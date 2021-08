Evelyn Jones: Kan guvernör Cuomo ignorera avgångskraven efter sextrakasserierna?

Vad har utredningen kommit fram till?

Under förra året hyllades Andrew Cuomo som en hjälte i coronapandemin. Men i mars i år ändrades tongångarna efter att flera kvinnor anklagade honom för trakasserier. Guvernören initierade själv en oberoende utredning ledd av delstatsåklagare Letitia James - övertygad om att den skulle bevisa hans oskuld.

Men när den 165-sidor långa utredningen offentliggjordes i förra veckan gav den tvärtom en graverande bild av hur guvernören sexuellt trakasserat minst elva kvinnor, många av dem tidigare eller nuvarande anställda. Utredarna har intervjuat 179 personer och gått igenom tiotusentals dokument som de menar styrker kvinnornas berättelser.

Anklagelserna gäller allt från kommentarer, kramar och kyssar på pannan till inviter om klädpoker och påträngande frågor om medarbetares sexliv. Den allvarligaste anklagelsen kommer från en ung medarbetare som menar att Cuomo i november förra året lade sin hand på hennes bröst vid ett möte i hans privata bostad.

Förutom anklagelserna om trakasserier ska Cuomo och hans närmaste medarbetare ha skapat en ”giftig” arbetsmiljö där utsatta kvinnor inte vågade säga någonting om vad de utsatts för av rädsla för bestraffning.

Letitia James, delstatsåklagare i New York, offentliggjorde rapporten som enligt henne ger en ”klar bild” av att Cuomo har brutit mot både delstats- och federala lagar. Foto: Kathy Willens

Hur försvarar sig Cuomo?

Cuomo tycker själv inte att han har gjort något fel. Strax efter rapporten släpptes framträdde han i ett videoinspelat tal med ett bildspel av hur han kysser människor vid olika evenemang. Han skyller på missuppfattningar, och säger att han ”är sådan”. Cuomo har bett om ursäkt för om kvinnor har känt sig obekväma, och tagit upp att hans egen syster varit ett offer för sexuella övergrepp.

Cuomo och hans advokater har också försökt underminera trovärdigheten i kvinnornas vittnesmål, och sagt att utredningen kan ha politiska motiv. De menar bland annat att Letitia James kan ha för avsikt att själv ställa upp i guvernörsvalet, och därför vill bli av med Cuomo.

Vad säger Cuomos allierade?

President Biden, som länge beskrivits som en nära vän och politiskt allierad till Cuomo, har sedan skandalen briserat sagt sig vilja invänta utredningen slutsatser innan han uttalar sig om guvernörens framtid. På en direkt fråga i förra veckan gav presidenten ett otvetydigt svar på om hans allians med Cuomo finns kvar: Jag tycker att Cuomo ska avgå.

Han är inte den ende. Talmannen Nancy Pelosi, flera demokratiska senatorer och guvernören såväl som Cuomos partikolleger i New Yorks delstatskongress har sagt att förtroendet för honom är raserat. Cuomo, som sedan metoo gjort sig känd som en förkämpe för kvinnors rättigheter, har också fått se hur flera av organisationerna han samarbetat med i frågan vänt sig emot honom.

Människor samlade i New York för att protestera mot Andrew Cuomo efter anklagelserna om trakasserier. Foto: STEPHANIE KEITH

Kommer han att avgå?

Inte vad det verkar. Cuomo säger att skandalen inte får abryta det viktiga arbete han gör för att hantera covidpandemin, och har inte uttryckt någon vilja att avgå frivilligt.

Under den senaste veckan har guvernörens opinionssiffror rasat kraftigt - och enligt undersökningar vill 59 procent av New York-väljarna nu att han ska avgå. Under den senaste veckan har Cuomo-skandalen toppat nyhetssändningar och tidningar med frågor om vad som kommer att hända nu. Hur länge Cuomo kan ignorera den negativa uppmärksamheten och och de ihållande kraven på hans avgång återstår att se.

Kan han tvingas att avgå?

Ja. Cuomo utreds sedan i mars av en kongresskommitté. De utreder förutom trakasserier också bland annat om administrationen mörkat dödstalen på delstatens äldreboenden under pandemin, och ifall han använt offentliga medel för privat bruk.

På tisdagen förra veckan uttalade sig talmannen Carl E. Heastie för första gången om Cuomos framtid. Han sade då att Cuomo inte längre kan ha kvar sitt ämbete.

Talmannen Carl E. Heastie uttalade sig förra veckan. Foto: Natan Dvir

– Vi kommer att arbeta effektivt och försöka slutföra vår misstroendeutredning så snabbt som möjligt, sade han.

Om en misstroendeprocess inleds blir det första gången på över hundra år i delstaten New York. Om den inleds får både Cuomo och kommittén möjlighet att lägga fram sina bevis inför delstatskongressen – sedan ska flera instanser rösta om hans framtid.

Om guvernören avsätts ersätts han av biträdande guvernör Kathy Hochul. Då kan han också bli förbjuden att ställa upp i val i framtiden.