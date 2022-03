Expert: Biden känd för att säga oöverlagda saker

Efter att Biden sagt att Putin är ”en krigsbrottsling” förra onsdagen fick medarbetare tona ner uttalandet på grund av Kremls reaktioner genom att säga att Biden använde begreppet lite vardagligt slängigt. Men efter möten med polska soldater på lördagen upprepade han uttalandet.

Efter besök i flyktingläger kallade Biden den ryske presidenten för ”slaktare” och senare under sitt tal i Warszawa sade han: ”För Guds skull, den här mannen kan inte sitta kvar vid makten.”

– Nu har ju Vita huset i viss mån backat från det här uttalandet, men jag tror att Biden för det första uttryckte sin genuina, personliga uppfattning, men det är också en uppfattning som man i Kreml förstår att ledare i Väst nog har. Helt krasst spelar det nog ingen roll mer än på marginalen, säger Martin Kragh.

– Putin har i tio års tid anklagat västvärlden för att försöka störta honom, att använda olika påtryckningar för att få vad han kallar regimskifte med en ”färgrevolution” som vi sett i andra länder. Sedan den tidens stora demonstrationer mot valfusk och att Putin kom tillbaka, främst i Moskva, har han levt kvar med den synen att USA, CIA och amerikanska UD, för att ligga bakom dem.

Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Foto: Utrikespolitiska institutet

Kremls talesperson Dmitrij Peskov betonar för Reuters att ”Rysslands president väljs av ryssar” och senare till ryska RBC att Biden tydligen är ”offer för många missförstånd”. Han beskriver uttalandena som ”otillåtna och oförlåtliga”.

– Det här talet, och de passager som rör Ryssland, är förbluffande för att uttrycka det artigt. Han förstår inte att världen inte är begränsad till USA och större delen av Europa, säger Dmitrij Peskov till RBC.

Flera andra, däribland franske presidenten Emmanuel Macron, har uttryckt oro vilka negativa följder Bidens ogenomtänkta eller kalkylerade uttalande kan få. Macron säger att han själv inte skulle säga något sådant och att om man verkligen vill uppnå fred ska man inte eskalera något, ens med ord.

Men Martin Kragh tror alltså inte att Kreml kommer att påverkas av Bidens påståenden utan snarare vara en bekräftelse. Oavsett vad Biden menat kommer de att tolka det på det sätt som passar den förutfattade inställningen.

Är det klokt att på det här sättet ge vatten på Putins kvarn?

– Det beror på vilken målgrupp man tänker sig kunna spela in. För den som litar på de ryska statsmedierna blir det en bekräftelse av världsbilden av att Västvärlden är ute efter Ryssland. Men å andra sidan finns det ryssar som är kritiska till Putin och inte ser honom som en legitim ledare, de kommer ju att se det här som att Biden för en gångs skull uttryckte den känsla han verkligen har, säger Marin Kragh.

Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, konstaterar att Bidens uttalande om Putin vid makten var en avvikning från manus, men kan inte säga om det var avsiktligt eller inte. USA:s nuvarande statschef har sedan många år gjort sig känd för att han då och då säger oöverlagda eller åtminstone spontana saker.

– Eftersom Vita huset gått ut och sagt vad Biden egentligen menade talar för att det är ännu en så kallad ”gaffe” från honom. Det skulle annars gå emot USA:s linje hittills, det vill säga att man inte har en strategi för regimskifte i Ryssland, säger Dag Blanck.

Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Han har noterat att många kommentatorer i amerikanska medier snarare har uppmärksammat det övriga talet och jämfört det med tidigare presidenterna John F Kennedys Berlintal 1963 och Reagans dito 1987 – ”Ich bin ein Berliner” respektive ”Tear down this wall”. Bidens Warszawa-tal var väldigt kraftfullt, enligt Dag Blanck.

– Han inleder med att citera Johannes Paulus II ord ”Var inte rädda” som den då nyvalde sade när han för första gången återvände till hemlandet Polen 1979 för att gjuta mot i polackerna mot kommunismen, och Biden är ju också katolik. Sedan nämnde han Solidaritetsledaren och fredspristagaren Lech Walesa, en annan symbol för polsk motståndskraft i kampen mot autokrati, säger Dag Blanck.

Att knyta an till just motsatsförhållandet mellan demokrati och autokrati var sannolikt särskilt medvetet med tanke på att den frågan har varit central för Biden under såväl valkampanjen som presidentskapet. Ytterligare ett skäl att tro att ”För guds skull”-uttalandet inte var en del av det i övrigt sammanhållna talet.

– Det är tydligt att USA:s engagemang för och samarbete med Europa har ökat efter Trump-åren. Den transatlantiska länken har stärkts igen, säger Dag Blanck.

– Donald Trump avvek ofta från sina planerade tal, och talade ibland mycket spontant. Han var ofta som mest framgångsrik när han inte följde manus. Men han fick också kritik för att han inte förstod hur viktiga ordvalen kan vara, från bland andra just Biden. Nu utsätter sig presidenten för risken att få samma kritik, säger Dag Blanck.