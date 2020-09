Falska påståenden i debatten mellan Biden och Trump

USA-valet 2020

Donald Trump om insulin: ”Jag har gjort det billigt som vatten”

Mestadels falskt. Stat, en nyhetssida med fokus på hälsofrågor, skriver att insulin i USA fortfarande kostar ungefär 300 dollar per flaska för de flesta, och personer med diabetes behöver i regel åtminstone två sådana flaskor i månaden.

Trump har sänkt priset för vissa pensionärer genom en presidentorder han skrev under i mars, men enligt Stat gäller detta bara för vissa pensionärer med vissa privata hälsoförsäkringar. Andra presidentordrar Donald Trump skrivit under som rör kostnaden för medicin har ännu inte trätt i kraft, och det är oklart vilken effekt de skulle ha, enligt Washington Post.

Flera av de största insulinproducenterna i USA har under 2020 sänkt sina insulinpriser eller infört särskilda subventioner för vissa grupper. Man har då hänvisat till framför allt till den pågående covid-19 pandemin och de ekonomiska effekterna denna kris innebär.

Donald Trump: ”Jag har Portland. Sheriffen gick ut i dag och sa ’jag stödjer president Trump’”

Mike Reese, sheriff i Multnomah County som inkluderar Portland, gick snabbt ut på Twitter och dementerade påståendet.

https://twitter.com/SheriffReese/status/1311125507757416449

Donald Trump: ”Du sa att du pluggade på Delaware State [University]. Du gick inte där. Och när du gick ut fick du sämst eller nästan sämst betyg i din årskurs”

Falskt. Joe Biden, som tog examen vid University of Delaware 1965, har aldrig påstått att han studerat vid Delaware State University.

Enligt Delaware Online har flera konservativa mediekanaler, som Fox News, under den senaste veckan påstått att Joe Biden skulle ha ljugit om detta. Enligt en talesperson för Delaware State University bygger detta påstående på en feltolkning av ett uttalande Joe Biden gjorde i samband med ett kampanjmöte 2019. Joe Biden sa då att han fick sin ”start” vid universitetet, men det Joe Biden åsyftade var stödet han fick från skolan i samband med att han tillkännagav sin kandidatur till USA:s senat på skolans campus 1972.

Joe Biden: ”Vi har ett större handelsunderskott mot Kina nu än vad vi hade förut”

Det stämmer inte. USA:s handelsunderskott mot Kina steg mellan 2017 och 2018 till 380 miljarder dollar, men sedan dess har denna siffra sjunkit och var 2019 nere på 307 miljarder dollar, jämfört med 337 miljarder dollar 2017 och 310 miljarder dollar 2016. Det rapporterar bland annat Washington post.

Joe Biden: ”När vi styrde var det 15 procent mindre våld i Amerika än vad det är nu. Det har gått upp under Trump”

Delvis falskt. Uttalandet bygger på ett selektivt dataurval. Som Washington Post rapporterade tidigare i september säger Joe Biden ofta att våldsbrott sjönk med 15 procent under hans tid som vicepresident. Detta påstående bygger man på en artikel faktagranskningswebbsidan Factcheck.org skrev 2017 om att våldsbrott sjunkit med nästan 16 procent mellan 2008 och 2016. Man tar dock då inte hänsyn till att antalet mord i relation till befolkningen inte sjunkit under samma period.

Antalet mord har ökat med 26 procent i absoluta tal i USA:s 25 största städer under 2020:s första sju månader jämfört med samma period 2019. Men siffran över antalet våldsbrott i stort har inte ökat under samma period, enligt kriminalanalytikern Jeff Asher som driver analysfirman AH Datalytics.

https://twitter.com/Crimealytics/status/1297969591319171072

Joe Biden: ”Han [Trump] kommer vara den första presidenten i USA:s historia som lämnar posten med färre jobb än när han tillträdde”

Falskt. Om Trump förlorar valet i november kommer han inte vara den första presidenten där antalet jobb i USA minskat under mandatperioden. Som nyhetsbyrån AP rapporterat var så även fallet under Herbert Hoover, som förlorade valet 1932 under Den stora depressionen. Officiell jobbstatistik går dock enligt AP bara tillbaka till 1939, och under den perioden har ingen president lämnat sin post med färre jobb än vid tillträdet.

Donald Trump: ”Jag var den som fick tillbaka amerikansk fotboll, för övrigt. Det var jag, och jag gjorde det med glädje”

Falskt. Big Ten Conference, den äldsta ligan för amerikansk fotboll på collegenivå, meddelade den 16 september att man kommer att påbörja sin nio veckor långa säsong den 23 oktober. Tanken var dock ursprungligen att som ett resultat av coronapandemin skjuta på säsongen till 2021, någonting Donald Trump var emot.

Donald Trump var dock inte den som fattade beslutet att inte skjuta på säsongen. Till NBC sa en av personerna som var involverade i beslutet tidigare i september att Donald Trump inte påverkade beslutet.

https://twitter.com/PeterAlexander/status/1306278203191894017

Donald Trump: ”Vi är veckor från ett vaccin”

Falskt. Det finns i nuläget inga belägg för att ett säkert vaccin mot covid-19 skulle vara tillgängligt i USA om ”veckor”. Enligt New York Times är koncensus bland de flesta experter att ett vaccin skulle kunna vara tillgängligt tidigast i februari och mest troligt någon gång under sommaren 2021. Samma sak sa även Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till DN under tisdagen.

Donald Trump om kampanjmöten: ”Hittills har vi inga problem alls. Vi håller dem utomhus, vilket experter säger gör en stor skillnad. Vi har haft fantastisk publik”

Falskt. I juni hade Donald Trump ett stort kampanjmöte inomhus i Tulsa, Oklahoma. Och så sent som tidigare i september hade Trump ett kampanjmöte i Nevada, rapporterar Forbes.

Konservativa radioprogramledaren Todd Starnes innan debatten: ”Ryktet på gatan säger att Joe Biden fick kvällens debattfrågor i förväg”

Falskt. En rad missvisande påståenden spreds även innan debatten, bland annat påståenden om att Joe Biden skulle bära en öronsnäcka eller att han skulle ha fått debattens frågor i förväg. Det sistnämnde påståendet spriddes bland annat av den konservativa radioprogramledaren Todd Starnes.

https://twitter.com/toddstarnes/status/1310964873271148546

Källan till detta påstående var en radiointervju med konspirationsteoretikern Jerome Corsi, som påstod detta, utan källa, den 24 september.

Fox News och Chris Wallace, som modererade debatten, har sedan dess gått ut och dementerat det påståendet.

”Det här är helt falskt och alla påståenden som menar det motsatta är absurda”, skriver en talesperson för Fox News i en kommentar till Politifact.

