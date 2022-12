Experterna: Så kan kriget utvecklas 2023

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Foto: Ali Lorestani

Joakim Paasikivi beskriver Ukrainas chanser att nå stora framgångar under 2023 som ”rimliga” och tror att man från ukrainsk sida kan tvinga fram ett avgörande under året.

– Under nästa år finns det stora åtaganden med omfattande stöd till Ukraina från såväl Europa som USA. Trenden är också att det kommer att skickas mer offensiva vapen, säger han.

För närvarande har Ryssland omkring 150 000 mobiliserade soldater i träning för att skickas till Ukraina. Joakim Paasikivi tror inte att detta kommer att ge någon större offensiv förmåga:

– Problemet är att de mobiliserade i princip duger till försvar men sannolikt inte till anfall. Den ryska kapaciteten att genomföra mera avancerade militära operationer minskade när den kontraktsanställda armén utraderades. Det största problemet är att man blev av med så stora delar av sin officerskår. Dessa går inte att ersätta på kort sikt.

– Men det skulle kunna betyda att Ryssland lyckas förstärka försvarslinjerna med vissa taktiska insatser som skulle kunna förlänga kriget. Då blir kriget mer svårförutsägbart. Det värsta scenariot är att det blir ytterligare åtta år av skyttegravskrig fast med ny frontlinje.

Joakim Paasikivi tror inte att Ryssland förmår att ta fram nya vapen med avancerad teknik. Just nu moderniseras gammal utrustning och nyproduktionen har minskat:

– Det är därför, tror jag, som vi inte har sett några ballistiska robotar från Ryssland den senaste månaden. Men kan Ryssland få köpa från Iran är det en påtaglig risk. Frågan är bara om Iran vill drabbas av ytterligare hårda sanktioner.

Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare, Utrikespolitiska institutet

Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare, Utrikespolitiska institutet. Foto: Jessica Gow/TT

En av de stora frågorna inför 2023 är hur mycket de nya ryska rekryterna kan bidra i striderna, menar Jan Hallenberg.

– Ryssland försökte med att skicka a-laget och hoppades att segern skulle komma snabbt. Nu skickar de både b- och c-laget. Att de kan vara framgångsrika offensivt tror jag inte. Däremot kan de säkert säkert hålla ockuperade områden.

Stödet för Putins krig bland ryssarna är en annan utveckling Jan Hallenberg kommer att följa med intresse.

– Det är ganska många unga män som kommer hem i kistor från en operation som inte är alls lika viktigt för det ryska folket som för det ukrainska. Någon gång kommer Putin få betala ett politiskt pris för det. Frågan är när.

När det gäller Ukraina handlar det i stället om hur mycket offensiv kraft landets styrkor har kvar, vart den riktas och hur stort genomslag stödet från väst får.

– USA har precis klubbat i genom ett gigantiskt stödpaket och ska börja träna fler ukrainska trupper. För summorna det talas om blir det en förfärlig massa vapen. Frågan är om det blir samma sorter som tidigare eller om vi får ser mer offensiva vapen och hur det i så fall påverkar utgången.

– Ukraina laddar för en ny offensiv. Det återstår att se i vilken riktning. Personligen tror jag snarare mot Melitopol än mot östra Ukraina. Tar man staden försvårar man de ryska förbindelserna till Krim avsevärt.

Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan

Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter tio månaders krig har styrkeförhållandena mellan Ryssland och Ukraina blivit tydligare samtidigt som fronterna nu rör sig mindre, enligt Oscar Jonsson.

– Just nu är Ukraina den starkare militära makten, medan Ryssland försöker hålla territorierna i väntan på att alla som mobiliserats kan sättas in. Då kommer man att återfå det kvantitativa övertaget. Men sett till förmåga kommer Ukraina fortsätta ha initiativet åtminstone under de första månaderna nästa år.

Den största skillnaden mot 2022 blir att krigets industriella faktorer kommer att bli mer framträdande, menar han.

– Det handlar inte om vem som vinner ett enskilt slag här, utan om vem som kan bygga starkast förmåga och klara av att upprätthålla den över tid.

Därför kommer vapenleveranserna från omvärlden bli ännu viktigare. Ukraina är i dag nästan helt beroende av stödet från väst, samtidigt som Ryssland får drönarleveranser från Iran.

– Med bibehållet stöd kan Ukraina behålla initiativet och vara den starkare parten, men utan vapenleveranser blir det svårt, säger Oscar Jonsson.

– I det långa loppet kommer den som inte lyckas få fram mer vapen än den andra straffas.

Peter Lidén, överstelöjtnant och lärare i krigsvetenskap på Försvarshögskolan

Peter Lidén, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Efter motoffensivens framgångar under sensommaren och hösten ligger krigets momentum hos Ukraina – och lär fortsätta göra det åtminstone under början av nästa år, enligt Peter Lidén.

– Ryske generalen Surovikin har försökt anpassa det ryska uppträdandet genom att undvika att möta Ukraina i direkt strid på marken för att i stället från långt avstånd slå mot civila mål med drönare, robotar och artilleri. Under Surovikins ledning lär det fortsätta.

Rörelse i den ryska militära ledningen skulle dock kunna innebära en förändring.

– Surovikin nämns som möjlig ersättare till ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov, som har kritiserats alltmer öppet och nu möjligen hänger löst. Med en ny chef för de ryska invasionsstyrkorna kan deras krigföring få en annan inriktning.

Peter Lidén tror samtidigt att de ukrainska attackerna mot mål i Ryssland kan bli fler.

– De handlar dels om att försöka stoppa eller mildra ryska terrorangrepp mot ukrainsk infrastruktur och civilbefolkning genom att slå mot bombflyget och dess logistik. Men också om att visa Ryssland och att man är tillräckligt starka för att ta kriget till deras territorium.

Chefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst, generalen Kyrylo Budanov, har i ukrainsk media sagt att landet kommer att kunna börja befria Krim under slutet av våren. President Volodymyr Zelenskyj har tidigare sagt att kriget kan sluta först med befrielsen av halvön.

– Det har hela tiden varit en självklar och viktig målsättning för Ukraina att befria sitt territorium, inom internationellt erkända gränser. För att lyckas med det, med de kapaciteter man nu har, behöver man först röra sig neråt mot Melitopol och Azovska sjön och därifrån kunna få till bekämpning av ryska installationer och mål på det ockuperade Krim, säger Peter Lidén.

Gudrun Persson, docent och forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Gudrun Persson, FOI. Foto: Robin Bäckman

Enligt Gudrun Persson kommer Ryssland troligen att fortsätta satsa hårt på att nå framgångar i kriget också nästa år och att de ryska styrkorna kommer att försöka knäcka det ukrainska folkets vilja att försvara sitt land genom fortsatta terrorbombningar av civil infrastruktur.

– Putins mål med kriget ligger kvar. Det handlar om att Ryssland vill införa en ny säkerhetsordning där man ska ha rätt att definiera vilka länder som ingår i den ryska intressesfären, Ukraina ska domineras på ett eller annat sätt, Nato ska tryckas tillbaka och det auktoritära, totalitära politiska systemet i Ryssland ska erkännas som lika bra som västliga demokratier.

Samtidigt ser Gudrun Persson att något inte verkar fungera som det ska i Kreml.

– Till exempel skulle det ha kommit en ny militärdoktrin enligt lagen om strategisk planering redan 2020. Den har ännu inte kommit. Det skulle ha kommit ett nytt utrikespolitiskt koncept. Det talade Putin om i januari att det var på gång. Inte heller det har publicerats.

– Och jag ser inte att Putin skulle vara försvagad men det handlar inte enbart om Putin. Det här är ett krig som genomförs av Ryssland, av generalstaben, de väpnade styrkorna, de ryska medborgare som har mobiliserats. Och en majoritet i Ryssland verkar trots allt stödja Putin och kriget.

– Kriget har en ytterst osäker utgång.