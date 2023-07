Extremhetta i Sydeuropa – kan bli nya värmerekord

Logga in

Logga in

Det är framför allt i Italien, Spanien, Cypern och Grekland som myndigheterna de senaste dagarna varnat för mycket höga temperaturer. Där har det varit högtryck och strömmat upp varm luft från den afrikanska kontinenten under en längre tid. Men nu har temperaturerna nått extremt höga nivåer.

– Den varmaste luften har visserligen förskjutits något österut, men det är fortfarande jättevarmt i Spanien. Där varnar man i vissa regioner för temperaturer på uppemot 40 grader, säger Therese Fougman.

Situationen ser likadan ut i södra Italien. Där uppger den europeiska rymdorganisationen ESA, vars satelliter bevakar land- och havstemperaturer, att det kan bli 48 grader de kommande dagarna. Det skulle i sådana fall bli den högsta julitemperaturen som någonsin uppmätts i Europa, rapporterar Reuters.

Värmeböljan, som döpts till Kerberos efter den trehövdade hund som vaktar dödsriket i grekisk mytologi, har även fått flera svenska resebolag att kontakta sina resenärer.

TUI har skickat ut information om hur man ska undvika skogsbrand i och med den ökade brandrisken som följt med värmeböljan. Och vid lunchtid på fredagen skickade även Apollo ut sms till sina kunder i Grekland, Spanien och Cypern. Något som hör till ovanligheten och som inte görs mer än i genomsnitt en gång om året.

– Vi har gått ut med att man ska vara noga med att dricka vatten och att man ska vistas varsamt i solen när det är som varmast, säger Martina Krantz som är pressansvarig på Apollo.

Hon befinner sig själv vid ett av bolagets familjeresorter på det grekiska fastlandet och uppger att temperaturerna de senaste dagarna varit mycket höga.

– I dag är det någon sorts kulmen tror jag. Man kände redan i går att det höjdes, men i dag är det otroligt varmt, säger Martina Krantz.

Hon hävdar att värmen inte orsakat några problem för deras gäster.

– Sedan har vi såklart respekt för att det ställer till det för samhället i stort.

Under fredagen gick de grekiska myndigheterna ut med att Parthenontemplet i Aten tillfälligt stängs för att skydda turister mot värmen. Volontärer från Röda korset har under dagen funnits på plats vid templet uppe vid Akropolis och delat ut vattenflaskor till köande turister. Men från och med klockan 17 kommer inga besökare att släppas in genom entrén, rapporterar Reuters.

Enligt Therese Fougman på SMHI innebär temperaturer över 40 grader en hälsorisk för många. Inte minst för de som exempelvis har problem med hjärtat.

– Det är det man försöker få folk att få upp ögonen för nu. Att det inte är hälsosamt att vara ute och röra på sig när det är som varmast.

Samtidigt pekar hon på att det kan vara svårt för samhället att ställa om vid den här typen av extrema värmeböljor.

– Samhället är ju någonstans uppbyggt på att butiker, restauranger och serviceinrättningar är öppna på dagen. Det går inte att enkelt ställa om så att alla har öppet sent på kvällen i stället. Vilket gör att man kanske måste ut och handla fast man egentligen inte borde gå ut.

Läs mer:

Juni den varmaste som har uppmätts både på land och i hav

Smörja sig eller inte – så minskar du risken för farlig hudcancer på bästa sätt