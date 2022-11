Fem fotbollsmatcher med politisk laddning

En enda gång möttes lagen: Östtyskland-Västtyskland – VM 1974

En enda gång möttes Östtyskland och Västtyskland i fotboll. Det var på midsommardagen 1974. VM avgjordes i dåvarande Västtyskland. Västtyskarna som vunnit EM två år tidigare var storfavoriter.

Men på Volksparkstadion i Hamburg gjorde Östtysklands forward Jürgen Sparwasser matchens enda mål, i 77:e minuten.

Erich Mielke, Östtysklands minister för statssäkerhet, talade om ”socialismens överlägsenhet”. Det hjälpte inte Sparwasser. Efter VM buades han ut av publiken i östtyska fotbollsligan – de ogillade regimen.

Erik Ohlsson

Guds hand: Argentina – England, VM 1986

Foto: El Grafico/AP

Första gången Argentina och England möttes efter Falklandskriget var i kvartsfinalen på Aztekastadion under VM 1986 i Mexiko. I andra halvlek tar Argentina ledningen genom att Maradona boxar in bollen i mål med näven. Fyra minuter senare dribblade han förbi fem engelska spelare och gör vad som kallas ”Seklets mål.” Argentina vinner med 2–1 och efter matchen säger Maradona att det var ”La mano de Dios” (Guds hand) som gjorde första målet. Maradona såg vinsten som en ”symbolisk hämnd” för att brittiska soldater ”dödat argentinska ynglingar som småfåglar” under Falklandskriget.

Henrik Brandão Jönsson

Fotbollskriget: Honduras – El Salvador 1969

Salvadoranska soldater i El Poy 1969. Foto: AP

När Honduras vann första kvalmatchen över El Salvador på hemmaplan inför VM 1970 i Mexiko sköt den 18-åriga salvadoranskan Amelia Bolaños sig i hjärtat av skam. Vid returmötet ledde hennes självmord till att den honduranska flaggan brändes och i stället hissades en smutsig skurtrasa på stadion. Trots att Honduras förlorade med 3–0 förklarade El Salvador krig och bombade grannlandet. Över 2 000 honduraner dödades. Den honduranska armén dödade i sin tur upp mot 900 salvadoraner. Först efter fyra dagars strider lyckades OAS, Amerikanska staternas organisation, få stopp på konflikten som kom att kallas Fotbollskriget.

Henrik Brandão Jönsson

Vänskapsmatchen: Portugal – Angola, 2001

Domaren Pascal Garibian ger ett rött kort till Angolas Antonio Neto. Foto: Armando Franca/AP

Tjugosju år efter att kolonialkriget mellan Portugal och Angola avslutades möttes de båda länderna i en vänskapsmatch i Lissabon. Efter en minut gör den angolanske Benficaspelaren Mantorras 0–1. Angolanerna spelar som om kriget återuppstått och får en spelare utvisad efter 16 minuter. I 24:e minuten fälls portugisen Pauleta i straffområdet. Domaren pekar på straffpunkten och visar ut ännu en angolan. När en annan spelare klagar på beslutet sänds också han ut. I andra halvlek utvisas en fjärde angolan. När en angolansk back kollapsar och inte kan spela längre blåser domaren av ”vänskapsmatchen” efter 65 minuters spel. Portugal vann med 5–1.

Henrik Brandão Jönsson

Dödsmatchen i Kiev: Nazityskland – Kiev, 1942

Foto: Alamy

Från början var tanken att hålla befolkningen i det av Nazityskland ockuperade Kiev i schack, genom att arrangera fotbollsmatcher mitt under andra världskriget. Men sommaren 1942 krossade laget Start, bestående av spelare från det förbjudna Dynamo Kiev, allt motstånd.

Den 9 augusti krävde nazisternas lag Flakelf revansch. Domaren, en SS-officer, varnade spelarna för allvarliga konsekvenser om de vann. Startspelarna vägrade låta sig kuvas – och tog hem segern.

Befolkningen hyllade sitt lag, men nazisterna gjorde verklighet av sina hot. En av spelarna torterades till döds, och fyra skickades till koncentrationsläger.

Lovisa Herold