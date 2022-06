Få vågar hedra offren från massakern vid Himmelska fridens torg

Den 4 juni brukar vanligtvis tio tusentals människor samlas i Victoria Park i Hongkong för att tända ljus och minnas de som dog när den kinesiska militären rullade in på Himmelska fridens torg och öppnade eld mot fredliga demonstranter.

Men inget är som vanligt i Hongkong. Ljusvakan har ställts in de senaste två åren på grund av pandemi-restriktioner. Kyrkorna däremot har hållit mässor för att hedra de som dog. I år blir det ingenting med det heller. Den katolska kyrkan har meddelat att den känner sig osäker på var de röda rättsliga linjerna går i dagens Hongkong och vågar av säkerhetsskäl inte hålla någon ceremoni.

Det är typiskt för Hongkong sedan den nationella säkerhetslagen infördes sommaren 2020. Lagen är vagt formulerad och kan därför användas för att trycka ner allt motstånd mot centralregeringen i Peking och de styrande politikerna i Hongkong. Det vet inte minst den katolska kyrkan.

Små manifestationer genomfördes förra året 4 juni, trots förbud, för att hedra offren vid Himmelska fridens torg. Foto: Tang Yan/TT

Bara veckorna innan beskedet om att ställa in mässan kom greps den 90-årige kardinalen Joseph Zen. Hans brott ska ha varit att han har finansierat en fond som hjälpte demonstranter som greps under massprotesterna 2019.

Den vibrerande finansstaden Hongkong är numera tyst på protester och kritik. Tidigare fanns här en levande diskussion, pressfrihet och ett öppet samtalsklimat. Demonstrationerna på Himmelska Fridens torg och kommunistpartiets våldsamma reaktion var, till skillnad från i Fastlandskina, en del av undervisningen i skolan.

Nu ser samhället ut att bli alltmer som i Fastlandskina där händelsen inte ens får nämnas vid namn och är osynlig i skolornas läroböcker. Bara att yttra datumet 4 juni är känsligt. Organisationen Hongkong Alliance in support of patriotic democratic movements of China, som brukade anordna den största ljusvakan, har upplösts efter att ha anklagats för att vara en ”utländsk agent” som uppviglar till omstörtning.

Ledarna har gripits och deras museum är slaget i spillror efter en polisräd som också resulterade i att gruppens digitala material förstördes. Gruppens webbsida och konton i sociala medier är borta.

Bild 1 av 2 Sedan den nationella säkerhetslagen infördes i Hongkong har staden tystnad och oppositionen krossats. Statyn Pillar of shame som hedrar offren vid massakern på Himmelska fridens torg har flyttats från University of Hong Kong. Foto: Alex Chan Tsz Yuk/TT Bild 2 av 2 Statyn Pillar of shame som hedrar offren vid massakern på Himmelska fridens torg har flyttats från Hongkong university. I Taiwan planerar Hongkong-aktivister som har flytt dit att återinstallera ”Pillar of shame”. Tanken är att statyn ska avtäckas just 4 juni. Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa Bildspel

Samtidigt har monument till minne av massakern plockats bort, ett efter ett. Som för att städa bort att den ens har hänt. Till exempel har Pillar of shame, en åtta meter hög skulptur av den danska konstnären Jens Galschiot, demonterats och forslats iväg från University of Hong Kong. Statyn ”demokratins gudinna”, som stod vid Chinese University of Hong Kong, är ett annat exempel. Den står numera på ett hemligt ställe.

Från universitetens sida handlar det om att försäkra sig om att man inte bryter mot den nationella säkerhetslagen.

Årsdagen kommer nu i stället att uppmärksammas på andra håll i världen. Amnesty International anordnar en ljusvaka i 20 städer och i Taiwan planerar Hongkong-aktivister som har flytt dit att återinstallera ”Pillar of shame”. Tanken är att statyn ska avtäckas just 4 juni.

Polis vaktar Victoria Park, där en ljusvaka brukar hållas för att hedra offren vid Himmelska fridens torg, 4 juni 2021. De som trotsade förbudet greps. Foto: Vincent Yu/AP

Victoria Park, där den stora ljusvakan brukar hållas, är fullbokad på lördag har Hongkongs myndigheter meddelat. Platsen, som består av flera fotbollsplaner, är reserverad för sportsliga aktiviteter, inget annat, är budskapet.

Om några Hongkong-bor planerar att trotsa förbudet tar de en stor risk. De tusentals som förra året struntade i restriktionerna och ändå tände ljus för att hedra offren dömdes till böter eller fängslades.