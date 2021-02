Få sociala kontakter kan vara faktor i Finlands coronaframgångar

Fakta. Tyskar och finländare har minst kontakter

2005 gjorde en grupp forskare från åtta europeiska länder en undersökning där man tittade på sociala kontakter och smittspridning. I Italien hade man strax under 20 kontakter per dag i snitt, medan man i Tyskland hade knappt åtta. Motsvarande siffra i Finland var tio. Sverige fanns inte med i undersökningen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har under 2020 tittat på hur siffrorna förändrats under året. Finländare skar under april 2020 ner sitt umgänge med 72 procent. Personer över 70 skar ner umgänget med upp till 90 procent.

Under hela året låg antalet kontakter i Finland runt hälften jämfört med normala år. Under sommaren ökade kontakterna något, men under hösten sjönk de igen.

I Finland infördes nya restriktioner i november. I Helsingfors har restriktionerna varit mest stränga, då bland annat kommunala simhallar och bibliotek varit stängda under vinterhalvåret. Restauranger har också haft begränsningar.

I Finland har 726 personer dött av covid-19 (den 20 februari). Enligt data från Worldometer är Finland det land i Europa med lägst antal bekräftade fall av covid-19 per en miljon invånare.