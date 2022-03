Experter varnar för utländska krigare i Ukraina

”Vill du delta i kampen för europeisk frihet och demokrati?” Har du stridserfarenhet eller vill skaffa det jämsides med modiga ukrainska försvarare?

Med formuleringar som dessa lanserade det ukrainska utrikesministeriet förra helgen en sajt som ska göra det enkelt för privatpersoner att ansluta till Ukrainas internationella brigad, ”International Legion for the Territorial Defense of Ukraine”.

Den särskilda styrkan bildades kort efter Rysslands invasion den 24 februari och har enligt ukrainska myndigheter fått över 20 000 intresseanmälningar från bland annat USA, Japan, Kanada och Sverige.

Just nu sprids mängder av filmklipp och bilder där personer från olika länder poserar med vapen och säger att de ska ansluta till kriget.

Ryska stridsvagnar har lämnats, förstörda, på en huvudgata nära Brovary norr om Kiev. Foto: Felipe Dana/AP

Exakt hur många frivilliga som faktiskt har rest till Ukraina är det dock ingen som vet.

– Frågan är om alla som nu uppger att de vill delta i striderna är på väg eller redan på plats – om de kan användas till något, pratar språket och är militärt tränade. Det finns det hittills inga konkreta uppgifter om, säger Alexander Ritzmann, seniorrådgivare vid det internationella forskningsinstitutet Counter Extremism Project i Berlin.

Tidigare i veckan presenterade han en rapport om risken för att kriget i Ukraina ska bli en grogrund för våldsbejakande extremism, vilket även den amerikanska analysgruppen SITE Intelligence group har varnat för.

Sedan Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 har några hundra högerextremister från Västeuropa rest till Ukraina, framför allt för att strida på de proryska separatisternas sida. En del av dem har stannat kvar, men merparten har rest tillbaka till sina hemländer.

– Med Rysslands invasion har rekryteringen återupplivats och just nu ser vi hur alla möjliga personer med olika individuella motiv visar intresse för att delta på båda sidor av konflikten, säger Alexander Ritzmann.

Sedan invasionen har den nätbaserade rekryteringen av utländska frivilliga ökat – på den ryska sidan använder sig till exempel den ökända legoarmén Wagnergruppen av meddelartjänsten Telegram, medan den ukrainska regeringen alltså har lanserat en egen rekryteringssajt. Där är budskapet att alla behövs, även de som aldrig tidigare hållit ett vapen i handen.

Vägspärr i Kiev, 10 mars 2022. Foto: André Luís Alves/TT

– I nuläget bryr man sig inte om de bakomliggande motiven, vilket medför stora risker. Om högerextremister ansluter – och tillfångatas av rysk militär, kommer Ryssland sannolikt att använda det i sin propaganda – att armén är i Ukraina för att bekämpa nynazister, säger Alexander Ritzmann.

Han varnar i synnerhet för vad som kan hända när våldsbenägna extremister återvänder till sina hemländer.

– Att delta i strid kan vara ett sätt för både höger- och vänsterextremister att lära sig och sedan använda kunskaperna för att utföra terrordåd. Risken för att de ska skrida till verket är mycket större när de har fått praktisk erfarenhet i krig.

Enligt Ritzmann bör myndigheter på hemmaplan försöka stoppa folk med extremistiska ideologier från att alls resa till Ukraina. När det gäller individer som faktiskt tar sig iväg kommer det att krävas samarbete med europeiska underrättelsetjänster för att skapa en bild över vilka som deltagit i konflikterna och fokusera på extremisterna.

Den största andelen utländska frivilliga som nu reser till Ukraina för att delta i striderna består av ukrainska medborgare bosatta utomlands som har återvänt för att delta i kampen mot Ryssland. Enligt lokala myndigheter handlar det om cirka 80 000 personer. Näst störst grupp är de utländska frivilliga.

Tom från Texas är bara en i mängden som sägs vilja strida för Ukraina. Exakt hur många frivilliga som faktiskt har rest till Ukraina är det dock ingen som vet. Foto: Fer Capdepon Arroyo/TT

Sedan anfallskrigets utbrott har medier världen över publicerat intervjuer med folk som vill ansluta till de ukrainska styrkorna. Somliga med lång erfarenhet från arbete i konfliktzon, somliga helt gröna.

– Det här kan kosta livet om det går galet. De som inte är utbildade ska hålla sig undan, varnade Niels Hartvig Andersen, ordförande i Danmarks Veteraner nyligen i en intervju med danska TV 2.

Enligt Alexander Ritzmann är risken att drabbas av mental ohälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) stor efter hemkomst.

– Är du beredd att ge upp ditt liv som det ser ut just nu? Det är en fråga man bör ställa sig. Omkring 23 procent av alla amerikanska krigsveteraner lider av PTSD. Och då är de ändå utbildade.

I Sverige finns det ingen lag som hindrar enskilda från att delta i en väpnad konflikt utomlands men på en presskonferens nyligen sa försvarsminister Peter Hultqvist (S) att regeringen inte uppmanar svenskar att resa till Ukraina för att strida.

UD har i dagsläget inga uppgifter om hur många svenskar som har anslutit sig till Ukrainas försvar.

På landets officiella rekryteringssida hänvisas svenska frivilliga till en särskild e-postadress. Där finns även uppgifter till Ukrainas ambassad i Stockholm.

På en presskonferens i veckan dementerade Ukrainas Sverigeambassadör Andrij Plachotjnuk dock att ambassaden har något med rekryteringen att göra.

– Jag har ingen information om hur många som har rest från Sverige. De har själva organiserat resan till Ukraina.