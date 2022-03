Expert: Angrepp mot Ukrainas ”livlina” ingen ny strategi

Jämfört med resten av landet har västra Ukraina varit relativt förskonat från ryska attacker under kriget. Men på fredagsmorgonen besköt Ryssland både Ivano-Frankivsk och Lutsk i de hittills västligaste angreppen.

Lutsk ligger drygt tio mil från den polska gränsen och transporter av vapen, ammunition och förnödenheter därifrån har varit en ”livlina” för Ukraina i kriget, enligt Oscar Jonsson.

– Därför har det förvånat mig att Ryssland inte har försökt skära av försörjningslinjerna västerut tidigare. Det här angreppet kommer dock inte få så stora konsekvenser för transporterna. Men man kommer nog vilja kapa den sortens transporter.

En liknande strategi men i mindre skala ses i Kiev, där ryska styrkor har blockerat en motorväg in till staden för att stoppa leveranser, säger Oscar Jonsson.

”Rysslands antagande att man skulle mötas som en befriare har visat sig helt felaktigt”, säger Oscar Jonsson, expert på rysk krigföring vid Försvarshögskolan. Foto: Marc Femenia

Närheten till Polen innebär också närhet till Natoterritorium. Men det är inget som avskräcker ryssarna, tror Oscar Jonsson.

Hur nära vågar Ryssland gå ett Natoland?

– Jag tror att de vågar gå väldigt, väldigt nära. Men de kommer vara noga med att inte gå över gränsen. De tar Stoltenberg (Natos generalsekreterare, reds anm.) på orden när han säger att Nato kommer försvara varje centimeter av sitt territorium.

15 mil söder om Lutsk ligger Lviv, dit majoriteten av de ukrainska internflyktingarna flytt. Fler attacker mot västra Ukraina riskerar att ge ytterligare kraft åt flyktingströmmarna ut ur landet.

Oscar Jonsson tror att bomberna i västra Ukraina kommer falla tätare framöver. Han ser däremot inte utvecklingen som en ny strategi från Rysslands sida. Trupprörelser pekar i stället på att landets blickar fortsatt är riktade mot Kiev.

Den ryska milslånga militärkonvojen som sakta rört sig mot staden har nu skingrats allt mer. Huvudstyrkan befinner sig 25 kilometer från centrum, enligt brittisk underrättelsetjänst, som menar att upplösningen kan ha flera förklaringar. Orsaken kan dels vara att försöka omringa större delar av Kiev, dels att undvika ukrainska mottattacker.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502533211523538944?cxt=HHwWgICzgdj_iNopAAAA

Enligt den senaste bedömningen från tankesmedjan The Institute for the Study of War (ISW) omgrupperade styrkorna under fredagen och har inte gjort några större framsteg det senaste dygnet.

– De ser ut att gruppera för anfall. Kolonnen har inte gjort någon jätteförflyttning, men styrkorna befinner sig tillräckligt nära. Än så länge är läget under kontroll, men jag tror att man förbereder för omringning och bombning, säger Oscar Jonsson, som inte vill spekulera i när ett storskaligt angrepp mot huvudstaden kan ske.

– Vi kommer säkert till en punkt när man försöker rulla in i Kiev. Men det är förenat med stora risker och fara.

Vad betyder det för kriget om Kiev faller?

– Oerhört mycket. Det vore symboliskt enormt, främst eftersom den politiska och militära ledningen befinner sig där. Och för att Zelenskyj betonat att han stannar i Kiev och inte flyr. Sen betyder det inte att resten av landet lägger sig platt bara för att man slår ut ledningen.

Oscar Jonsson konstaterar att Ukraina stått upp betydligt bättre än väntat, men att Ryssland samtidigt har mycket krigskapacitet kvar.

– Eftersom Ukraina varit väldigt skickliga med att nå ut med informationen nås vi i regel av allt som går bra för dem och allt som går dåligt för Ryssland. Det finns ett urvalsproblem där. Vi ser mycket, men vet lite, säger han.

– Ryssland har faktiskt tagit ganska mycket territorium på kort tid. Tempot är högre än USA:s i Irak 2003. Samtidigt tappar man momentum, för varje meter blir försörjningsledet längre och det blir svårare att upprätthålla tempot.