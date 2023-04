Expert: Snårig väg för Zelenskyj in i Nato

Logga in

I höstas bad Ukraina om ett snabbspår in i Nato.

I samband med sitt besök i Kiev i veckan deklarerade generalsekreterare Jens Stoltenberg att Ukrainas plats är i Nato. När han besökte den amerikanska flygbasen Ramstein i Tyskland på fredagen följde han upp med att säga att samtliga medlemsstater är överens om att ukrainarna till slut kommer att ansluta sig till försvarsalliansen.

– Alla Natoallierade är eniga om att Ukraina kommer att bli medlem. President Zelenskyj har mycket tydliga förväntningar, vi har diskuterat detta, sade han enligt The Guardian.

Stoltenberg har bjudit in Zelenskyj till Natos toppmöte i Vilnius i juli och presidenten har tackat ja, uppger Baltic Times.

Men Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, tar Stoltenbergs uttalanden med en stor nypa salt.

– Nyckelmeningen är ”när kriget tar slut”. Vad det innebär är högst oklart.

Jens Stoltenberg och president Zelenskyj i Kiev. Foto: Ukrainska presidentstabens presstjänst/AFP

Kriget utspelar sig på en rad olika arenor. Förutom den konventionella krigföringen med vapen och påverkansoperationer utspelar sig kriget även på informations-, cyber-, energi- och ekonomiområdet.

Frågan är vad som måste avslutas för att man ska säga att kriget är slut.

– Måste vi ha en ny regim i Moskva? Måste Putin ha avgått? frågar han sig.

Christiansson är också skeptisk till Stoltenbergs uttalande om att samtliga medlemsstater välkomnar Ukraina in i försvarsalliansen. Turkiets motsträviga agerande mot ett svenskt – och finskt – Natomedlemskap visar att vägen in kan vara kantad av hinder. Det är högst oklart om turkarna vill släppa in ukrainarna i värmen.

Jens Stoltenberg på flygbasen Ramstein i Tyskland på fredagen. Foto: Andre Pain/AFP

Under kriget har Turkiet suttit på två stolar. Regeringen har stöttat Ukraina med bayraktardrönare, men också hållit dörren öppen mot Moskva och medlat i spannmålsexportfrågan.

– Turkiet sitter på gärdesgården och bevakar sina intressen både mot Ryssland och mot västmakterna. Det är lite som att gå in på ett kasino och sätta hälften av pengarna på svart och hälften på rött. Om man inte vill hamna som en total förlorare ser man till att sprida riskerna.

Ungerns president Viktor Orbán verkar också skeptisk till ett ukrainskt medlemskap. På Twitter kommenterar han en artikel om Stoltenbergs uttalanden med ett enda ord, ett frågetecken och ett utropstecken: ”Va?!”.

https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/1649364183538974720?s=20

Christiansson tolkar Stoltenbergs uttalanden som en markering om att försvarsalliansen vill behålla Ukraina som en nära partner, att Nato är på ukrainarnas sida och kommer att fortsätta sitt stöd.

I dagsläget känns ett ukrainskt medlemskap långt borta, menar han.

– Vi vet ju väldigt lite om vart den här konflikten kommer att leda. Ingen kan utlova några inträdesbiljetter.

Samtidigt väcker Natouttalandena ont blod i Kreml.

Ryska utrikesministeriet varnar för Natos ”farliga” uttalanden om att Ukraina ska ansluta sig till alliansen.

– Nato sätter som mål att ”besegra” Ryssland i Ukraina, och för att motivera Kiev lovar man att landet kan accepteras i alliansen efter konfliktens slut, säger ministeriets talesperson Maria Zacharova enligt CNN.

