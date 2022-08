Expert: Sveriges erfarenheter från Afghanistan kan hjälpa Ukraina

Om Ukraina ska kunna gå på offensiv krävs också att landet kan mobilisera betydligt fler soldater. I maj i år sa landets försvarsminister Oleksej Reznikov till Kyiv Independent att Ukraina kan behöva mobilisera en miljon man för att strida mot de ryska trupperna.

Enligt Ilmari Käihkö har Ukraina en stor potential att mobilisera även om han inte i dagsläget ser en miljon man som en realistisk siffra:

– Frågan är varför man inte har utbildat soldater när kriget började och varför man inte har utnyttjat att det finns omkring elva miljoner man i vapenför ålder, säger Ilmari Käihkö.

– En enkel förklaring kan vara att Ukraina fokuserat på överlevnad. Nu när man behöver reserver för en motoffensiv, då har man inte dessa tillgängliga.

Just utbildning av soldater är något som omvärlden kan hjälpa Ukraina med. Hittills har utbildningen riktats mot den personal som ska sköta de vapensystem som västvärlden skickat till Ukraina.

På söndagen kom beskedet från den svenska regeringen att man kommer att bidra till utbildningen av 10 000 vanliga ukrainska soldater. En utbildning som kommer att genomföras i Storbritannien under fyra månader.

– Här kan Sverige bidra med erfarenheterna från Afghanistan och andra insatser till exempel. Men vi kan också göra mycket genom EU, säger Ilmari Käihkö.

Just nu kommer hjälpen till Ukraina från en rad länder, men den är ojämnt fördelad. Enligt Kiel institute for the world economy, som följer den utländska hjälpen till Ukraina, är den i absoluta tal största givaren USA medan Estland, Lettland och Polen är de länder som gett mest i förhållande till sin bruttonationalprodukt. Sverige finns inte med på den tio-i-topp-listan trots att man har skänkt en halv miljard kronor till Ukraina för att köpa vapen för.

– Sverige har gett betydligt mindre än till exempel de baltiska länderna, säger Ilmari Käihkö.

– Men alla länder kan fortfarande göra mer. Vi måste förbereda oss för ett långt krig som kommer att kräva mycket materiel och ammunition liksom mycket annat stöd om vi vill att Ukraina ska vinna.

En annan bristvara som väst skulle kunna producera för Ukraina är ammunition. Och ju mer vapen Ukraina får desto mer ammunition går det åt. Men behovet handlar också om hjälmar, skyddsvästar och annat.