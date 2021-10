37-åringen fick kontaktförbud mot familjen – dödshotade sin pappa

Den 37-årige man som greps misstänkt för dådet som kostade fem människor livet i norska Kongsberg är sedan tidigare känd av polisen. I maj förra året tog han sig in hos sina föräldrar, som bor i Norge, med ett vapen, en revolver av märket Colt.

Enligt handlingar från tingsrätten i Kongsberg från i juli 2020, ska han vid besöket ha hotat pappan till livet. ”Det uppges att han den 29 maj tog sig in i föräldrarnas hus trots att de bad honom att lämna platsen och hotade att döda sin far”, skriver rätten.

Han ska sedan ha lämnat skjutvapnet i en soffa, något som föräldrarna uppfattade det som hotfullt. ”Enligt anmälan ser revolvern ut som ett funktionellt vapen”, skriver rätten i beslutet som DN har tagit del av. Det framgår inte hur länge mannen befann sig i huset eller vad han har sagt under tiden han var där.

Men på grund av det hotfulla beteendet har mannen belagts med fullständigt kontaktförbud. Det gäller både att fysiskt besöka föräldrarna, men även att kontakta dem via exempelvis telefon, sms eller via andra kontaktvägar.

I juni 2020 sökte mannen ändå föräldrarna ytterligare en gång, i strid med kontaktförbudet, skriver rätten.

På grund av händelsen förlängdes det tidigare besöksförbudet till november 2020. Det är oklart om det senare har förlängts ytterligare.

2012 dömdes mannen för grov stöld och narkotikabrott.

Den misstänkte mannen är dansk medborgare men bosatt i norska Kongsberg. Enligt norsk polis har gärningsmannen varit aktuell med problematik som rört radikalisering tidigare. På vilket sätt vill inte polisen gå in på.

– Det handlar om polisanmälningar rörande radikalisering. De har kommit in under 2020 och tidigare. Vi har inga anmälningar under 2021. Det rör sig om en konvertit till islam, säger Ole Bredrup Sæverud, polischef i Sør-Øst polisdistrikt, som höll presskonferensen på torsdagen.

Inte heller säger polisen något om den misstänktes motiv är kopplat till religion eller extremism.

– Vi vet inget om motiv, men det är naturligt att ställa sådana frågor, sa polisen på presskonferensen på frågor om religion som motiv.

Mannens försvarare Fredrik Neumann vill inte svara på några frågor när DN kontaktar honom och hänvisar till de norska medierna. Men säger att hans klient är samarbetsvillig.

– Han har förklarat sig i detalj och erkänner de faktiska omständigheterna. Något mer vill jag inte säga, säger Fredrik Neumann.

Mannens offer är i åldern 50-70 år. Det rör sig om fyra kvinnor och en man.