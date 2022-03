Europeiska ledare möter Zelenskyj i Kiev

Under tisdagsmorgonen fortsatte de ryska anfallen mot flera ukrainska städer. I huvudstaden Kiev meddelade stadsledningen att fem personer dött, flera av dem sedan ett 16 våningar högt bostadshus i Sviatoshynskiy-distriktet träffats av en projektil. Amerikanska CNN rapporterar att fyra byggnader i bostadsområden i Kiev träffats under natten.

– Hela världen måste få veta och se vad som händer i Ukraina. Hur Ryssland försöker förstöra vår stat och våra städer, hur de dödar ukrainare, sa borgmästaren Vitalyj Klitjko i en video inspelad vid det delvis raserade huset i Sviatoshynskiy-distriktet, som publicerats på Telegram.

De ryska styrkorna rapporteras ännu inte ha lyckats bryta sig in i Kiev med marktrupper, men försöker enligt BBC fortfarande omsluta och skära av staden trots att förlusterna växer till följd av ukrainska motangrepp.

Kievs borgmästare, den tidigare världsmästaren i boxning, Vitalyj Klitjko. Foto: Ziv Koren/Polaris

Även från landets näst största stad Charkiv, beläget i östra Ukraina, rapporteras tung rysk beskjutning. Enligt regiondirektören Oleh Syniehubov har 65 attacker skett i regionen bara på måndagen, skriver CNN.

Under tisdagseftermiddagen meddelade ukrainska myndigheter att ytterligare omkring 2 000 civila bilar kunnat lämna Mariupol i sydöstra Ukraina. Staden har varit belägrad i mer än en vecka vilket lett till stor brist på mat, vatten och el. Under måndagen kunde dock bilar för första gången lämna genom evakueringskorridorer, som fortsatt vara öppna under tisdagen. Enligt stadsledningen beräknas dock omkring 350 000 människor fortfarande vara fast i Mariupol.

Mykhailo Podoliak, rådgivare till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, meddelade också att den fjärde rundan av förhandlingarna med Ryssland har återupptagits efter måndagens ”tekniska avbrott”. I ett inlägg på Twitter skriver Podoliak att ”vapenstillestånd” och ”tillbakadragande av trupper” står på agendan.

Polens, Sloveniens och Tjeckiens premiärministrar är på väg till Kiev. Foto: Fadel Senna/AFP

Enligt nyhetsbyrån Reuters har president Zelenskyj indikerat att Ukraina kan vara villiga att kompromissa när det gäller frågan om att gå med i Nato, vilket Ryssland krävt, så länge landet erbjuds skydd genom avtal på annan väg.

– Om vi inte kan gå in igenom öppna dörrar, så måste vi samarbeta med de sammanslutningar vi kan, som kan skydda oss och ge separata garantier, säger Zelenskyj enligt Reuters.

Kremls talesperson Dmitri Peskov säger på tisdagen att det är för tidigt att avgöra om samtalen kommer få effekt.

– Arbetet är svårt men med tanke på den rådande situationen är det faktum att samtalen fortsätter förmodligen positivt, säger Peskov enligt nyhetsbyrån.

I ett videoframträdande med företrädare försvarssamarbetet JEF, där Sveriges statsminister Magdalena Andersson deltog, tackade president Zelenskyj de länder som ”intagit en moralisk ståndpunkt” och varnade återigen för att president Putin inte skulle nöja sig med att besegra Ukraina.

– Vi kan stoppa Ryssland. Vi kan stoppa dödandet av människor. Det kommer vara enklare att göra det tillsammans, få ett stopp på förstörelsen av demokratin och göra det i vårt land, sade Zelenskyj på tisdagen, skriver The Guardian.

Presidenten deltog i mötet via länk och befinner sig fortfarande i Kiev. Där kommer han också att möta premiärministrarna för Polen, Slovenien och Tjeckien, som på tisdagen korsade den polsk-ukrainska gränsen och nu har anlänt i den ukrainska huvudstaden med tåg.

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1503782996444340224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503782996444340224%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F15%2Fukraine-war-large-explosions-heard-in-kyiv-zelenskiy-calls-on-russian-troops-to-surrender-putin-china-latest-news

Besöket beskrivs som ett försök att visa solidaritet med det ukrainska folket och som en symbol för den framgång landet haft i sitt försvar mot Ryssland. Polens premiärminister Mateusz Morawiecki meddelade strax efter klockan 19 svensk tid att de tre politikerna nått Kiev.

”Det är här i krigshärjade Kiev som historien kommer skrivas. Det är här friheten bekämpar världens tyranni. Det är här vår allas framtid avgörs, skriver Morawiecki på Twitter inför mötet med president Volodymyr Zelenskyj på tisdagskvällen.