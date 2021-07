Ever Given lämnar Suezkanalen efter fyra månader

Sedan japanska Ever Given fastnade på sniskan i Suezkanalen i mars och under sex dagar blockerade kanaltrafiken, har det 400 meter långa containerfartyget legat i en sjö i kanalens mitt nära staden Ismaila. Vittnen uppger för BBC att de sett Ever Given lyfta ankar och börja röra sig vid 11.30, lokal tid på onsdagen. Ever Given ska ha eskorterats av bogserbåtar.

Ägaren Shoei Kisen och egyptiska kanalmyndigheten (SCA) uppges i dagarna ha nått en överenskommelse. SCA begärde inledningsvis 900 miljoner dollar i skadestånd, vilket Shoei Kisen har bestridit. Senare sänktes kravet till 550 miljoner pund. Hur överenskommelsen som ska ha signerats inför fartygets avfärd ser ut är dock inte offentliggjort. SCA:s jurist Kahlid Abubakr sade vid signeringsceremonin att myndigheten har för avsikt att hålla avtalet konfidentiellt, rapporterar BBC.

I ett inspelat meddelande i samband med att Ever Given återupptog sin färd uppgav Yukito Higaki, talesperson för Shoei Kisen att företaget fortsatt kommer att vara en lojal, fast kund hos SCA.

Fartyget, med indisk besättning, kommer att genomgå säkerhetskontroll i Port Said innan hon åker vidare mot Felixstowe i Storbritannien via Rotterdam, Nederländerna. I Storbritannien kommer de 18.300 containrar som finns på Ever Given att lastas ur.

Under de sex dagar som fartyget satt fast i Suezkanalen blockerades färdvägen för hundratals andra fartyg vilket hade påverkan på den globala handeln. En person miste livet under räddningsarbetet.

