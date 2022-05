Femte virusvåg i New York – inför rekommendation om munskydd

New York stads folkhälsomyndighet räknar med att gå upp i ett högrisksläge närmaste dagarna då spridningen av covid-19 går förhållandevis snabbt. Ett högriskläge i USA förutsätter att minst 200 nya fall per 100 000 invånare registreras per vecka.

Mot bakgrund av den ökade spridningen gick storstadsmetropolen på måndagen ut med en strikt rekommendation till allmänheten om att använda munskydd inomhus. Samtidigt har stadens borgmästare Eric Adams sagt nej till tvång på munskydd, varpå rekommendationen fortsättningsvis förblir just en rekommendation.

– Vi är inte i ett skede där vi tvingar munskydd, säger Eric Adam som menar att beläggningarna på stadens sjukhus är hanterbart och att spridningen med hjälp av exempelvis antivirala läkemedel kan hämma spridningen av viruset, rapporterar New York Times.

New Yorks lokala folkhälsomyndighet skriver i ett uttalande att stadens samtliga individer över två år, oavsett vaccinationsbakgrund eller sjukdomshistorik, bör använda ansiktsmask på offentliga ytor inomhus. Rekommendationen gör sig gällande i livsmedelsbutiker, kontorslandskap, kollektivtrafiken, och på hälso- och sjukhusanläggningar.

Rekommendationen innefattar även att personer i riskgrupp samt ovaccinerade barn, helt ska undvika vistelse på platser inomhus där mycket folk befinner sig.

Munskydd i New York är numera mer undantag än regel. Ännu kvarstår att se i vilken utsträckning munskydd blir synliga igen på stadens gator då kravet på munskydd i kontorslandskap skrotades av företag för flera månader sedan.

Antalet smittade vårdpersonal som jobbar inom New Yorks sjukvård har ökat, men läget runtom på stadens sjukhus är fortfarande under kontroll. Intensivvårdsavdelningarna rapporterar inte om någon dramatisk ökning av iva-patienter, skriver New York Times.

På söndagen hade New York 714 patienter inlagda runtom på stadens sjukhus, visar nationell statistik, skriver New York Times. Siffran går att jämföra med när New York hade 6500 patienter inneliggande i januari i år. Det högsta antalet inneliggande patienter i New York under coronapandemin var i april 2020 då 18 000 patienter. New York ska inte förväxlas med delstaten New York.

