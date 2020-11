Explosioner i Eritreas huvudstad Asmara

I den etiopiska huvudstaden Addis Abeba hörs på söndagmorgonen pumpande musik och propagandameddelanden från högtalare på bilar som kör runt på gatorna för att sprida budskapet om lördagens militära framgång i Mekelle.

Tigrays provinshuvudstad togs på lördagskvällen över av de federala styrkorna efter att TPLF-rörelsen retirerat ur staden.

Men inget tyder på att kriget är över. TPLF-ledaren Debretsion Gebremichael sade i ett sms till Reuters under natten till söndagen att man kommer att fortsätta strida.

– Deras brutalitet kan bara öka vår beslutsamhet när det gäller att bekämpa dessa inkräktare, skrev Debretsion.

Bland inkräktarna räknar TPLF även Eritreas armé som dragits in i konflikten i Tigray. Eritrea och Etiopien låg i krig under 20 års tid men har nu gjort gemensam sak mot utbrytarrörelsen TPLF. Eritrea har under konflikten i november attackerats med raketer och nu skriver USA:s ambassad i Asmara att den eritreanska huvudstaden skakades av sex explosioner under lördagkvällen.

”Ambassaden uppmanar alla amerikanska medborgare att fortsätta vara försiktiga och stanna hemma, och bara resa om nädvändigt och förbli medvetna om den pågående konflikten i Tigray-regionen i Etiopien”, skriver man i uttalandet.

Asmara ligger ett tiotal mil från gränsen till Etiopien och Tigray-provinsen.

Läs mer: Etiopiens federala trupper har tagit kontroll över Mekelle