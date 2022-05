Få politiker emot när Finland närmar sig Natoansökan

– Det ska bli skönt när det här är över. För oss som är kritiska till ett Natomedlemskap har det känts som att bördan ligger på oss i debatten. De som är för Nato behöver inte argumentera lika hårt, säger Veronika Honkasalo, som är riksdagsledamot för Vänsterförbundet.

Hon har precis kommit hem från en resa till Lviv i västra Ukraina där hon deltagit i en konferens för europeiska vänsterledare. Konferensen hölls av Sotsyalnyi Rukh, som är en vänsterorganisation i Ukraina.

– Det är en icke-statlig organisation eftersom ett liberalt vänsterparti fortfarande är en omöjlighet i Ukraina, säger Veronika Honkasalo.

Enligt henne fanns det ett stort intresse för Finlands kommande Natoansökan bland alla deltagare.

Veronika Honkasalo, riksdagsledamot för Vänsterförbundet. Foto: Niklas Meltio

– Många undrade vad som egentligen händer i Finland och Sverige då det går så snabbt. Våra ukrainska arrangörer var mindre intresserade, de har ju akuta problem, som att försvara landet och bygga upp det igen. Jag kan nog tycka att det är lite egoistiskt av oss att vi riktat nästan allt fokus på Nato här i Norden, när det pågår ett krig samtidigt, säger hon.

Undersökningar som tidningen Helsingin Sanomat gjort visar att 126 ledamöter av sammanlagt 200 stöder ett Natomedlemskap i Finland. Endast 10 är emot. Resten har ännu inte tagit ställning.

Veronika Honkasalo tillhör alltså en liten minoritet i riksdagen. Vänsterförbundet har tidigare sett sitt Natomotstånd som en knäckfråga för en regeringsmedverkan, men i lördags röstade man om att slopa den hållningen.

Veronika Honkasalo är dock fortfarande Natokritisk.

– Tanken bakom hela Finlands säkerhetspolitiska linje, även Sveriges, har ju varit att den ska klara av kriser och konflikter. Stämningen är spänd just nu, och vi tar ett beslut i ett läge där vi inte alls vet hur det kommer att se ut om fem, tio eller fyrtio år, säger hon.

Veronika Honkasalo är också osäker på hur Finlands utrikespolitik kommer att forma sig i framtiden.

– Hur ska Finland kunna förhålla sig till länder som Turkiet, som har stora problem kring mänskliga rättigheter både inrikes- och utrikespolitiskt, om vi ingår i samma allians? Dessutom kommer Nato att få en gräns mot Ryssland på 1 300 kilometer. Hur kommer det att påverka säkerheten för dem som bor i de områdena, vid Natos frontlinje?

Vänsterförbundet i Finland är splittrat kring Natofrågan, men partiet tänker inte göra en ansökan till en knäckfråga. Suldaan Said Ahmed kom nyligen ut som partiets första Natoanhängare. Foto: Niklas Meltio

Honkasalos partikollega Suldaad Said Ahmed har nyligen blivit Natoanhängare. Han var tidigare emot en ansökan, men har ändrat åsikt efter Rysslands storskaliga invasion av Ukraina.

– För mig är det i grunden en fråga om Finlands säkerhet. Vi har en granne som utför krigsbrott, som inte är intresserad av internationella lagar eller om att värna om nationers suveränitet. Mot sådana stater måste vi försäkra oss om att Finland är tryggt även i framtiden. Nato är ett bra alternativ eftersom alliansen gör att vi inte är ensamma. Att vi har trettio länder som tryggar oss, och gör det riskabelt för Putin att attackera, ger oss större trygghet, säger han.

Said Ahmed säger att han inte ser ett Natomedlemskap som en fråga om upprustning.

”Jag kommer från Somalia, där det fortfarande är krig. Jag vill inte hamna i krig igen. Jag ser det som att ett medlemskap tryggar fred”, säger Suldaad Said Ahmed, riksdagsledamot för Vänsterförbundet. Foto: Niklas Meltio

– Jag kommer från Somalia, där kriget fortfarande pågår. Jag ser det som att ett medlemskap tryggar fred. Just därför är det viktigt för Finland att förhandla fram ett eget avtal, så att vi varken behöver ha kärnvapen i landet eller stationerade Natosoldater under fredstid. Försvarssamarbetet med Sverige är också viktigt, och därför vore det bra om vi skickade in en ansökan samtidigt. Det är bra för bägge länders säkerhet, säger han.

Det är president Sauli Niinistö, tillsammans med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott, som i slutändan gör Natoansökan. Själva ansökan presenteras för riksdagen, men någon omröstning behöver inte nödvändigtvis ske.

Veronika Honkasalo säger att hon fått aggressiva mejl för att hon ställt kritiska frågor.

”Jag kan nog tycka att det är lite egoistiskt av oss att vi riktat nästan allt fokus på Nato här i Norden, när det pågår ett krig samtidigt”, säger Veronika Honkasalo. Foto: Niklas Meltio

– Så fort man säger någonting kritiskt blir man attackerad. Men om vi inte ifrågasatte skulle vi ju inte ha en mångsidig och demokratisk Natodebatt över huvud taget. Tyvärr leder den aggressiva stämningen till att många som är kritiska tystnar, säger hon.

Stämningen inom partiet har ändå varit hygglig, enligt både Honkasalo och Said Ahmed.

– Jag tycker att vår partiledare Li Andersson sagt det bra. Man kan komma till två olika resultat kring Nato utgående från en vänsterideologi. För var och en gäller det att göra en egen analys.