Men att mitt barnbarn är tio år vet jag!

Brasília Fernandes driver ett jordbruk med 22 nötdjur som föds upp för att slaktas.

– Om vattnet förgiftas kommer de som äter våra kossor också bli sjuka, säger Brasília Fernandes och rättar till sin keps.

Brasília Fernandes har aldrig hört talas om elbilar och förstår inte varför ett gruvbolag vill gräva upp det berg som legat som en fond i det landskap där hon levt hela sitt liv.

– Batterier? Vad ska de med det till?

Bergen i norra Portugal har Europas största fyndigheter av litium. Foto: Ana Brigida

Byn Covas do Barroso ligger i Portugals påvraste provins Trás-os-Montes som gränsar i norr till Spanien. Under efterkrigstiden utvandrade stora delar av befolkningen till Angola, Brasilien och Frankrike. Under vintrarna, då det kan falla snö, riskerade befolkningen att svälta. Barn gick barfota. Så sent som 1981 var 26 procent av befolkningen analfabeter. När Portugal gick med i EU fem år senare försökte politikerna lyfta glesbygdsområdet, men fortfarande är Trás-os-Montes en av de mest eftersatta regionerna i Europa.

– I en fattig region är allt välkommet, säger Maria Conceição.

Hon driver ett hotell i tätorten Boticas, en mil från de fyra planerade dagbrotten som ska utvinna litium. En av gruvbolagets geologer bor sedan flera månader tillbaka på hennes hotell.

Bild 1 av 3 Byn Covas do Barroso har bara några hundra invånare. De flesta är emot det brittiska gruvbolaget. Foto: Ana Brigida Bild 2 av 3 På byns fotbollsplan samlades miljövänner förra sommaren för att protestera på gruvplanerna. Foto: Ana Brigida Bild 3 av 3 Byn Covas do Barroso ligger i en av Europas fattigaste regioner. Foto: Ana Brigida Bildspel

– Om de här bergen, som inte annars tjänar något till, innehåller något som är bra för mänskligheten, så varför inte, säger Maria Conceição.

Jag undrar om hon inte är orolig över att gruvdammet från dagbrotten kommer smutsa ned regionens floder.

– Det är så mycket som förgiftas på vår planet. Några dagbrott till gör säkert inte så stor skillnad.

För 15 år sedan köpte ett portugisiskt bolag rättigheterna att utvinna sten för porslinstillverkning i bergen kring Covas do Barroso. Området sträckte sig över 120 hektar. Tio år senare upptäckte bolaget att det fanns litium i stenen. De sålde rättigheterna till ett brittiskt gruvbolag som lyckades förvärva ytterligare 420 hektar mark. Kontraktet mellan bolagen tecknades i Lissabon. I Storbritannien blev det en nyhet att ett brittiskt gruvbolag skulle utvinna Europas största litiumfyndighet, men i Portugal skrevs det inget om avtalet.

Nelson Gomes går till sina marker. Foto: Ana Brigida

– Vi förstod ingenting. Inte ens borgmästaren kände till projektet. Allt hade skett bakom vår rygg, säger jordbrukaren Nelson Gomes, 46 år.

Han bor i Covas do Barroso och började tillsammans med sin fru undersöka vad som hänt. Nelson Gomes tog kontakt med det brittiska bolaget som sa att han inte behövde oroa sig. Det här projektet var bra för alla i byn, sa bolaget.

– Jag tänkte, om det här gruvprojektet är så bra för oss, varför har de då inte berättat om det för oss?

Aida Fernandes vid sitt hus i byn Covas do Barroso. Foto: Ana Brigida

Det kunde inte företaget svara på. Bristen på dialog gjorde att byn vände sig mot bolaget. Nelson Gomes och hans fru kontaktade miljöaktivister som uppmanade det portugisiska naturvårdsverket att utreda vad som hänt. När myndigheten insåg att fyra dagbrott planerats utan att det fanns något miljötillstånd förbjöd de personalen från det brittiska gruvbolaget att beträda marken. Nelson Gomes fru visar en karta som de själva gjort över de planerade gruvorna.

– Det här bolaget har fullständigt struntat i oss. Vi behandlas som om vi vore en by i Afrika, säger Aida Fernandes, 44.

Karta över marken som det brittiska gruvbolaget köpt. Foto: Ana Brigida

Vi åker till floden där hennes två döttrar lärde sig simma. Aida pekar upp för kullen där utvinningen av litium ska ske. För att utvinna ett kilo litium behöver bolaget krossa hundra kilo sten. Stenresterna kommer att läggas i stora högar på marken.

– Vi är oroliga för att regnvattnet kommer att föra avfallet från gruvorna till våra floder, säger hon.

Två av Portugals mest kända märken för mineralvatten hämtar sitt vatten från källor i regionen. Aida Fernandes stoppar fingrarna i det friska flodvattnet.

Floden som rinner i utkanten av byn är ännu inte förgiftad. Foto: Ana Brigida

– Jag förstår inte varför ett svenskt bolag, som annars verkar så månt om miljön, är intresserat av att köpa litium som förstör vår natur, säger Aida Fernandes.

Joana Prazeres är informationschef på det brittiska gruvbolaget Savannah Resources och vill inte bli intervjuad av DN. I stället ringer en person från Camarco, en marknadsföringsbyrå från London, upp. Fergus Young undrar vad vi tänker skriva om Savannah Resources. Den svenska batteritillverkaren Northvolts behov av portugisiskt litium, är svaret.

– Så du är positivt inställd till projektet, undrar han.

Jag svarar att som journalist tar jag inte ställning.

– Ursäkta. Självklart, svarar han.

På Savannah Resources huvudkontor i staden Boticas visar en anställd upp litium. Foto: Ana Brigida

Savannah Resources svarar till slut på mina frågor i ett mejl. Det berättar att investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor och att gruvorna kommer ge arbete åt 215 personer. Konsekvenserna för miljön, skogar som ska avverkas och nya vägar som måste anläggas i det orörda landskapet, är företaget inte lika öppet med att diskutera. Det enda gruvbolaget uppger är att man, efter tolv års utvinning, har ”planer på att återställa landskapet och lämna det i ett bättre skick än de fann det.”

Fyndet av litium i Covas do Barroso har fått den svenska batteritillverkaren Northvolt att storsatsa i Portugal. Tillsammans med det portugisiska oljebolaget Galp planerar Northvolt att i år bygga ett raffinaderi för litium i hamnstaden Setúbal, fem mil sydost om Lissabon.

Vita plaströr visar var det brittiska gruvbolaget provborrat efter litium. Foto: Ana Brigida

– Ju kortare försörjningskedja desto bättre för oss, säger Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt.

Han tar lokalbefolkningens oro på allvar och är kritisk mot det brittiska gruvbolagets tillvägagångssätt.

– Litium måste brytas på ett ansvarsfullt sätt med respekt och dialog med lokalbefolkningen, säger han.