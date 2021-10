Fem saker du måste veta om krisen i Sudan

Militärkuppen fördöms

Under natten till måndagen fängslades en rad ministrar som sitter i ett övergångsråd bestående av både civila och militära ledare. Premiärministern Abdalla Hamdok sattes i husarrest och armégeneralen Abdel Fattah al-Burhan styr nu landet. Med kuppen avbryts en 39 månader lång väg från diktatur till demokrati, som inleddes under våren 2019. Då ledde omfattande protester till att diktatorn Omar al-Bashir störtades, bara en dryg månad innan han tänkt fira 30 år som Sudans ledare. Måndagens kupp har fördömts brett såväl regionalt som globalt och på gatorna i huvudstaden Khartoum har tusentals människor vågat sig ut för att protestera. Hittills har minst sju personer förlorat livet under demonstrationerna.

Risk för bakslag för kvinnors rättigheter

Sudan ansågs under Omar al-Bashirs styre vara ett av världens värsta länder för kvinnor att leva i och de utgjorde en avgörande kraft i demonstrationerna som ledde till hans fall. Sedan dess har en rad förbättringar skett. Kort efter att övergångsrådet tog makten 2019 upphävdes en rad lagar som sedan 1990-talet reglerat kvinnors rätt att röra sig, klä sig och engagera sig i det offentliga samhället. I maj i fjol förbjöds könsstympning och i april i år ratificerade övergångsrådet FN:s kvinnokonvention från 1979. Men såväl inom den kulturella som politiska sfären har det funnits ett stort motstånd mot förändring och med militärkuppen ökar risken för bakslag inom jämställdhetsarbetet.

Aarmégeneralen Abdel Fattah al-Burhan på en pressträff på tisdagen. Foto: Ashraf Shazly/AFP

En regional jätte

Med närmare 1,9 miljoner kvadratkilometer är Sudan det tredje största landet i Afrika och mer än fyra gånger så stort som Sverige. Dessutom har Sudan en geopolitiskt viktig placering. Sudan länkar ihop Nordafrika med Östafrika och Afrikas horn samt Sahelregionen i väster. Av landets sju grannländer saknar fyra en egen kustlinje och de är delvis beroende av Sudan för handel med omvärlden. I synnerhet som Nilens två grenar, den blå och vita Nilen, flyter samman i huvudstaden Khartoum.

Transitland för migranter och flyktingar

EU-länder oroas över situationen delvis för att Sudan är transitland för en mängd flyktingar och migranter. I landet finns drygt tre miljoner internflyktingar som flytt oroshärdar i Sudan och även 1,1 miljoner flyktingar samt 1,2 miljoner migranter från andra länder. En liten del av dessa försöker varje år ta sig till Libyen för vidare resa mot Europa. EU finansierar den sudanesiska statens arbete för att stoppa flödet, under programmet BMM som står för ”bättre migrationshantering”. Om demokratiseringen stannar av kommer det att bli politiskt känsligt för EU att fortsätta finansiera programmet.

Omar al-Bashir under ett tal han höll ett par månader innan han störtades. Foto: ASHRAF SHAZLY

Vad händer med Omar al-Bashir?

Den tidigare diktatorn Omar al-Bashir efterlystes 2009 av den internationella brottsmålsdomstolen ICC för krigsbrott som ska ha utförts på hans order i provinsen Darfur, där ett inbördeskrig rasade under åren efter millennieskiftet. I augusti i år meddelade övergångsrådet i Sudan att den nu fängslade al-Bashir skulle lämnas över till ICC, men beslutet hann aldrig verkställas. Nu finns i stället risken för att han släpps fri. En utlämnad al-Bashir bakom galler i Haag skulle vara den tyngsta skalpen hittills för domstolen, som tidigare haft svårt att nå de högst ansvariga politikerna. En hämndlysten al-Bashir på fri fot skulle vara en mardröm för civilbefolkningen och alla som stått upp för demokratin.

Mer om Sudan:

Studio DN 27 oktober: Så gick Sudan från demokratiföredöme till militärkupp

Erik Esbjörnsson: Militären i Sudan har tröttnat på demokratiska reformer

Erik Esbjörnsson: Kuppen i Sudan ökar oron på hela Afrikas horn