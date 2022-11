Fauci höll sin sista presskonferens: ”Fortsätt vaccinera er”

Som chef för den amerikanska hälsomyndigheten National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) har Anthony Fauci stått i centrum under coronapandemin. Inom kort planerar han att dra sig tillbaka från rollen som myndighetschef och president Bidens främsta medicinska rådgivare.

Under sin sista presskonferens i Vita huset på tisdagen uppmanade han amerikanerna att fortsätta vaccinera sig mot covid-19 och pläderade för munskydd.

81-årige Fauci har lett myndigheten NIAID ända sedan 1984 och varit rådgivare till sju presidenter, den första var Ronald Reagan.

Fauci har både hyllats och kritiserats för sin hantering av pandemin. Han hjälpte till att leda arbetet med att ta fram vaccin mot coronaviruset på rekordtid och är populär hos många amerikaner som ser honom som en pålitlig källa till information.

Samtidigt har han anklagats för att ha mörkat vad han visste om coronavirusets ursprung och ljugit om nyttan av munskydd. Den republikanske senatorn Rand Paul har kallat honom för ”en bedragare” och krävt att han ska sparkas. Han har också lovat att utreda honom.

Fauci uppger att han kommer att samarbeta fullt ut vid eventuella kongressförhör när republikanerna tar över representanthuset nästa år.

