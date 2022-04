Expert: Ryssland kan tvingas pausa invasionen

I början av veckan hävdade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att de ryska trupperna hade inlett sin väntade storoffensiv i Donbass i östra delen av landet. Militära experter bedömer att Rysslands president Putin vill kunna visa upp framgångar på slagfältet på ”segerdagen” den 9 maj, årsdagen av Nazitysklands kapitulation under andra världskriget.

Ilmari Käihkö, docent och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, tror att den ryske presidenten kommer att lyfta fram kontrollen över hamnstaden Mariupol som en seger. I och med att staden har fallit, förutom en del ukrainska styrkor som har förskansat sig på Azovstålverket, har ryssarna nu grepp om en sträcka från Charkivområdet i norr till Chersonområdet i söder. Men målet är sannolikt att kapa åt sig så stor andel av Ukraina som möjligt.

– Ryssland är lite fångad av sin egen retorik, att de ska ”befria” Donbass. Det är politisk press på att den nye befälhavaren ska visa resultat. Jag tror att de vill ta hela Donetsk och Luhansk oblast, helst vill de omringa de ukrainska styrkorna som har varit i området sedan 2015, säger Ilmari Käihkö och syftar på de administrativa områdena i Donbass.

Det är lättare för Ryssland att strida i Donbass jämfört med norr om Kiev. Logistiken underlättas av närheten till Ryssland och Krim, dessutom är terrängen ganska platt vilket gör det enklare att använda sig av artillerield och svårare för ukrainarna att gömma sig vid bombningar från luften. Men frågan är om de ryska styrkorna mäktar med att göra så mycket mer än att ta Donbass. Efter striden behöver de sannolikt en längre operativ paus, styrkorna är trötta och militären brottas med mobilisering av nya soldater.

Om invasionen tar paus kan det handla om ett avbrott på åtminstone flera månader.

– Pausen skulle i så fall börja när Ryssland uppnått en delseger i Donbass eller när styrkorna blir utmattade. När det inträffar beror på motståndaren, det kan gå väldigt fort eller ta veckor eller månader.

Före invasionen talades det om att Ryssland hade placerat uppemot 200 000 soldater vid den ukrainska gränsen, därefter verkar det inte ha tillkommit så många nya. I Donbass kanske det rör sig om totalt 80 000 soldater nu, varav 10 000 kan vara nya. Men det krävs många fler soldater om också Ukraina lyckas kraftsamla, menar Ilmari Käihkö.

– Det är mycket möjligt att Ryssland har lidit omfattande förluster, att betydligt färre ingår i de ryska stridstrupperna för närvarande. Det kan också vara så att den stora offensiven ännu inte har börjat och att det här är en förberedande fas.

Under april månad avslutar många ryssar sin värnplikt och då kanske Ryssland lyckas övertala delar av dem att skriva på kontrakt så att de kan sättas in i Ukraina. Dessutom talas det om att de kan komma att ta soldater från andra delar av Ryssland, men det görs inte lättvindligt eftersom Moskva är rädd för aggression från Nato. Alternativet är att Ryssland deklarerar krig så att de har lagstadgat stöd att sätta in värnpliktiga och reservister i Ukraina.

– Men det finns det inga tecken på nu. Om de fortsätter att slita på styrkorna i Donbass nu känns det ganska osannolikt att de kan fortsätta offensiven. Detsamma kan gälla de ukrainska styrkorna.

Förutom soldater måste Ryssland även fylla på med ny utrustning, kriget kräver bland annat mycket ammunition. Ryssarna har gott om handeldvapen och stridsvagnar, men har förlorat en del av de nyaste fordonen. I förråden finns många stridsvagnar från 60-talet, men frågan är hur många som är i användbart skick.

– De måste fylla på med allt och ta saker till frontlinjen. Det har visat sig vara svårt för Ryssland.

Ryssland kommer garanterat att lida förluster i Donbass. Utan nya soldater och material blir det svårt att ta nya områden, varför styrkorna får rikta in sig på att försvara de ockuperade territorierna. Vapenstödet från väst kan utöver den ukrainska försvarsviljan bli avgörande för krigets utgång, menar Ilmari Käihkö som säger att han har pratat länge med flera ukrainare på torsdagen.

– De är förberedda för ett långvarigt krig men tror på att de kommer att vinna. Men mycket beror på den här striden.

