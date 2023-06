”Farlig okunskap om jordens viktigaste djur”

Logga in

Av jordens drygt två miljoner kända djurarter är mer än hälften insekter. De finns över nästan hela planeten. Utan dem skulle många ekosystem snabbt kollapsa.

Det är något som Tomas Roslin återkommer till flera gånger.

– Man kan utan tvekan säga att det mesta livet på jorden är beroende av insekter. De gör allt från att pollinera växter till att bryta ned döda rester, städa bort andra djurs dynga och spillning och ta hand om en massa annat skräp.

– Och det kanske viktigaste av allt är att de håller varandra i schack. Utan alla rovinsekter som dödar växtätande insekter skulle det inte finnas särskilt mycket grönska eller mat kvar åt oss andra här på jorden.

Tomas Roslin är professor i insektsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Som ett av många exempel på insekternas stora betydelse berättar han om hur Australien höll på att dränkas i avföring. Det startade med att européerna skeppade dit stora mängder nötboskap under 1800-talet. Problemet var att de lokala dyngbaggarna – en typ av insekter som är specialiserade på att hantera spillning från större djur – bara var vana vid små, torra pluppar från kängurur. Det hade aldrig tidigare funnits stora idisslare på den kontinenten.

– De små dyngbaggarna blev helt förvirrade när de plötsligt ställdes inför stora komockor. Det ledde till att enorma markarealer blev förstörda av spillning och att många flugarter började föröka sig i otrolig omfattning, vilket i sin tur skapade problem för boskapsdriften, säger Tomas Roslin.

Lösningen kom när forskare i mitten av 1900-talet bestämde sig för att söka efter dyngbaggar i bland annat södra Afrika, som kunde klara både ett tufft klimat och spillning från stora gräsätare. Några kandidater fångades in och skeppades över havet för att städa upp.

– Efter ett tag fick de ner mängden spillning. Det är ett slående exempel på hur det går då man inte har insekter när man behöver dem, och vilken konkret renhållningstjänst de tillhandahåller. Utan insekter skulle världen bli brun.

– Fast det upptäcker man ofta först när de saknas.

Insekterna har dock drabbats mycket hårt när vi människor har brett ut oss över planeten. De viktigaste orsakerna är sannolikt att landskapen har förändrats, och att vi lagt ned stora ansträngningar på att sprida gifter mot sådana insekter som vi inte vill ha i vår närhet.

En stor genomgång av mer än 150 studier från 1 700 olika platser på jorden visar att mängden landlevande insekter har minskat med nästan 10 procent per årtionde de senaste 30 åren. För sötvattenlevande insekter syns dock en positiv trend, vilket tolkas som att en del av dessa miljöer har skyddats ganska framgångsrikt.

– De flesta områden på land används på ena eller andra sättet för mänsklig bosättning, matproduktion eller infrastruktur. Det betyder helt enkelt att vi har trängt undan en stor del av insekterna där, säger Tomas Roslin.

Det här är en del i ett större mönster. I dag försvinner arter från jordens yta ungefär hundra gånger snabbare än på åtminstone 10 miljoner år. World Economic Forum varnar i sin årliga analys av globala risker för att den snabba förlusten av biologisk mångfald är ett av de allra största hoten mot mänsklighetens existens.

En förutsättning för effektiva miljövårdsinsatser är att kunna följa utvecklingen och se hur det går för de arter som man försöker rädda. Annars är det omöjligt att veta om insatserna har någon effekt, eller om de kanske till och med ger negativt resultat.

Men då gäller det att veta vilka organismer som behöver räddas. Där finns ett enormt problem när det gäller insekter. Forskarna räknar med att åtminstone 80 procent av alla insektsarter som lever och utför olika sysslor på jorden fortfarande är helt okända.

Mörk biodiversitet Forskarna räknar med att åtminstone 80 procent av jordens insektsarter fortfarande är okända. Hittills har lite mer än en miljon arter beskrivits. Källa: Nature Ecology & Evolution

– Det kan jämföras med mörk energi, eller mörk materia. Vi vet att den finns och att den spelar en viktig roll för hur universum fungerar. Men mycket mer än så vet vi inte.

För att skaffa mer kunskap om insekternas utbredning och mångfald har Tomas Roslin tillsammans med internationella forskarkollegor från Tyskland, Singapore och USA samordnat ett omfattande projekt där insekter har fångats in med särskilda fällor i olika miljöer över stora delar av världen.

Med hjälp av dna-teknik har forskargruppen sedan analyserat de infångade insekterna och jämfört dem sinsemellan och med tidigare kända dna-sekvenser. På så vis kunde forskarna urskilja vad som borde vara olika arter, och vilken insektsfamilj dessa kunde sorteras in i.

Den typ av fällor som forskarna har använt fångar i första hand in flygande insekter. Så de ger inte en fullständig bild av insektsvärlden, men en god överblick.

Resultatet blev överraskande, och har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution. Dels visade det sig att var fällorna än placerades på jorden kunde drygt hälften av fångsten sorteras in i samma 20 insektsfamiljer, trots att det finns åtminstone 8 000 olika familjer inom insektsvärlden. Dels stod det snart klart att just dessa familjer hittills har gått under vetenskapens radar nästan fullständigt. Den absoluta majoriteten av arterna var inte kända sedan tidigare.

– Man kan säga att vi har upptäckt att de minsta, tråkigaste och mest okända insekterna är de som dominerar den här planeten. Det är framför allt små myggor och små steklar.

– Med tråkiga menar jag att de inte är spektakulära och färggranna, utan att de lever på i tystnad och inte har fångat forskarvärldens intresse.

De här kunskapsluckorna är ett allvarligt problem, menar Tomas Roslin.

– En viktig poäng är att vi inte bara pekar på hur artrika de här bortglömda grupperna är. Vi vill också understryka vilken skev bild vi har av naturens mångfald.

Som exempel nämner han att fåglar och däggdjur, som utgör en jämförelsevis försvinnande liten del av naturens mångfald, är betydligt mer välstuderade och utförligt beskrivna.

– Det blir direkt farligt, för det betyder att vår uppfattning om naturens mångfald, vad det är som formar mångfalden och vad vi måste göra för att bevara den, till stor del grundas på extremt smala utsnitt av verkligheten.

Därför är det bråttom att skaffa mer kunskap om jordens biologiska mångfald, understryker Tomas Roslin. Vi vet att de naturliga livsmiljöerna krymper på jorden, och att de som lever där kan fylla viktiga funktioner. Men vi vet inte vilka de är.

– Vi kan för lite om dem för att kunna skydda dem, vi ser helt enkelt inte när de råkar illa ut, säger Tomas Roslin.