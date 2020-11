Facebook stänger grupper om påstått valfusk

USA-valet 2020

Sociala medier har under dagarna som följt efter det amerikanska presidentvalet den 3 november varit fullt av påståenden om valfusk, som inte minst spridits av USA:s president Donald Trump själv. I inläggen har Donald Trump bland annat, utan belägg, hävdat att han ”enkelt” skulle ha vunnit presidentvalet om enbart ”lagliga” röster räknades.

Twitter, som i juni började markera ett fåtal inlägg som missvisande, har under de senaste dagarna delvis dolt åtminstone elva inlägg från presidenten. Åtgärden innebär att användare som vill läsa inlägget innan de kan läsa det möts av en text om att påståendena i inlägget är obekräftade och kan vara missvisande, samt att inläggen inte går att dela okommenterat. Även inlägg från bland annat Trumps söner och Trumpkampanjens officiella Twitterkonto har dolts av Twitter.

Foto: Robyn Beck/AFP

Mer drastiska åtgärder vidtogs av Twitter vad gäller Steve Bannon, Donald Trumps före detta kampanjchef, rapporterar CNN. Bannon förbjöds permanent från Twitter efter att han i en video uppmanat Trump att halshugga bland annat USA:s ledande smittskyddsexpert, Anthony Fauci.

Samtidigt har snabbt grupper som kritiserar USA-valet och hävdar påstått valfusk fått stor stor spridning. På mindre än 24 timmar hann Facebookgruppen ”Stop the steal”, som startades av en amerikanska aktivistorganisationen Women for America first, få över 320.000 medlemmar, innan Facebook stängde ned gruppen.

Linus Larsson: Facebook ger Trump mer utrymme att ljuga

”Som en del av de enorma åtgärder vi vidtar under den här perioden har vi tagit bort gruppen, som anordnade aktiviteter som skulle äga rum i verkliga livet. Gruppen byggde på att minska förtroendet för valprocessen, och vi såg oroande uppmaningar till våld från några av truppens medlemmar”, skrev en talesperson för Facebook till CNN-reportern Donie O'Sullivan.

https://twitter.com/donie/status/1324424719018373121

Trots detta finns det flera grupper med samma budskap kvar på Facebook, med över 100.000 medlemmar.

Sociala medier som Facebook och Twitter har försatts i en svår situation i samband med det amerikanska presidentvalet, och har länge fått kritik för att inte göra nog för att stävja spridningen desinformation på sina plattformar, någonting DN rapporterade om i augusti.

Sedan dess har företagen vidtagit olika typer av åtgärder, som bland annat att etikettera falska inlägg från politiker och regeringsföreträdare. Enligt Facebook har man tagit bort åtminstone 120.000 inlägg på Instagram och Facebook och visat varningar för 150 miljoner inlägg mellan mars och september i år.

Läs mer: Skarp kritik mot Trumps falska påståenden