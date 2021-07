Filibustern – den urgamla röstningsregeln som står i vägen för Biden

Joe Biden har förvånat många med ett reformprogram som är mer radikalt än vad någon hade väntat sig.

Han vill öka statens roll i ekonomin. Han vill införa barnbidrag och föräldraledigheter. Han vill uppnå 100 procent fossilfri elproduktion till år 2035. Han vill begränsa rätten att bära vapen. Han vill ge illegala invandrare en väg till medborgarskap.

Eftersom Demokraterna har majoritet i USA-kongressens båda kammare borde det vara ett gyllene tillfälle för Biden att driva igenom allt detta och skriva in sig i historien.

Men ingenting blir av.

Och det beror till stor del på den drygt 200 år gamla röstningsregeln i senaten som kallas filibuster.

Den innebär i princip att en senator har rätt att prata så länge han eller hon vill – och om vad som helst – för att förhindra att ett lagförslag kommer till omröstning.

Metoden har en delvis mörk historia.

Den har ofta använts av vita senatorer för att bevara rasåtskillnaden som fanns i Sydstaterna ända till 1960-talet.

Den 28 augusti 1957 talade Strom Thurmond, senator från det då rassegregerade South Carolina, i 24 timmar och 18 minuter för att stoppa Civil Rights Act, en lag som skyddade svarta amerikaners rätt att rösta.

Han läste bland annat upp alla delstaters vallagar, i alfabetisk ordning. En hink hade förberetts i ett intilliggande rum om han behövde lätta på trycket, och en kollega tog då över med en ”fråga” till långprataren.

Till sist gick förslaget igenom ändå, men Thurmonds filibusterrekord står sig än i dag.

Senator Strom Thurmond lämnar senaten efter sin drygt 24 timmar långa filibuster 1957. Foto: AP

Enligt de regler som gäller numera behöver majoriteten 60 röster för att stoppa en filibuster och få igenom sitt förslag. Dessutom behöver den eller de senatorer som vill använda metoden inte längre prata i evighet – det räcker med att de hotar med en filibuster.

Då förlamas senatens arbete och inga andra förslag eller utnämningar kan komma upp. I praktiken leder detta oftast till att förslagen självdör, eller åtminstone urvattnas ordentligt för att få delar av oppositionen med på båten.

Ställningen i senaten är 50–50, men Demokraterna har utslagsröst genom kammarens ordförande, vicepresident Kamala Harris.

Samtidigt krävs alltså 60 röster för att stoppa filibustern med det som kallas ”cloture”. Det innebär att tio republikaner måste övertalas att rösta på vart och ett av president Bidens förslag, förutsatt att samtliga demokrater följer partilinjen.

Det finns numera undantag från filibustern. Utnämningar, inklusive till Högsta domstolen, kan klubbas med enkel majoritet. Detsamma gäller förslag som har med skatter och budget att göra – vilket gjorde att Demokraterna fick igenom Bidens rekordstora räddningspaket i mars.

Men allt annat kan stoppas med den gamla metoden.

Och den 28 maj tog Republikanerna fram filibustervapnet. Det handlade om att tillsätta en kommission, med ledamöter från båda partierna, för att utreda Trumpanhängarnas angrepp mot kongressen den 6 januari.

Men bara sex republikaner röstade för förslaget. Röstsiffrorna blev 54 för och 35 emot – men det räckte alltså inte när 60 ja-röster hade behövts.

Majoritetsledaren, demokraten Chuck Schumer, var märkbart skakad:

– På grund av rädsla eller lojalitet med Donald Trump har den republikanska minoriteten just hindrat USA:s folk från att få reda på sanningen om 6 januari.

Han sa att det republikanska partiet ”borde skämmas”. Men han valde ändå att låta förslaget dö. Så starkt är blotta hotet om en filibuster.

Chuck Schumer (D), majoritetsledare i senaten. Foto: J Scott Applewhite/AP

Filibustern nämns inte i USA:s konstitution. Den finns inte i någon lag. Det handlar bara om en intern regel i senaten, som dessutom har ändrats flera gånger sedan den först användes 1807.

Senaten bestämmer själv hur regeln ska användas. För att ändra den krävs två tredjedelars majoritet.

Men för att avskaffa regeln helt räcker det faktiskt med enkel majoritet. Detta brukar med en dramatisk term kallas ”the nuclear option” – ungefär som att spränga bort den gamla regeln med kärnvapen.

Och det är just detta många frustrerade demokrater nu vill göra.

– Republikanerna i senaten använder filibustern för att förneka vårt folk inte bara allt vi älskar, utan allt vi behöver, sa demokraten Cori Bush vid ett framträdande utanför Kapitolium i april.

– Vi kräver att denna rasistiska senatsregel omedelbart upphör.

Bush är medlem i ”the Squad”, en grupp unga kongressledamöter till vänster med Alexandria Ocasio–Cortez som mest kända namn.

Men också många andra mer moderata demokrater vill nu avskaffa filibustern.

En viktig faktor är For the People Act, ett förslag som ska säkra rösträtten och införa en standard för val i alla USA:s delstater. Detta är Demokraternas motdrag mot nya lagar i många republikanskt styrda delstater som de ser som skräddarsydda för att minska valdeltagandet bland svarta och andra minoriteter – under förevändningen att stoppa valfusk.

Med andra ord ses kampen mot filibustern av vissa som en fortsättning på kampen för afroamerikaners rättigheter, den som filibustrande konservativa satte käppar i hjulet på för en generation sedan.

Så här säger senatorn Bob Casey, en demokrat från Pennsylvania som brukar betraktas som relativt moderat:

– Jag förstår inte hur man ska kunna säga att vi behövde göra något åt rösträtten, eller klimatförändringarna, eftersom det är bråttom och liv står på spel, men att vi inte kunde göra det på grund av en regel.

Hans kollega Amy Klobuchar uttrycker sig ännu mer direkt:

– Vi har en rå politisk maktkamp där vissa vill göra det svårare att rösta. Man kan inte låta det hända i en demokrati bara på grund av några gamla regler i senaten.

Demonstration för ”The People Act” utanför Högsta domstolen i Washington. Foto: Alamy

I Washington DC talas det i dag ofta om ”the two Joes” som USA:s två mäktigaste män.

Den ene är förstås Biden, presidenten. Den andre är Joe Manchin, senator från West Virginia och det demokratiska partiets mest konservativa kongressledamot.

Manchin kommer från en delstat där nästan 70 procent röstade för Donald Trump i valet 2020. Han var en av få demokrater som relativt ofta stödde den förre presidenten, exempelvis i frågor som invandring och rätten att bära vapen.

I dag säger han till skillnad från sina partikamrater nej till For the People Act, Bidens stora valreform.

Och om Manchin säger nej, då blir det nej. På grund av dödläget 50–50 i senaten har han makten att fälla vilket förslag som helst.

Han är dessutom fast besluten att bevara filibustern.

Varför kan inte majoriteten få besluta vad den vill? Varför måste den förödmjuka sig och lirka med en minoritet som ändå tycker tvärt om?

Ja, just det är poängen, menar Manchin och andra som försvarar filibustern. Den inbjuder till kompromisser, till ”bipartisanship” – lagförslag som stöds inte bara av det ena partiet, utan av ledamöter från båda partierna.

Den skyddar minoriteten från att bli helt överkörd av majoriteten.

I en intervju i Rolling Stone berättar tidigare senatorn Barbara Boxer om hur hon och demokratiska partikamrater använde filibustern mot Republikanerna på 90-talet, när representanthusets mäktige talman Newt Gingrich försökte avskaffa miljölagar och försvaga aborträtten.

– Inget var heligt för dem då. Vi filibustrade tills korna gick hem, säger Boxer.

Hon gick i pension 2017, och har sedan dess bytt åsikt om den gamla regel hon använde så framgångsrikt. Nu anser hon att filibustern måste avskaffas.

– Den har blivit en katastrof. Det är dags att förändra den och vi får inte tveka.

Newt Gingrich (R) var talman i USA:s representanthus 1995-99. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Barbara Boxers omsvängning är typisk. I dag är nästan hela det demokratiska etablissemanget emot filibustern. Men så sent som för fyra år sedan, när Donald Trump just hade flyttat in i Vita huset, skrev 29 av demokraterna i senaten ett öppet brev till kammarens ledning och bönade om att regeln skulle få vara kvar.

En av undertecknarna var Kamala Harris, i dag vicepresident och ordförande i senaten. Även hon har bytt fot och vill i dag ändra regeln.

Medan Republikanerna – av vilka många ville avskaffa filibustern under Obamas tid – nu till varje pris vill ha den kvar.

Båda sidor ser helt enkelt till röstmatematiken.

Men några få röster till vänster i den amerikanska debatten påminner ändå om hur den gamla regeln för inte länge sedan räddade USA från radikala högerförslag, under George W Bush och Donald Trump.

Jag ringer upp Ronald Weich, vice justitieminister under Obama och tidigare rådgivare till senator Ted Kennedy. Han ser sig som en vänsterdemokrat, men vill bevara filibustern.

– Det är alltid frustrerande för en majoritet som vill komma framåt med sin dagordning. Men många glömmer att det fungerar åt båda hållen. När Republikanerna var i majoritet var det de som ville avskaffa regeln, säger Weich som i dag är chef för juridiska fakulteten vid University of Baltimore.

– Om man ser bakåt upptäcker man vad filibustern har varit bra för. Jag vill varna mina partikamrater för att kasta ut den på grund av kortsiktigt tänkande.

Ronald Weich menar att det är fel att låta sitt ställningstagande i en sådan här fråga hänga på om man är i majoritet eller inte. Han tycker, precis som många andra, att man i stället skulle kunna ändra regeln. Det har gjorts förr.

Ett förslag är att göra fler typer av förslag ”immuna” mot filibustrar, precis som budgetförslag och utnämningar nu är. Men sådana regeländringar skulle kräva två tredjedelars majoritet och anses omöjliga att få igenom i nuläget.

En annan idé är att helt enkelt att återinföra den ursprungliga filibustern – där de som ville stoppa ett lagförslag verkligen måste ställa sig upp och tala timme efter timme. Som Strom Thurmond gjorde.

Det skulle alltså inte längre räcka med att bara anmäla, eller hota med, en filibuster.

USA:s president Joe Biden. Foto: Peter Klaunzer/AFP

President Biden är själv en ärrad kongressveteran med 36 år bakom sig i senaten. Han har tidigare stenhårt försvarat de gamla reglerna.

Men när han nyligen pressades i frågan i en tv-intervju verkade han öppen för en förändring:

– Jag tror inte man behöver avskaffa filibustern. Man måste göra som det var när jag kom till senaten på den gamla tiden. Då var du tvungen att ställa dig upp och tala.

Kanske är presidentens utspel en följd av hans frustration över att inte få igenom sina förslag. Men frågan är om en ”prat-filibuster” skulle göra så mycket skillnad.

Det finns troligen gott om republikanska senatorer som är beredda att prata ner Bidens reformer om det krävs.

Dessutom: Joe Manchin, den konservative demokraten, vill ju bevara filibustern precis som den är.

Så här skrev han i april i Washington Post:

”Jag säger det igen för att det inte ska vara en gnutta tvivel. Det finns inga omständigheter där jag skulle rösta för att avskaffa eller försvaga filibustern.”

60-talspresidenten Lyndon B Johnson är en av Bidens förebilder. Han var känd för sin mästerliga hantering av kongressen – och undvikande av filibustrar. Med smicker, hot och mutor lyckades han mot alla odds driva igenom medborgarrättslagar och välfärdsreformer.

Biden vill också gå till historien som en reformpresident. Kanske återstår det bara för honom att använda Johnsons mer personligt anpassade taktik.

Men går det att smickra, hota eller muta Manchin så att han ställer in sig i ledet?

Manchins fru Gayle har fått en styrelseplats i en federal organisation för ekonomisk utveckling. Det kan vara en början.

Och bakom kulisserna har presidenten etablerat en personlig kontakt med den andra Joe, hävdar flera amerikanska medier.

– Det finns en personlig relation. Presidenten vet att han kan påverka Manchin. Kanske inte just nu, men han väntar på rätt tillfälle, säger senator Ben Cardin till Politico.

Biden vet att han är en förlorare om filibustern blir kvar. Och utan Joe Manchin kan han aldrig bli en vinnare.

Så fungerar filibustern Filibuster är en procedur som parlamentariker använder för att fördröja eller stoppa förslag som de är emot. I USA:s senat har möjligheten funnits i de interna reglerna sedan 1806. Regeln innebar länge att en senator kunde tala så länge han ville, och om vad som helst, och därigenom förhindra att ett förslag kom till omröstning. För att avsluta debatten (så kallad cloture) krävdes en kvalificerad majoritet, tidigare två tredjedelar men i dag tre femtedelar, det vill säga 60 av senatens 100 ledamöter. I dag gäller inte kravet att faktiskt tala under filibustern. I stället räcker det att en eller flera senatorer anmäler att de tänker använda metoden för att förhindra att ett förslag kommer till omröstning. Detta kan också ske helt informellt, bara genom att det sägs i en korridor eller vid ett möte. När en filibuster har anmälts startar en process som tar flera veckor av senatens tid. Under tiden kan i princip inga andra ärenden behandlas. Följden är att blotta hotet om en filibuster oftast gör att majoriteten ger upp försöken att få igenom sitt förslag, alternativt ändrar det för att få med sig tillräckligt många ur oppositionen för att stoppa filibustern. I dag är ställningen 50–50 mellan Demokraterna och Republikanerna i senaten, i praktiken en majoritet för Demokraterna eftersom vicepresident Kamala Harris har utslagsröst. Men för att övertrumfa filibustern måste Demokraterna samla 60 röster, alltså övertyga 10 republikaner att rösta för deras förslag. Detta har visat sig omöjligt för de flesta av Vita husets större reformförslag under Joe Biden. Visa mer

