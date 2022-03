Familjen i Kiev: Flyglarmet går varje natt och i garaget står den färdigpackade bilen

Mitt i natten börjar sirenerna tjuta. Som de gör varje natt. Ryska bombplan har siktats.

Dörren till vårt sovrum öppnas. Olena Lobova står i dörren klädd i morgonrock med femåringen Tanja vid handen.

– Flyglarm, säger hon. Jag går ner i källaren med Tanja.

Ihor hjälper sin snart sexåriga dotter Tanja att få på sig jackan för att åka och hälsa på en äldre granne och lämna över lite matvaror. Tillsammans med sin fru Olena (i bakgrunden) hjälper de regelbundet behövande personer i grannskapet. Foto: Paul Hansen

Vi följer inte med. Under den knappa vecka fotografen Paul Hansen och jag bor hos Olenas familj har vi lärt oss att det finns flyglarm och flyglarm. Om larmet gäller hela Kievdistriktet är det ingen i familjen som bryr sig om att gå ner i källaren. Det är bara när staden Vasylkiv är måltavlan som vi kallas ner.

Snart sexåriga Tanja anser dock att man alltid ska följa instruktioner.

– Hon väcker mig på natten när larmet går och säger att vi inte kan vara kvar på vinden. Så jag går ner med henne, men jag sover dåligt där. Jag sover dåligt över huvud taget sedan kriget började. Det är bara vid sjutiden på morgonen när Ihor har stigit upp som jag kan slumra några timmar, för då vet jag att någon är uppe och vaktar huset, säger Olena.

Tanja Rjabets favoritlek är att låtsas att hon är en katt. Hon kan inte gå på dagis just nu, inte träffa sina kompisar, inte leka ute när det är utegångsförbud. Foto: Paul Hansen

Vasylkiv är en välmående liten förstad ett par mil söder om Kiev. Vägarna är kantade med valnöts- och körsbärsträd, kring de staketomgärdade egnahemshusen breder prydliga trädgårdar ut sig. Att kriget pågår ett tjugotal kilometer härifrån vore omöjligt att tro om det inte var för de återkommande dämpade smällarna när det ukrainska luftvärnet skjuter mot ryska robotar. Ljudet bär en avlägsen likhet med en kork som dras ut ur en champagneflaska.

I det vitmenade tvåvåningshuset nere i en dalgång där gräset redan har börjat spira bor fem personer – Olena, hennes man Ihor Rjabets och deras dotter Tanja Rjabets, dessutom mormor Halyna Nezabytovska och barnsköterskan Ljubov Sachan. Sist DN träffade familjen var i maj 2021. Då intervjuade vi dem i samma mysiga kök. Reportaget handlade om hur kriget i östra Ukraina har delat den ukrainska befolkningen.

Det är viktigt att vi alla håller ihop och är tillsammans under ett krig, säger Olena Lobova. Från vänster mormor Halyna Nezabytovska, Olena Lobova, Tanja Rjabets, Ihor Rjabets och barnsköterskan Ljubov Sachan. Foto: Paul Hansen

Nu pågår en fullskalig rysk invasion av hela landet. Ukrainarna har enats som aldrig förr.

I vår förra intervju sade Olena och Ihor att de lämnar landet om det blir krig.

Nu är de kvar i alla fall.

Jag reser gärna som turist, men att tvingas lämna mitt land för att ett gäng skitstövlar från grannlandet kommer hit... nej, det vill jag inte.

– När kriget kom var jag hysterisk i fem dagar. Sedan tog jag mig samman. Nu har jag mindre lust än någonsin att lämna mitt hem. Det här är mitt land, att någon kommer hit och försöker bestämma över oss väcker bara motstånd. Jag reser gärna som turist, men att tvingas lämna mitt hem för att ett gäng skitstövlar från grannlandet kommer hit... nej, det vill jag inte, säger Olena.

Samtidigt är hon realist. Nere i garaget står en bil färdigpackad. Om det skulle behövas är det bara att kasta sig i bilen och köra iväg.

Vi döljer inte kriget för Tanja, tvärtom talar vi om för henne vad som pågår. Det är bättre att säga som det är, säger föräldrarna Olena och Ihor. Foto: Paul Hansen

– Vi följer noga med trupprörelserna. Om det ser ut som att vägarna ut ur Kiev kan stängas åker vi direkt. Vi vill inte hamna under rysk ockupation, säger Ihor.

Redan innan kriget bröt ut hade Ihor och Olena lagt upp ett lager med mat för minst en månad. Mediciner, bensin – allt finns i källaren. Det enda som Olena och Ihor inte hade hunnit skaffa är vapenlicens.

– Flera av våra vänner säger att vi tar onödiga risker som stannar här. Men Ihor måste bli kvar eftersom arbetsföra män inte får lämna landet. Och jag vill inte att familjen ska splittras. Dessutom vill vi skydda huset från plundring. Tyvärr hann vi aldrig skaffa vapenlicens innan kriget kom, konstaterar Olena.

På kvällarna avslutas middagen med te. Social samvaro är viktigt för Olena, Ljubov, Ihor och Halyna. Foto: Paul Hansen

Utåt sett fortsätter deras liv ungefär som förut. Ihor och Olena har redan jobbat på distans i två år på grund av pandemin. Olena är frilansande kommunikatör och arbetar med pr-projekt för olika företag, Ihor är it-expert och jobbar med digitalt innehåll för ett globalt läkemedelsbolag. En stor del av hans kolleger har lämnat Kiev och fortsätter jobba i Ternopil 470 kilometer väster om Kiev.

Kriget har lett till nya ritualer. Varje kväll när mörkret faller går Ihor från fönster till fönster och lägger pappskivor för rutorna. Inget ljus som kan hjälpa ryska bombplan att orientera sig under natten får tränga ut. I Vasylkiv finns en militär flygplats som ryska armén flera gånger har försökt beskjuta.

Området söder om Kiev är inte belägrat av ryska trupper. Det är fortfarande möjligt att röra sig ut och in. Olena och Ihor åker in till Kiev för att handla ungefär två gånger i veckan. De försöker hålla körandet på ett minimum – en bilresa på tio kilometer ta över en timme på grund av vägspärrarna. Minst varannan bensinmack är stängd på grund av bränslebristen.

Varje kväll täcker Ihor alla fönstren i huset med pappskivor för att inget ljus ska tränga ut och hjälpa ryska bombplan att orientera sig. Foto: Paul Hansen

– Här i Vasylkiv finns bönder som har egna kor och säljer mjölk och smetana. Inne i Kiev är bristen större. Vår dotter är krånglig med maten så vi är glada över att vi har lagt upp ett ordentligt lager med hennes favoritmajsgröt, konstaterar Olena.

Det största problemet i Kiev med omnejd just nu är kattmat.

– Vi har tre katter och det finns knappt något torrfoder i affärerna längre. Tur att vi hamstrade kattmat innan kriget bröt ut, säger Olena.

Olena och Ihor jobbar så gott som oavbrutet från morgon till kväll. Barnsköterskan Ljubov lagar mat och ritar med Tanja. Mormor Halyna läser Vita gardet av Michail Bulgakov. Under tiden sitter Olena och Ihor vid sina bärbara datorer i och arbetar. Arbetar och arbetar. Som ett slags terapi.

Om några veckor fyller Tanja sex år. Födelsedagsgåvorna är redan köpta i hemlighet – men hon kan inte bjuda in sina kompisar på födelsedagskalas. Foto: Paul Hansen

Ihor har försökt skriva in sig i hemvärnet, men fick beskedet att han som it-expert och far till ett sexårigt barn just nu gör bättre nytta där han är.

– Det viktigaste i ett krig är att inte bli hjälplös och passiv. Varje morgon ska man gå upp, borsta tänderna, göra morgongymnastik, laga frukost. Och sköta sitt jobb. Det händer att jag känner en våg av hjälplöshet komma, men då går jag ut och gör volontärarbete, förklarar Olena.

Det viktigaste i ett krig är att inte bli hjälplös och passiv. Varje morgon ska man gå upp, borsta tänderna, göra morgongymnastik, laga frukost.

Eftersom en stor del av befolkningen har lämnat Vasylkiv är det många äldre som har svårt att ta sig till butiken.

– Vi levererar mat till äldre personer. Jag hjälper till med att sortera humanitär hjälp, kläder och matvaror till behövande. Att känna sig rädd och onyttig är farligt. Om man känner sig hjälplös – då ska man hjälpa andra.

Medan vi befinner oss i Vaslykiv är det utegångsförbud i ett och ett halvt dygn. En hel dag sitter vi inomhus och jobbar på våra datorer. När flyglarmet ljuder springer vi ner i källaren. Så kommer meddelandet att faran är över och vi går upp. En halvtimme senare tjuter sirenen på nytt – tillbaka ner i bombskyddet.

Källaren är familjens bombskydd och samtidigt Olenas och Ihors nya arbetsplats. Foto: Paul Hansen

Trots att tillvaron i familjens källare är mer än dräglig med toalett och internet är det svårt att fokusera. Olena känner frustration över hur mycket långsammare hon har blivit i sitt jobb. Hjärnan har blivit trögare. Alla arbetsprocesser går långsammare.

När larmet ljuder går snart sexåriga Tanja lugnt ner i källaren med alla andra. Snart är hon invecklad i en kurragömmalek med DN:s fotograf. Hon tittar på filmer, hon ritar sitt favoritdjur katten. Tanjas katteckningar handlar om kriget: elaka katter som försöker anfalla snälla. Sedan kommer en kattpatrull och placerar elakingarna i en bur.

– Tanja vet att det är krig. Vi försöker inte dölja något för henne, vi säger som det är. Att springa ner i källaren när det är luftlarm är hon van vid, jag hoppas att hon fortfarande ser det som en lek. Vi försöker se till att hon kan leva ett vanligt liv, men det är svårt. Hon kan inte gå på dagis. Vi kan inte ta henne med till affären och välja leksaker inför hennes födelsedag. Hon kan inte åka och träffa sina kompisar, konstaterar Olena.

Tanja talar ukrainska med sin pappa och ryska med sin mamma. Olenas mamma är ukrainska och hennes pappa är ryss, frånskild och bosatt i Ural. Han ringer sin dotter nästan varje dag.

Tanja leker med katten Alfik utanför pappas arbetsrum i källaren. Foto: Paul Hansen

– Pappa erkänner att det var Ryssland som anföll Ukraina, men som gammal yrkesmilitär vägrar han tro att den ryska armén dödar civila. Det är helt enkelt för svårt för honom att föreställa sig. Han egen pappa var antisovjetisk, en bonde som fråntogs all sin egendom under tvångskollektiviseringen. Jag vet att om farfar levde nu skulle han vara på vår sida, säger Olena.

Livet i det vitmålade huset handlar ändå inte bara om kriget. I köket pågår ständigt livliga debatter mellan Olena och hennes mamma Halyna om ett av ukrainarnas favoritämnen, nämligen politik. Halnya stöder före detta president Petro Porosjenko, Olena tycker att han är en sovjetisk kvarleva. Ingendera gillar nuvarande president Volodymyr Zelenskyj, men är överens om att han har gjort en stor insats under kriget.

– Sedan kriget började har Zelenskyj gjort allt rätt. Därför stöder jag honom. Det betyder inte att jag kommer att stöda honom när kriget tar slut. Det är skillnaden mellan oss och Ryssland. Det går inte att ge ukrainarna en tsar och tro att vi ska respektera honom, säger Olena.

I Tanjas rum har föräldrarna placerat ett familjeporträtt och en ikon av Jungfru Maria. Foto: Paul Hansen

Hon håller på att fixa lunch tillsammans med barnsköterska Ljubov då sirenen plötsligt börjar tjuta. Ingen reagerar. Ljubov fortsätter skära lök. Olena kokar te.

Ihor släntrar in i köket med telefonen i handen.

– Det tycks handla om ett anfall mot Vasylkiv. Vi får gå ner i källaren, säger han.

När vi börjar röra oss mot källaren följer 83-åriga mormor Halyna inte med. Hon sitter kvar vid köksbordet och äter vad hon kallar ”sin andra frukost” – stekt potatis och ägg.

– Tänker ni inte komma ner i bombskyddet? undrar jag.

– Stressa inte. Det har ju inte smällt någonstans än, svarar mormor.