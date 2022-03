Expert: Kriget i Ukraina riskerar att trappa upp Syrienkonflikten

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina det syriska inbördeskriget?

– Det talas mycket om rysk rekrytering av syriska stridande, men jag tror inte det sker i stor skala eller att det spelar någon roll för Syrienkonflikten. Kriget i Ukraina har dock lett till spänningar mellan Ryssland och USA, och även i viss mån Turkiet och Ryssland. Det kan få effekter på de diplomatiska arrangemang som är beroende av att de här staterna samarbetar. Det enskilt viktigaste är nog den årliga återkommande förnyelsen av en säkerhetsrådsresolution som tillåter FN att föra in bistånd över den turkiska gränsen till oppositionskontrollerade områden i Syrien. I juli är det dags för ny förnyelse. Om inte Ryssland godkänner det kan det klippa biståndet till bland annat Idlib som redan befinner sig i svår kris. Det kan få mycket allvarliga humanitära konsekvenser och öka instabiliteten.

Hur ser kriget i Syrien ut just nu?

– Syrien har varit i krig i många år, det är sönderslaget och vanskött. Det är inte så mycket strider just nu, men det humanitära och ekonomiska läget är mycket allvarligare än det var under krigets värsta år. Syrien står också under sanktioner som liknar de mot Ryssland nu.

Hur spär kriget i Ukraina på den ekonomiska krisen i Syrien?

– Bland annat genom att kriget stör spannmålsexporten från Svartahavsregionen. Ukrainas export har helt slutat. Den ryska exporten har varit på paus ett tag och kommer nu att påverkas av landets ekonomiska kris och av sanktionerna. Före kriget exporterade Syrien vete, men nu måste man importera vete. Samtidigt har det syriska pundet kollapsat och landet har knappt råd att köpa mat och bränsle från andra länder.

”Om Ryssland blir ekonomiskt försvagat och tvingas till tuffa förhandlingar med USA eller andra parter är Assadregeringen rädd för att dess intressen stryker på foten. De har inte råd att förlora det ryska stödet”, säger Aron Lund, Syrienexpert och Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vad är risken med att den ekonomiska situationen förvärras?

– I allra värsta fall kan det leda till hungersnöd och svält. Det kan också leda till att aktörer i Syrien agerar mer desperat och inleder offensiver som de normalt inte skulle göra.

Hur beroende är Syrien av Ryssland?

– Väldigt beroende, framför allt militärt. Det är den ryska närvaron som hindrar turkiskstödda och amerikanskstödda styrkor från att angripa Assads styrkor i Syrien, eftersom ryssarna, amerikanerna och turkarna inte vill hamna i konflikt med varandra. Ryssland ger inte så mycket ekonomiskt stöd till Assads regering, men man underlättar bland annat iransk oljetillförsel till Syrien och säljer spannmål.

Hur kan Ryssland utnyttja sina krigserfarenheter i Syrien när man nu krigar i Ukraina?

– Syrien har varit ett mer småskaligt krig med annan typ av motstånd, men det har säkert gett en hel del värdefulla lärdomar för Ryssland. Framförallt har de ryska flygstyrkorna haft möjlighet att vässa sina förmågor. Man har prövat ut ny krigsmateriel och målmedvetet roterat framför allt piloter genom Syrien. Piloterna har stannat några månader och sedan åkt igen. Tanken har varit att alla ska få krigserfarenhet.

