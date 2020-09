Fauci: Ett vaccin förändrar inte smittan förrän om ett år

Under coronapandemin har Anthony Fauci blivit USA:s mest välkända ansikte vid sidan av president Donald Trump. Fauci ingår i den grupp som tillsatts av Vita huset för att bekämpa smittspridningen och är chef för det amerikanska nationella smittskyddsinstitutet NIAID.

I en videointervju med en av de tyngsta amerikanska medicinska tidskrifterna, The Journal of the American medical association (Jama), i helgen säger Fauci att han nu är bekymrad över att USA är på väg in i en höst och vinter med mycket hög smitta i samhället. Med 40.000 nya fall om dagen är risken stor för att fler utsatta smittas och drabbas svårt när de insjuknar i covid-19.

USA står i dag för mer än en femtedel av alla coronasmittade i världen och antalet döda var på lördagen drygt 208.000.

– Folk är trötta, de är utmattade och ser inget slut, det är väntat och jag kan förstå det. Men det finns ett slut och vi måste hålla ut. Ett vaccin kan komma i november, december, kanske december, januari, säger Fauci i intervjun.

Men ett vaccin förändrar inte läget för de flesta amerikaner. Enligt Fauci kommer det till en början att röra sig om kanske 100 miljoner doser framåt årsskiftet, för hela USA.

Problemet blir då att kunna distribuera doserna i hela landet och till rätt personer. Först i april 2021 kommer samtliga sex vaccintillverkare som den federala regeringen skrivit kontrakt med att kunna leverera alla 700 miljoner doser.

– Men det gör inte att vi kommer till en punkt där nog många har fått vaccinet som gör att vi kan återgå till det normala. Utbrottet kommer inte att påverkas förrän tidigast under tredje eller fjärde kvartalet 2021.

Enligt Fauci kommer många sannolikt inte att vilja ha de första doserna utan vänta för att se hur reaktionerna blir bland dem som väljer att ta vaccinet.

Fauci säger också att han vill se ett vaccin som har en effektivitet på mellan 70 till 75 procent innan det börjar användas. Samtidigt är han tydlig med att det inte finns någon garanti att man verkligen får ett säkert och effektivt vaccin.

– Men vi vill inte stänga landet igen. Det skulle människor inte acceptera och det vore inte det bästa sättet att stoppa smittan. Vi måste kunna öppna gradvis, så att vi inte får de toppar som vi har sett för några månader sedan och som Europa upplever just nu.

Anthony Fauci upprepar också det han hela tiden brukar säga: Alla måste hålla distans till andra människor, vi måste undvika grupper, vi måste vara noggrannare med att tvätta händerna och vi måste försöka att hålla oss mera ute än inne, även när vintern kommer. Och folk måste bära munskydd.

– Gör vi inte detta kommer vi antagligen att få uppleva en kraftig uppgång igen.

En annan fråga som ingen ännu har ett säkert svar på är hur lång immunitet ett vaccin kan ge.

– Det coronavirus som ger oss vanlig förkylning ger en immunitet som varar högst ett år, så vi måste vara ödmjuka här. Jag hoppas att vi kan ge en första spruta som ger skydd och ännu en som ska förstärka skyddet för att det ska räcka i ett år. Kanske måste vi ge ännu en spruta efter det eftersom vi inte vet om skyddet räcker in över nästa influensasäsong.