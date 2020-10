Facebook plockar bort inlägg där Trump jämför covid med influensa

På tisdagen fortsatte Donald Trump att twittra om viruset och den influensa som nu är på väg till norra halvklotet:

”Influensasäsongen är på väg! Många dör av influensa varje år, ibland fler än 100.000, och det trots att det finns vaccin. Tänker vi stänga vårt land? Nej, vi har lärt oss att leva med det, precis som vi lär oss att leva med covid, som bland de flesta befolkningsgrupper är mindre dödligt!!!”, skriver Trump.

Facebook valde på tisdagseftermiddagen att ta bort presidentens inlägg. Något Facebook bekräftar för CNN. Även Twitter tog bort inlägget och lade till en varning om att den bröt mot mikrobloggens regler om att sprida felaktig information om covid-19.

Twitter varnar för Trumps inlägg. Foto: Skärmdump

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC uppskattar antalet döda under en vanlig influensasäsong till mellan 12.000 och 61.000 beroende på olika faktorer. Mellan åren 2015 och 2020 har omkring 178.000 personer avlidit till följd av influensa i USA.

Just nu ligger antalet avlidna till följd av covid-19 i USA på drygt 210.000 enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning.

Trots de mycket höga dödssiffrorna valde Donald Trump att tona ned risken för viruset när han lämnade Walter Reed-sjukhuset natten mot tisdagen svensk tid:

”Var inte rädd för covid. Låt det inte dominera ditt liv”, skrev presidenten i ett inlägg på Twitter som sedan dess har kritiserats hårt, inte minst av hans motståndare i presidentvalet Joe Biden:

– Jag såg hans tweet, de visade det för mig, han sa ”låt inte covid ta kontrollen över ditt liv’’. Säg det till de 205.000 familjer som har mist någon, sa Biden i en intervju med en lokal tv-station i Miami.

En annan som reagerade starkt på Trumps ord var Michelle Obama. I ett tal på tisdagen uppmanade hon alla att rösta på Joe Biden:

– Låt oss vara ärliga, just nu är vårt land i kaos och det på grund av en president som inte klarar jobbet. Rösta på Joe Biden som om era liv hänger på det, sa Michelle Obama.

Enligt Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, finns det ingen statistik som talar för att säsongsinfluensan skulle vara farligare än coronaviruset:

– Nej, det gör det inte. Här har vi en sjukdom som är aggressivare rakt över. Dödligheten för influensa för människor i arbetsför ålder är ju ganska låg. Covid-19 slår ju framför allt mot äldre och människor med bakomliggande sjukdomar, men då också ganska unga sådana. Det ser vi inte så mycket av i influensan.

Johan Carlson poängterar också att sjukdomsförloppet är ”oerhört mycket längre och ger mycket svårare sjukdomar hos dem som överlever”:

– Dessutom krävs enorma sjukvårdsresurser för att människor ska överleva.

Trumps försök att tona ned allvaret av smittan kommer i ett läge där covid-19 fortsätter att öka i 22 amerikanska delstater och bara minskar i fyra. New York, som åter drabbats, stängde på tisdagen samtliga skolor i nio olika delar av staden i ett försök att få kontroll.

Och antalet smittade ser inte ut att gå ner. Efter en nedgång i antalet registrerade fall någon vecka in i september har antalet smittade legat på en bit över 40.000 per dag under oktober. En siffra som oroar USA:s främste smittskyddsläkare Anthony Fauci.

– Det är ingen nivå man vill ligga på när man försöker få kontroll på en epidemi och få den att minska, sa Fauci till CNN.

Presidentens uttalanden om coronaviruset har skiftat under pandemin. I februari sa Trump till journalisten Bob Woodward att ”viruset är betydligt dödligare än den värsta influensa”, ”det är dödligt”.