Fågelvirus i Israel hotar natur och ekonomi

För en dryg vecka sedan rapporterade viltvårdare i norra Galiléen hundratals döda tranor i nationalparkerna Hula och Agamon, landets bägge största våtmarker. Bägge områdena ligger i Jordandalen, som är en del av den sjuhundra mil långa syrisk-afrikanska sänkan, ett av världens stora flyttfågelstreck.

Över en halv miljard flyttfåglar, bland dem en stor del av Europas storkar, tranor och pelikaner, passerar på sin väg söderut mot Afrika om hösten och norrut om våren.

Efter larmet om de sjuka tranorna skyndade veterinärer till traktens jordbruksbyar för att testa tamfågelbestånden för viruset. I Margaliot vid gränsen till Libanon, landets största äggproducent, testade värphöns positiva. 630 000 höns har hittills avlivats under dramatiska former, under förtvivlade protester från äggproducenter som sett sina investeringar gå upp i rök. Samtidigt steg antalet döda bland de vilda tranorna till 5 000 och nationalparkerna stängdes för allmänheten.

I början av 1900-talet hade den så kallade Hula-dalen (området mellan Genesarets sjö och Jordanflodens källor i landets norra ände) en tretton kvadratkilometer stor sjö och 47 kvadratkilometer träskmarker – ett paradis för djurlivet men samtidigt en fruktad malaria-härd. Dräneringen av området 1951-57 var den unga staten Israels första stora nationella projekt, och öppnade ny åkermark, livsviktig under 1950-talets massinvandring från Arabvärlden.

Många av dessa nya invandrare lockades att bosätta sig i sådana avlägsna gränsbygder i utbyte mot statliga favörer. Höga jordbrukstullar och monopol på ägg- och mejerivaror garanterade försörjningen i en rad samhällen i periferin.

I dag, då Israel sedan länge monterar ned tullmurar, vill finansminister Avigdor Lieberman avskaffa livsmedelsmonopolen, men odlarna och deras representanter i Knesset kämpar emot.

Dräneringen av Hula-sjön och intilliggande våtmarker blev en ekonomisk succé – och ett ekologiskt fiasko.

Djurlivet drabbades och vattenkvaliteten i Gennesaretsjön – den gången landets stora vattentäkt – försämrades hastigt. Jordanflodens vatten hade dittills filtrerats och renats naturligt under sin väg genom Hulas torvmossar.

I början av 1990-talet fick naturskyddsorganen klartecken för att återställa delar av sjön och träsken till deras ursprungliga tillstånd. Under flyttfågelsäsongen är trakten återigen en provkarta på all världens arter, vissa stunder syns knappt himlen för allt flygande liv.

Fågelinfluensa drabbar bara vissa smittade djur, och virusets varianter slår olika mot olika arter. Det avspärrade Hula-området, i vattnet och på land, är nu översållat med döda och sjuka tranor, medan de lika talrika storkarna inte ser ut att ha något obehag, trots att de sannolikt också bär smittan. Människor kan smittas, men det är ovanligt.

