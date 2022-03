Fader Roman i Lviv: Att försöka stoppa ondskan är en kristen plikt

– Den fråga som folk oftast brukar ställa till mig är: Varför? Varför måste vi ha ett krig? Varför måste min man dö vid fronten?

Fader Roman säger att det inte finns några enkla svar. Inte ens för en präst i grekisk-katolska kyrkan i västra Ukraina, som har en lång historia av motstånd mot övermakt.

Men en sak är han säker på:

– Jag säger aldrig att det var Guds vilja. Det är inte Guds vilja med död och krig. Människan är skapt för annat. Men ondska finns, och nu har den kommit till vårt land i form av Putin. Man måste försöka stoppa ondskan. Det är en kristen plikt.

– Jag säger aldrig att det var Guds vilja att någon ska dö. Det är inte Guds vilja med död och krig, säger den 26-åriga grekisk-katolska prästen Roman Mentuch. Foto: Paul Hansen

Där vi sitter på ett litet kontor invid den gamla jesuitkyrkans långhus blir vi ständigt avbrutna av församlingsmedlemmar, som tittar in för att fråga om olika praktiska saker. Den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, också kallad uniatkyrkan, är en stark institution i samhället. Efter att Ryssland invaderade Ukraina har dess roll blivit ännu viktigare. Den 26-åriga Roman Mentuch, som i sin prästroll heter fader Roman, säger att kyrkan aldrig har haft så många besökare som nu.

– En massa unga människor som vill bli volontärer kommer till oss. Pensionärer kommer hit och ber att få skänka sin lilla pension till armén. Vi distribuerar utrustning som lämnas in av volontärer – mediciner, skottsäkra västar och hjälmar, som de har köpt in via crowdfunding.

I slutet av gudstjänsten ger prästen nattvarden i Sankt Peter och Paul-kyrkan. Den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, också kallad uniatkyrkan, erkänner påven som sin överhöghet men har behållit sina gamla ortodoxa riter. Foto: Paul Hansen

Kyrkan vi befinner oss i är Sankt Peter och Paul-kyrkan, en barockkyrka från 1600-talet i centrala Lviv i västra Ukraina. Ursprungligen byggdes den som en romersk-katolsk kyrka av polska jesuiter. Efter att Lviv blev en del av Sovjetunionen 1946 tvingades jesuiterna i exil och kyrkan gjordes om till ett lager. Byggnaden värmdes inte upp. I de kalla, fuktiga förhållandena förstördes de värdefulla freskerna i taket.

År 2011 restaurerades kyrkan och togs i bruk som en grekisk-katolsk garnisonskyrka. Det betyder att den har en särskild roll när det gäller att stödja ukrainska armén i kriget mot Ryssland. Men inte bara armén.

– Hit kommer också internflyktingar från östra Ukraina. Somliga av dem vill stödja armén, andra har ingenstans att bo och behöver hjälp. Många är ryskspråkiga. De kan vara ortodoxa eller ateister, det spelar ingen roll. Vi frågar inte vilket språk de talar eller vilken Gud de tror på. Alla är välkomna, säger fader Roman.

Den grekisk-katolska kyrkans historia är ett typiskt exempel på Ukrainas skiftande identiteter; en kyrka som tillhör den katolska kyrkan och erkänner påven, men som har kvar sina ortodoxa riter och använder ukrainska och kyrkoslaviska som gudstjänstspråk.

Historiskt är uniatkyrkan tätt förknippad med den politiska kampen för ukrainsk självständighet. Den förbjöds under sovjettiden men fortsatte hålla underjordiska gudstjänster. Kyrkan hade tät förbindelse med den nationalistiska gerillarörelsen UPA, vilket gjorde den extra förhatlig i sovjetmaktens ögon.

– De sovjetiska myndigheterna gjorde allt för att motarbeta det ukrainska språket. Gudstjänsterna var ett av få tillfällen i sovjetsamhället där man enbart talade ukrainska, säger fader Roman.

Bikten är en viktig rit i den ukrainska uniatkyrkan. Foto: Paul Hansen

I Lviv, den största staden i västra Ukraina, håller Sankt Peter och Paul-kyrkan flera gudstjänster per dag. Förskolläraren Tetiana Salabaj deltar i en gudstjänst där man ber för de dödas själavandring, framför allt för de stupade soldaternas. Längst fram vid koret står stora korgar där församlingsmedlemmarna lämnar sina bidrag till ukrainska armén. Medan gudstjänsten pågår fylls korgarna sakta men säkert till brädden med bröd, kex och torrskaffning.

– Jag började gå i kyrkan för bara tio år sedan. Innan dess visste jag ingenting om religion. Det var förbjudet att gå i kyrkan under sovjettiden. De som gick på underjordiska gudstjänster blev förföljda, konstaterar Tetiana.

Antalet kyrkobesökare har ökat påfallande mycket sedan Ryssland anföll Ukraina. I den grekisk-katolska kyrkan ber man ofta med radband. Foto: Paul Hansen

Enligt henne skulle det vara mycket svårare att stå ut med krigstillståndet i Ukraina utan kyrkan.

– Sedan kriget började har det blivit ännu viktigare för mig att delta i gudstjänsterna. Jag vet att vi har sanningen på vår sida i kriget. Andligen har vi redan segrat. Det måste innebära att vi segrar även fysiskt.

– Att gå i kyrkan och be är mitt sätt att kämpa för Ukraina. Jag kan inte vara vid fronten, men jag kan be för mitt land, säger den pensionerade musikläraren Ljubov Luttjin. Foto: Paul Hansen

Den pensionerade musikläraren Ljubov Luttjin säger att gudstjänsterna är ett sätt för henne att göra motstånd mot invasionen.

– Jag tror på förbönens kraft, och därför kommer jag hit för att be för Ukraina. Precis som ryska soldatmödrar ber för sina barn. Alla har rätt att vända sig till Gud. Jag vet inte vad de ryska mödrarna ber för, men Gud vet vad som är rätt och fel. Jag är säker på att sanningen måste segra.