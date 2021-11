Familjen skickades tillbaka över gränsen åtta gånger

Sexton kurder från norra Irak sitter utkylda, medtagna och hungriga i en tät skog ett par kilometer från gränsen till Belarus. De är några av de hundratals migranter, eller flyktingar, som varje dag tar sig in i Polen över den 40 mil långa gränsen. På olika vägar kommer de, genom snårskog och över träskmarker. Det sker lite i skuggan av det mer uppmärksammade försöket från den belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko att bryta igenom den polska gränsen med en större grupp migranter.

När de väl har lyckats ta sig in i Polen, fångas de ofta in av gränspolis, enligt officiella siffror har 30 000 migranter gripits i år. Sedan blir de flesta av dem föremål för en ”push back”, det vill säga de blir fösta tillbaka in i Belarus.

Efter tre veckors umbäranden i Białowieża-skogen ska den kurdiske flyktingen Anwar Hamid, hans rörelsehundrade mor och den övriga storfamiljen ansöka om politisk asyl i Polen. Foto: Aga Szumska

Jag får följa en av de humanitära organisationerna, Granica (”Gräns”) som har ett nätverk av aktivister som är redo att rycka ut så fort de får en signal med en gps-position på sina mobiler om att en grupp migranter har tagit sig in i Polen. Att de alltså är förbi den tre kilometer breda undantagszonen dit hjälparbetare och journalister inte har tillträde.

– Det är viktigt att vi och företrädare för medierna kommer fram före gränspolisen, så att de får mat och varma kläder, men också för att vi då kan säkra att de kan söka asyl, säger Jakub Sypiański från Granica, som kan arabiska och hjälper till som tolk i kontakten med myndigheterna.

Vi har vandrat någon kilometer genom skogen. Väldiga ekar sträcker sig mot den regngrå himlen. Detta är urskogen Białowieża, känd för sina visenter (bisonoxar). Sedan andra världskriget är skogsområdet delat mellan Polen och Belarus.

Vi trampar fram på en tjock matta av frostiga höstlöv. Någonstans därunder vilar några av nazismens och kommunismens miljontals offer i massgravar, som en del av östra Europas tragiska historia. Dagens pågående kränkningar av mänskliga rättigheter har förstås inte den magnituden.

Men den sovjetiska diktaturen har en arvtagare i Belarus, där Aleksandr Lukasjenko sedan i somras har orkestrerat en flyktingkris med udden riktad mot EU. Och en del av offren för denna nya form av krigföring befinner sig här i den täta naturskogen i Białowieża.

Till slut öppnar sig en glänta och där sitter och ligger i en grupp människor – kvinnor, barn och äldre – på den kalla marken. Några är invirade i filtar från polska röda korset som aktivisterna har haft med sig. Flera hjälparbetare och reportrar är också på plats.

Anwar Hamid, en medelålders man med sorgsna ögon, berättar att de alla tillhör samma storfamilj i tre generationer, och kommer från en liten by utanför Dohuk i irakiska Kurdistan, inte långt från Turkiet.

– Vi kunde inte leva kvar där längre, för min bror var med i peshmerga (den kurdiska regionala milisen) och vi dödshotades ständigt av anhängare till IS som bodde i grannbyn, säger Anwar Hamid.

Bild 1 av 2 I tre veckor har familjen Hamid skickats fram och tillbaka mellan Belarus och Polen. Foto: Aga Szumska Bild 2 av 2 Anwar Hamids 70-åriga mor är rörelsehindrad och fick bäras över gränsen Foto: Aga Szumska Bildspel

Han och de andra femton familjemedlemmarna har sovit under bar himmel i nära tre veckor. Den yngsta är ett fyra månaders spädbarn och den äldsta är Anwar Hamids 70-åriga mor. Hon är delvis förlamad och fick bäras över gränsen till Polen.

Samma resa över gränsen har de gjort åtta gånger.

Men nu hoppas de äntligen att de slutligen har landat i Polen efter en utdragen mardrömsresa ända från norra Irak.

– Vi har inte haft något att äta på många dagar, bara lite mjölk till spädbarnet. Det har varit minusgrader på nätterna, och ibland har det regnat så vi blev genomblöta, säger Anwar Hamid.

– Vi är så tacksamma för de humanitära organisationer som kommit hit för vår hjälp.

De tog den väg till Europa som nu är allt för välbekant. För 3 000 dollar per person köpte de flygbiljett och visum till Belarus av en lokal resebyrå. De flög sedan från Istanbul till Minsk med Turkish Airlines.

Anwar Hamid från irakiska Kurdistan vill slå sig ned varhelst det finns en plats där han kan känna sig säker. Foto: Aga Szumska

De utlovades att allting var ordnat. Att ta sig in i EU via Minsk skulle vara en enkel sak.

– Det var i mitten av oktober och vi lurades att tro att vi skulle vara i Tyskland på några timmar.

I Minsk fick de bo på hotell och därifrån reste de i taxibilar för att ta sig till den polska gränsen. Väl där var det belarusiska funktionärer, förmodligen militärer eller gränssoldater, som fraktade dem genom den belarusiska gränszonen i minibussar.

Bara det är ett belägg för att många av de tusentals irakier, afghaner och syrier som pressas mot den polska gränsen har haft hjälp och beskydd från regimen i Minsk.

Utan myndigheternas bistånd kan ingen ta sig så långt: på Belarus sida om den 40 mil långa gränsen mot Polen finns allt sedan den sovjetiska tiden en bred välbevakad säkerhetszon som ingen utan särskilt tillstånd kan komma in i.

När de närmade sig taggtråden hjälpte belarusiska funktionärer med att klippa upp taggtråden i det polska gränsstängslet, och Anwar Hamid och hans familj knuffades igenom. Anwar såg också att några av de andra flyktingarna hade fått stora bultsaxar som de själva kunde klippa upp stängsel med.

Yngsta barnet är fyra månader. Foto: Aga Szumska

Vad som händer med familjen Hamid nu är svårt att förutspå, enligt Jakub Sypiański från Granica.

Han har just ringt till gränspolisen - helt enligt reglerna - för att meddela att en 16-personers familj finns på denna plats.

Medan vi väntar på att gränspatrullen ska anlända säger Jakub Sypiański:

– Men med tanke på att de polska myndigheterna bryter mot Genèvekonventionen om flyktingar (enligt vilken flyktingar inte får tvingas återvända till ett land där de riskerar förföljelse, red anm.) så är de inte i säkerhet ännu.

Det hörs ett avlägset motorbuller, och en patrull gränssoldater kommer fram till det provisoriska lägret. De samlar in alla flyktingarnas pass och frågar om någon av dem har särskilda behov.

Gränspoliserna har kommit till flyktingarnas gömställe i skogen. Anwar Hamid från Kurdistan håller upp en lapp där han ber om asyl i Polen för sig och sin familj. Foto: Aga Szumska

Anwar berättar att en äldre kvinna inte kan gå. Gränspoliserna ringer efter sjukvårdare.

– Ni får alla följa med till vårt kontor, säger en av gränspoliserna.

Sovsäckar rullas ihop, filtar viks, mormor Hamid läggs på en bår och efter en halvtimme sitter alla migranter i minibussar.

Jakub Sypiański vet att man inte kan vara säker på att flyktingarna får det skydd som de har rätt till. Det är mer regel än undantag att flyktingar tas ut i skogen igen och skickas tillbaka till Belarus.

– Jag blir förstås besviken om de skickas tillbaka igen. Men förhoppningsvis kommer de att tas till ett mottagningscenter och får möjlighet att ansöka om asyl. Jag tror att närvaron av medier och aktivister kan hjälpa till att förhindra en olaglig ”push back” en nionde gång.