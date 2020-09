Facebook: Stopp för nya politiska annonser under sista veckan inför valet

USA-valet 2020

I en post på Facebook på torsdagen säger Mark Zuckerberg, företagets grundare och vd: ”Det är viktigt att kampanjer för ökat valdeltagande kan bedrivas, och rent allmänt tror jag att bästa motgiftet till dåliga budskap är fler budskap. Men under en valkampanjs avslutande dagar kan tiden för att ifrågasätta nya påståenden saknas. Därför, under sista veckan inför valet, kommer vi att vägra ta in nya politiska annonser.”

Facebook kommer även ingripa mot kandidater eller deras kampanjer om det i deras poster i förtid hävdas att man avgått med segern i valet, innan samtliga röster avgetts. Detta ska ske genom länkning till nyhetsbyrån Reuters officiella resultatrapportering, skriver tidningen Washington Post.

Samma förfarande kommer att gälla för poster i vilka valresultatet beskrivs som icke legitimt, exempelvis om det hävdas att poströstning skulle kunna leda till valfusk.

Facebook har kritiserats hårt för sin ovilja att lägga kraft på moderering och faktagranskning av politikers uttalanden och kampanjbudskap, en kritik som även hörts inom företaget.

När USA-börsens förhandel inleddes föll Facebooks aktie med 1,5 procent kort efter det att Zuckerbergs uttalande gick ut.

Läs mer: Presidentvalet stor utmaning för sociala medier