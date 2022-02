Falska påståenden som hittills spridits under Ukrainakriget

Bild visar inte hur ryska trupper hänger upp en flagga i Charkiv

Foto: Skärmavbild

Den 24 februari publicerade bland annat Twitter-kontot ”Osint Ukraine” en bild som påstods visa hur ryska trupper hänger upp en flagga på en myndighetsbyggnad i Charkiv i östra Ukraina. Bilden togs dock egentligen 2014 i samband med att proryska demonstrationer ägde rum i staden.

Inga bevis för att Putins invasionsvideo spelats in tidigare

Under torsdagen publicerade flera tidningar, bland annat Aftonbladet, uppgifter om att den video där Ryssland president Vladimir Putin berättar att Ryssland kommer att invadera Ukraina som publicerades under torsdagen skulle vara förinspelad, med hänvisning till videofilens metadata. Påståendet kom ursprungligen från den självständiga radiokanalen Ekho Moskvi Radio.

Den skärmavbild som Aftonbladet använder som belägg för detta är dock från en 55 minuter lång video, videoklippet som publicerades på Kremls webbsida under måndagen är 28 minuter. Att påståendet att videon skulle ha spelats in i förväg inte är troligt visades under förmiddagen av CNN:s reporter Gianluca Mezzofiore, som kunde visa att metadatan i videon snarare antyder att den spelats in den 24 februari.

https://twitter.com/GianlucaMezzo/status/1496763059221991427

Videoklipp visar inte Zelenskyjs presidentvalskampanj

Ett videoklipp där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj syns skjuta ihjäl en stor mängd personer i en parlamentsbyggnad har fått spridning med påståenden om att detta skulle varit en film från hans presidentvalskampanj. Videon är i stället från tv-serien ”Folkets tjänare”, där Zelenskyj spelade huvudrollen. Videoklippet, som den spanska tidningen Maldita hittat, publicerades i augusti 2017, över ett år innan Zelenskyj tillkännagav sin presidentvalskampanj.

https://twitter.com/copano/status/1496589572637175809?s=20&t=y83qzKvZhOwWXoa744fTBQ

