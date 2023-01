Faran syntes i filmen Parasit – sedan blev mardrömmen verklighet

På kvällen den 8 augusti forsade vattnet in i gången utanför Chun Sun-Lees bostad. Hällregnet förvandlade stora delar av stadsdelen Gwanah till ett katastrofområde.

– Vattnet steg och tryckte mot ytterdörren så att jag inte kunde öppna den, säger 75-åriga Chun Sun-Lee och måttar med handen mer än en meter upp på dörren.

– Det var jag och min hund som var här inne. Min vuxna dotter var inte hemma. Sedan kom fyra grannar och slog sönder fönstret i dörren och fick ut oss, berättar hon om insatsen som hon är säker på räddade hennes liv.

Om ingen hört hennes skrik hade hon drunknat i sin egen bostad.

Chun Sun-Lee brukade ha en stor affärsverksamhet och ägde en restaurang, men hennes företag gick i konkurs och då flyttade hon till lägenheten, som ligger halvt under jord tillsammans med sin hund. Foto: Roger Turesson

Det var precis vad som drabbade en familj i närheten med en tonårsdotter och hennes mamma och moster. De fick inte heller upp ytterdörren. Två män försökte rädda dem genom att ta sig in genom fönstret i gatuplanet. Men de lyckades inte bryta upp inbrottsskyddet som hade monterats framför rutorna. Dottern, mamman och mostern dog.

Dagen därpå besökte Sydkoreas president Yoon Suk-Yeol området och bostaden var då ännu fylld av vatten upp till midjehöjd. Kuddar, möbler och plastpåsar flöt omkring därinne. Presidenten satte sig på huk på gatan utanför och tittade ned i bostaden genom fönstret, rapporterade medier.

En annan av de omkomna under översvämningen var en medelålders kvinna, också boende i en banjiha, en bostad till hälften under gatuplan. Hon hade lyckats ta sig ut, men återvände för att rädda sin katt och klarade sig inte levande ut igen. Totalt omkom nio invånare under översvämningen i augusti i södra Seoul.

Händelsen satte ljuset på den hysteriska bostadsmarknaden i Sydkoreas huvudstad. I hela storstadsregionen bor över 25 miljoner invånare.

Ursprungligen byggdes källarlokalerna för att fungera som skyddsrum när bostadsområden uppfördes i Seoul på 1970- och 80-talen. Till källarna skulle invånarna fly om grannlandet Nordkorea anföll.

Scen ur filmen ”Parasit” från 2019. Foto: CAP/RFS

Från början var det förbjudet att bo i utrymmena. En urbaniseringsvåg var visserligen väntad, men inte till den grad som skulle komma att ske. På 1990-talet växte staden till tio miljoner invånare. Då beslöt lokala politiker att tillåta boende i källarna.

Den prisbelönade filmen Parasit, med premiär på svenska biografer i slutet av 2019, handlar om familjen Kim som bor i en liten källarlägenhet. De har jobb med låga inkomster och lever ett liv med små ekonomiska marginaler, innan de lyckas börja nästla sig in i den välbärgade familjen Parks liv.

I verklighetens Seoul är skillnaden också stor vad gäller invånarnas boendestandard. När Chun Sun-Lee – den 75-åriga kvinnan som räddades ur sin bostad i sista stund i somras – kom till Seoul för tio år sedan var hon en framgångsrik entreprenör.

– Jag brukade ha en stor affärsverksamhet och ägde en restaurang, men mina företag kraschade och gick i konkurs och då flyttade jag hit, säger hon om sin enkla bostad.

Före pandemin arbetade Chun, trots sin höga ålder, som undersköterska på ett sjukhus. Men då covidsmittan bröt ut sade hon upp sig. Nu försörjer hon sig på sin pension och får ekonomiskt stöd av sin dotter som är anställd på en restaurang.

Chun Sun-Lee, 75, bor i en lägenhet under gatuplan. I somras steg vattnet så högt att hon inte fick upp ytterdörren. Fyra grannar slog ut glasrutan i dörren och drog ut henne. Foto: Roger Turesson

För ett ögonblick funderar hon över hur förutsättningarna i Seoul skiljer sig åt. Några kvarter bort finns de dyraste lägenheterna i staden. Att bo i ett höghus byggt av något av landets stora konglomerat, som Hyundai, är en statussymbol. Ett sådant område är The H, byggt av just Hyundai, i distriktet Banpo. Vid ingången finns en åtta meter hög och 70 meter lång portal. På kvällarna lyses portalen upp av över 12 000 ledlampor.

I den välbeställda stadsdelen Gangnam kan en trerumslägenhet på 85 kvadratmeter kosta motsvarande 25 miljoner kronor. Medan hyran för ett rum i en källarvåning i Chun See-Lees kvarter ligger på mellan 2 300 och 4 000 kronor i månaden.

– Men det är väl naturligt att det finns också sådana här bostäder i en stad, för folk som inte har tillräckligt med pengar, säger hon utan bitterhet i rösten.

– Jag gillar det här området, men trodde inte att min källare låg så lågt att den skulle bli en fara vid översvämning.

Vart ska jag ta vägen om jag inte bor här? Jag har inte råd att bo någon annanstans

Runt 650 000 invånare i Seoulregionen bor i bostäder som liknar Chun Sun-Lees och delvis ligger under markplan. Efter översvämningarna sa stadens borgmästare Oh Se-Hoon att källarlägenheterna inte längre ska tillåtas vara bostäder. Men både experter och de boende själva menar att det är omöjligt med ett stopp. Ett förbud kommer inte att införas på lång tid, enligt Myounggu Kang, professor i stadsplanering vid University of Seoul.

I teorin fungerar det att bygga nya bostadsområden för hundratusentals invånare långt utanför staden. I praktiken, menar professorn, tar det emellertid lång tid att ge nya områden allt det som krävs för att göra dem beboeliga: butiker, skolor, arbetsplatser och infrastruktur.

Jung, 78, bor i en lägenhet under gatuplan och drabbades hårt vid ett skyfall då vattnet strömmade in och steg till över en meter. Foto: Roger Turesson

En 78-årig kvinna, vars källarvåning också vattenfylldes under översvämningen i somras, är helt oförstående till ett förbud mot källarlägenheter.

– Vart ska jag ta vägen om jag inte bor här? Jag har inte råd att bo någon annanstans, säger hon stående i sin källarbostad, innan hon lugnar sig.

– Om det ändå kommer nya regler litar jag på att myndigheterna hjälper oss. Min enda son är också fattig, så vi lever redan med hjälp av bidrag, fortsätter kvinnan, som endast vill uppge sitt efternamn: Jung.

”Vart ska jag ta vägen om jag inte bor här? Jag har inte råd att bo någon annanstans”, säger Jung om sin källarlägenhet. Foto: Roger Turesson

Nästan allt blev förstört i hennes hem. Möblerna har hon kastat. Hon har fått visst bidrag för att köpa nya. Tv:n hänger kvar på väggen i ett rum där hennes långtidssjuka man ligger i en säng. Ibland fungerar tv:n, ibland inte. Likadant är det med tvättmaskinen som stod under vatten i somras. Titt som tätt låter det som att den ska explodera, tycker hon.

Värst är osäkerheten och oron som översvämningen förde med sig, säger hon.

– Det var den största översvämningen jag varit med om, och nu är jag rädd varje gång det regnar.

Fakta. Översvämningen den värsta på 80 år Den 8 augusti drabbades Seoul av det värsta skyfallet på 80 år. Det ledde till översvämningar i framför allt distrikten Gwanah och Gangnam i södra Seoul. Nio människor dödades, 163 invånare blev hemlösa och 2 800 byggnader ödelades. De värst drabbade invånarna bodde i så kallade banjiha, lägenheter som ligger delvis under jord. De byggdes för 40–50 år sedan, ämnade som skyddsrum i händelse av beskjutning från Nordkorea. Från början var det förbjudet att bo i dem, men när Seoul urbaniserades snabbt ändrades reglerna. I dag är källarbostäderna några av de billigaste bostäderna i Seoul, där priset på lägenheter stigit snabbt. Visa mer

