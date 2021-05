Familjer splittras när Danmark drar in uppehållstillståndet för syrier

18-årige Mohamed Alata tar ett djupt andetag när han greppar mikrofonen och ser ut över folkmassan på Rådhusplatsen i Köpenhamn.

– Wow, säger han och flera tusen personer bryter ut i ett spontant jubel.

De har samlats för att protestera mot den danska regeringens beslut att börja dra in uppehållstillståndet för syriska flyktingar i landet.

För Mohammed Alata handlar det om att rädda sin familj. Han har förberett sitt tal i flera veckor. Han pratar flytande danska och vet vad han ska säga. Ändå darrar handen när han vecklar ut pappret där allt han vill få fram står skrivet.

– Den 25 mars 2021 fick min mamma besked från utlänningsstyrelsen att hon och mina två lillasystrar inte får förlängt uppehållstillstånd. Mina två systrar som är tio och elva år gamla och bara har gått i skola i Danmark.

– Vi flydde från ett land härjat av krig och Assads regim. Vi flydde för att undkomma våld och ondska. Och nu ska de tillbaka dit, säger han.

18-årige Mohamed Alata har förberett sitt tal i flera veckor. Han har blivit ett känt ansikte i danska medier under våren för sin kamp om att mamman och de två småsyskonen ska få stanna i Danmark och slippa skickas tillbaka till Syrien. Foto: Anders Hansson

Sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut våren 2011 har omkring 1,5 miljoner syrier sökt asyl i Europa. 35.000 av dem lever i Danmark, många på tillfälliga uppehållstillstånd enligt en lag som infördes 2013.

Lagen innebär att endast den som flytt på grund av personlig förföljelse kan få permanent uppehållstillstånd. Dit klassas inte generella förhållanden, som inbördeskrig i hemlandet.

Redan 2020 fastslog Danmarks migrationsmyndigheter att det råder fred i Syriens huvudstad Damaskus. Syrier därifrån, som inte har individuellt skyddsbehov, behöver därmed inte längre skydd i Danmark, menar regeringen.

– Det danska samhället har varit öppet och ärligt från dag ett: Vi skyddar gärna, så länge det finns ett behov av det. Men man kan inte ställa krav på ett livslångt uppehälle i en skandinavisk välfärdsstat. Man ska resa hem när förhållandena i hemlandet har förbättrats. Så är nu fallet i delar av Syrien, värderar myndigheterna, skrev utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nyligen i en debattartikel i Politiken.

Förutom Ungern är Danmark ensamt i Europa om att dra in skyddet för syriska flyktingar och i nuläget påverkas omkring 500 personer som uppehåller sig i Danmark. Främst är det kvinnor och äldre som blivit nekade fortsatt uppehållstillstånd. Män som riskerar tvångsrekrytering till envåldshärskaren Bashar al-Assads armé får stanna.

Sayeda Salem är en av många unga syrier i Danmark som är orolig över att behöva återvända till Syrien på grund av regeringens nya förhållningssätt till kriget i landet. Foto: Anders Hansson

Från scenen på Rådhuspladsen berättar Mohamed Alata om pappan som dödades av en krypskytt i den syriska armén. Om hur hans döda kropp brändes och skändades efteråt. Om hur storebrodern flydde från militären som 20-åring och hur han själv riskerar att bli inkallad om han återvänder.

Det är därför både Mohamed, brodern och några andra släktingar får stanna i Danmark. Men mamman och de två småsyskonen ska tillbaka – om inte migrationsdomstolen river upp beslutet.

– Mitt hjärta blöder när jag tänker på att de ska återvända till Syrien. Vad är det för liv som kan erbjudas dem där? Min mors hälsa är dålig. Hon lider av ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och kommer tvingas stå till svars för sina söners flykt från militären.

Mohamed Alatas röst stakar sig. Men han är inte färdig ännu.

– Hur ska det gå för mina systrar, som aldrig gått i skola i Syrien och helt saknar skyddsnät där? Det är ju här i Danmark de har sin framtid, fortsätter han.

Onsdagen den 19 maj samlas tusentals personer på Rådhusplatsen i Köpenhamn för att protestera mot den danska regeringens beslut att börja utvisa syrier från Damaskusområdet. Foto: Anders Hansson

Folkhavet på Rådhuspladsen höjer röda hjärtan i papp mot himlen för att visa sitt stöd. Just denna onsdagseftermiddag i mitten av maj hålls det liknande demonstrationer på 25 olika platser runtom i Danmark.

Danmarks Syrienpolicy har under våren uppmärksammats av stora internationella nyhetskanaler som New York Times och The Guardian. På hemmaplan försökte regeringens stödpartier nyligen stoppa den, men misslyckades då merparten av de borgerliga oppositionspartierna är för beslutet.

Samtidigt möts regeringen av kritik av FN:s flyktingorgan UNHCR och Amnesty International som menar att även om det inte är krig i Damaskus så sker godtyckliga arresteringar och andra övergrepp som gör huvudstaden osäker att leva i.

Även experter som har bidragit till de rapporter som de danska myndigheterna lutar sig mot i sin bedömning av situationen i Syrien fördömer slutsatserna.

På Rådhuspladsen avlöser talarna varandra. Flera är unga syrier, gymnasieelever som drömmer om en framtid som sjuksköterskor, läkare eller något annat yrke där de kan bidra till det danska samhället. Även de som inte har fått uppehållstillstånden indragna är oroliga. Vem vet vilket område i deras krigshärjade hemland som kommer att klassas som fredligt härnäst?

Nevien Alrahal (till vänster) fick först sitt uppehållstillstånd indraget, men överklagade och har nu fått besked om att hon kan stanna i Danmark. Föräldrarna, Nader och Khadijah måste dock resa tillbaka till Damaskus. Med på demonstrationen i Köpenhamn finns även systern Nawar med dottern Naya, som fått tillfälliga uppehållstillstånd. Foto: Anders Hansson

Vid sidan av scenen står 33-åriga Nevien Alrahal. Hon är snart färdig med en högskoleförberedande utbildning i Roskilde. Tidigare i år fick både hon och hennes åldrande föräldrar veta att deras uppehållstillstånd skulle dras in, efter sju år i Danmark.

Nu har Nevien Alrahal fått ett nytt besked: hon kan stanna i två år till – liksom systern som också bor i Danmark. Värre är det för föräldrarna.

– Jag har fått politisk asyl eftersom jag hotades i mitt jobb som lärare. Men mina föräldrar väntar på att deras avslag ska tas upp i migrationsdomstolen. Det vore helt ologiskt att skicka tillbaka dem till Damaskus. Vi flydde från krigsförbrytaren Bashar al-Assad, och det är fortfarande han som styr landet, säger hon.

Eftersom Danmark inte samarbetar med den syriska regimen kan de som vägrar lämna landet inte tvångsdeporteras. Istället måste de flytta in på så kallade utresecenter. Här separeras de från sina familjer, de får inte fortsätta sina utbildningar eller jobba.

– Den som hamnar där har inga rättigheter. Det är som ett fängelse. Man får inte ens laga mat själv, säger Nevien Alrahal.

Danmark var först ut att ratificera FN:s flyktingkonvention 1952. Landet har länge varit en förebild för öppenhet och tolerans. Men de senaste åren har tonläget förändrats. Regeringspartiet Socialdemokraterna har i allt större utsträckning närmat sig de borgerliga partierna, inklusive högerpopulistiska Dansk folkeparti, när det gäller hårdare tag kring migrationspolitiken. Det skiftet brukar uppges som en förklaring till att partiet vann folketingsvalet 2019.

Förra året tog Danmark emot 1.547 asylansökningar, det lägsta antalet sedan 1998. Målet är noll asylsökande – helst ska de inte ens nå den danska gränsen. Nyligen presenterade regeringen sina planer på att etablera ett asylcenter i Rwanda. Dit ska den som vill ansöka om asyl i Danmark vända sig i framtiden, om politikerna får som de vill.

Mohamed Alata har talat om sina framtidsdrömmar. Han ska börja gymnasiet i höst. Sedan vill han utbilda sig till läkare. Men allt det där känns meningslöst om han inte kan trygga livet för sina systrar och sin mamma. Hon, 47-åriga Sabri, har stått i folksamlingen och lyssnat på allt han har sagt.

När talet är slut sätter hon sig på nedersta trappsteget till Rådhuset och trycker en servett mot ansiktet. Stilla tårar letar sig ned för hennes kind. Hon orkar inte prata.

Mohamed Alata sätter sig bredvid och gråter en skvätt han också. För att mamma är ledsen men också för att talet gick bra och att nervositeten har släppt.

Först om två veckor ska han åka hem till systrarna på Jylland. För nu börjar nästa steg i kampen om att familjen ska få stanna.

– Jag ska sätta mig utanför Folketinget på Christiansborgs slott och protestera, varje dag i två veckor. Jag kommer aldrig låta politikerna skicka tillbaka min familj.

