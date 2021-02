Fem tillfällen när videomöten gått snett

New Yorker-journalisten onanerade under mötet

Jeffrey Toobin, före detta stjärnreporter på den ansedda tidskriften New Yorker, är förmodligen den som drabbats hårdast av ett misstag på ett virtuellt möte. Den 19 oktober stängdes Toobin av från sitt jobb efter att han under en paus från ett möte råkat visa sin penis i samband med att han passade på att onanera.

En månad efter händelsen fick Jeffrey Toobin sparken efter att ha utstått enormt med åtlöje. Beslutet att sparka Toobin fick dock kritik, bland annat från kollegan Malcolm Gladwell, eftersom Toobin inte menat att blotta sig.

Mötet som spårade ur

När ett parish council, den lägsta administrativa nivån i England, i staden Hanforth skulle hålla ett möte över den digitala mötestjänsten Zoom den 10 december 2020 gick i princip allt fel. Bråk utbröt snabbt och deltagare sparkades ut efter svordomar och oförskämt beteende. Efter att videoklipp från mötet publicerades på sociala medier i början av februari blev händelserna som ägde rum snabbt en internetsensation och Jackie Weaver, som ledde mötet, fick snabbt hjältestatus genom att hon under hela mötet, trots kaoset, lyckades behålla lugnet. Musikallegenden Andrew Lloyd Webber komponerade till och med en sång i Jackie Weavers ära.

”Potatischefen”

Lizet Ocampo, som leder den progressiva aktivistorganisationen People for the American way, blev känd som ”potato boss” redan i mars 2020. Detta efter att hon under ett möte med aktivister råkat aktivera ett filter som gjorde att hon såg ut som en potatis, något bland annat Buzzfeed rapporterat om. Efter att en av mötesdeltagarna delat en skärmavbild från mötet blev händelsen snabbt viral.

Barnen avbröt ”BBC-pappans” tv-intervju

Statsvetarprofessorn Robert Kelly blev känd för en händelse över videolänk redan innan coronapandemin. Detta när hans barn under en intervju Kelly genomförde med BBC World news den 10 mars 2017 upprepade gånger avbröt intervjun. Intervjun, som handlade riksrättsprocessen mot Sydkoreas före detta president Park Geun-hye, gjorde Robert Kelly och hans familj till världskändisar.

Ett år efter händelsen beskrev Robert Kelly erfarenheten som ”mestadels rolig, och ibland konstig”. I en essä uttryckte han det som att han hade tur genom att bli viral för någonting som de flesta tyckte var roligt och gulligt, och inte för någonting negativt.

01:07. Professor Robert Kellys skypeintervju med BBC avbröts av barnen - och blev viral succé. Hör familjen om klippet som sprids över världen.

Par hade sex under kommunfullmäktigemöte

Under ett livesänt kommunfullmäktigemöte i Rio de Janiero som ägde rum den 14 juni hade någon glömt att stänga av kameran. Enligt lokaltidningen O Día ska mötet, som handlade om skolmaten i Rio de Janerios kommunala skolor, ha störts av att ett par av mötesdeltagarna såg ut att ha sex i en säng med kameran på. Mötet fortlöpte dock som planerat, och parets kamera stängdes av efter ett par minuter.

De flesta av ledamöterna har efteråt uppgett att de inte störts nämnvärt av händelsen när den ägde rum.

”Så fort vi upptäckte vad som ägde rum bad vi genast de ansvariga för sändningens ljud och bild att ta bort det från sändningen”, sa ledamoten Leonel Brizola Neto från vänsterpartiet PSOL till webbportalen Universo Online efter händelsen.

