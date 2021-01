Europas ”tredje våg” ger föraning om vad som kan vänta i Sverige

På lördagen varnade statsepidemiolog Anders Tegnell för att en tredje våg av smittspridning kan slå mot Europa. I flera europeiska länder vänder kurvorna uppåt och regeringar vidtar nya tuffa åtgärder för att bromsa smittspridningen, under de sista skälvande månaderna innan vaccinet kan hjälpa till att få stopp på pandemin.

Under höstens så kallade andra våg följde Sverige, med några veckors fördröjning, utvecklingen i stora delar av resterande Europa. Anders Tegnell befarar nu att den ökande smittspridningen i andra europeiska länder åter ger en föraning om vad som kan vänta i Sverige.

Så är läget i några av länderna där spridningen har fått ny fart.

Storbritannien

På söndagen sade den brittiska premiärministern Boris Johnson att han ”förlikats” med tanken på att nya hårdare restriktioner kan behöva införas de kommande veckorna. Framför allt syftar Johnson då på England, som har värst smittspridning i kungadömet.

– Det kan vara så att vi behöver vidta tuffare åtgärder de närmsta veckorna. Jag har förlikat mig helt med det, och jag tror att hela landet har förlikat sig helt med det, sade Boris Johnson på söndagen, till Sky News.

En spridd uppfattning om att en ökande andel av de sjukhusinlagda i landet är barn har ökat pressen på regeringen att stänga grundskolorna. Boris Johnson har sagt att en skolstängning inte är aktuell och på lördagen gick flera experter ut i ett gemensamt uttalande och förnekade att barn drabbas hårdare.

Boris Johnson är fast besluten om att hålla skolorna i landet öppna. Foto: Maureen McLean/Shutterstock

”Jag tycker det är viktigt att alla som arbetar med barnavård gör det helt klart att vi inte ser någon nationell våg av barnsjukdom till följd av covid-19”, sade Damian Roland, barnläkare vid universitetssjukhus i Leicester i uttalandet, som släpptes av Royal college of paediatrics and child health.

Vid månadsskiftet november, december gav vikande smittotal nytt hopp till den brittiska befolkningen, och regeringen utlovade undantag i restriktionerna till jul. Innan högtiden infann sig hade dock trenden skiftat och till en kraftig ökning. Julundantagen stramades åt och hårdare åtgärdspaket infördes i delar av landet.

På söndagen rapporterades 64,990 fall och 454 nya covidrelaterade dödsfall. De senaste dagarnas dygnsrapportering har innehållit de högsta antalen nya bekräftade fall hittills i landet. Dödstalen var under 2020 års sista dagar uppe på nästan 1.000 per dag, och låg därmed på nästan samma nivå som under april, enligt statistiksidan Worldometer. Den dagliga rapporteringen kan dock skifta till följd av fördröjningar.

Den ökade smittspridningen i Storbritannien, framför allt i England, tillskrivs delvis en ny mutation av coronaviruset som befaras vara mer smittsam. Men undersökningarna av det nya viruset är ännu preliminära och vilka egenskaper det har är inte klarlagt.

Och även i andra länder börjar smittspridningen åter ta fart.

Frankrike

På lördagen började nya restriktioner gälla i Frankrike. I flera departement, framför allt i landets östra delar, har det nattliga utegångsförbudet förlängts och börjar nu 18.00 i stället för 20.00.

Frankrikes regering försöker få stopp på den nya ökningen av fall, och har satt upp ett mål om att det dagliga antalet rapporterade covid-19-fall ska vara färre än 5.000. Under den senaste veckan har antalet bekräftade fall per dag skiftat mellan strax under 3.000 och nästan 26.500, enligt Worldometer.

Fransk man vaccineras mot covid-19. Foto: SAMEER AL-DOUMY

Trots det är regeringen fast besluten om att inte inleda någon ny nedstängning likt de som rått i landet under två perioder på hösten och våren år 2020.

– Vi utesluter tanken på en nedstängning i nuläget, både nationellt och lokalt, sade hälsominister Olivier Véran till franska tv 2 den 29 december.

Samtidigt som utvecklingen i smittspridningen går åt fel håll har franska myndigheter kritiserats för att vaccineringen i landet gått för långsamt. Den sista december hade 352 personer fått en dos av Pfizer/Biontechs vaccin, att jämföra med 131,626 i Tyskland och 944,539 i Storbritannien, enligt Le Parisien.

Regeringen har lovat att vaccineringen ska snabbas på och sagt att vårdpersonal över 50 år började få vaccinet i helgen.

Tyskland

Tyskland klarade sig förhållandevis lindrigt under våren men fick i höstas en ökad smittspridning. Likt Storbritannien anades en nedåtgående trend i smittspridningen i slutet på november. Minskningen var dock kortvarig och sedan i början av december har antalet fall per dag fortsatt stiga.

De nuvarande åtgärderna som den tyska regeringen och de lokala ledarna kom överens om innan jul, och som kallats ”lätt nedstängning” slutar gälla den 10 januari. I onsdags sade landets hälsominister Jens Spahn att han inte kan tänka sig att restriktionerna lättas vid utsatt tid, och att han i nuläget inte kan föreställa sig ett slut på restriktionerna, enligt Deutsche Welle.

1.129 dödsfall, den högsta dagliga dödssiffran hittills, rapporterades i Tyskland på onsdagen, enligt Robert Koch Institute.

Tysklands hälsominister Jens Spahn. Foto: MICHAEL SOHN

Norge

På söndagskvällen införde den norska regeringen nya restriktioner i landet, bland annat ett två veckor långt nationellt totalförbud mot servering av alkohol, en rekommendation om att inte bjuda hem någon som inte bor i samma hushåll och en gräns på fem personer för privata sammankomster utanför hemmet.

– Vi ser dessvärre flera tecken på att en ny smittovåg är på väg, och vi har ännu inte sett den fulla effekten av jul- och nyårsfirandet där många har samlats, sade Norges statsminister Erna Solberg på söndagens presskonferens.

Erna Solberg på söndagen. Foto: Fredrik Hagen/TT

Norge har under hela pandemin har haft en mindre smittspridning än stora delar av Europa. Men landet har sett en ökning under hösten och den 30 december registrerades det högsta dagliga smittotalet hittills i landet: 732 fall nationellt, enligt Worldometer.

– Vi har haft en ökande smittrend de senaste veckorna, med flera utbrott i många kommunen. Utöver det har vi gått igenom julfirande och fruktar importering av muterat virus från Storbritannien. Detta gör det nödvändigt att strama åt innan vi tappar kontrollen, sade Espen Rostrup Nakstad, biträdande direktör för Norska direktoratet för hälsa och sociala frågor, till Dagbladet på sondagen.

Enligt Espen Rostrup Nakstad ligger Norges R-tal på 1,3.

– Det betyder att pandemin ser att växa betydligt i Norge, sade han till tidningen.

Danmark

Trycket på sjukvården är hårt i Danmark, till följd av covid-19. På söndagen vårdades 937 covidpatienter på sjukhus i Danmark, de innebär några färre än dagen innan då siffran var den högsta hittills i landet under pandemin och 944 fick sjukhusvård. Av dessa vårdas 136 intensivt och 87 i respirator, enligt Danmarks radio.

Utöver det bekräftades 1.170 nya fall av covid-19 och 29 dödsfall rapporterades.

Danmark hade sin första smittotopp i våras, men lyckades då få kontroll på smittspridningen relativt fort. Under sensommaren och hösten har dock antalet bekräftade fall successivt blivit allt högre.

Innan jul bad den danska huvudstadsregionen och Region Själland om hjälp från region Syddanmark, för att kunna hantera vårdtrycket. Cancerpatienter har nu flyttats över till Syddanmark för att få vård i tid. Personalen i deras hemregioner har placerats om för att hantera det stora antalet covidsjuka.

Dorte Crüger, medicinsk chef i huvudstadsregionen, tror att antalet sjukhusinläggningar har hamnat på en platå och att inte så många fler patienter kommer att behöva placeras om.

– Vi tror att vi kan hålla oss på denna nivå i några veckor, och då kommer det förhoppningsvis att falla så att vi själva kan behandla våra cancerpatienter. Det är det vi vill mest, så folk behöver inte resa så långt, säger hon, till Danmarks radio.

Italien

Skidorter i Italien kommer inte att öppna som planerat den 7 januari. Tidigast den 18 kan de ekonomiskt så viktiga skidanläggningarna åter dra igång, meddelade landets hälsodepartement, enligt Reuters.

Italien var under våren ett av de hårdast drabbade länderna i världen, och även i höstas fick landet en våg av smittspridning som innebar många allvarligt sjuka och döda. Sedan i mitten på november har det dagliga smittotalet fallit från omkring 40.000 till strax över 20.000, men de senaste dagarna syns en ökande trend och fortfarande dör hundratals personer varje dag i landet.