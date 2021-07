Finland ger första dosen till så många som möjligt

19-åriga Henna Kinnunen får en Pfizerspruta i armen av sjukskötaren Katarina Lindholm. Solen gassar utanför idrottshallen i Karis, en del av staden Raseborg i sydvästra Finland. Här öppnade man vaccineringen för tonåringar redan för två veckor sedan.

– Vi hade mycket vaccin och lite svårt att fylla alla våra tider, så vi beslöt att öppna för alla åldersgrupper, säger hälsovårdschefen Annika Rehn vid Raseborgs stad.

Raseborg har en liten befolkning med relativt hög medelålder.

– Det tog lång tid att vaccinera alla över 70, men när det väl var gjort tog det fart, säger hon.

I Finland valde man tidigt att vaccinera så många som möjligt med en första spruta. Det betyder att den andra dosen ges först efter 12 veckor, jämfört med sju veckor i Sverige.

I Raseborg kommun vaccineras tonåringarna redan. Magnus Lassander preparerar sprutor. Foto: Niklas Meltio

Enligt överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd, som är motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Sverige, kalkylerade man med olika scenarier och kom fram till att prioritera den första dosen. Det beror bland annat på att vaccintillgången var mindre i början av våren.

– Vi hade kunnat vaccinera snabbare om vi haft mer vaccin. Men med tanke på omständigheterna har det gått ganska smidigt ändå, säger hon.

Hanna Nohynek Foto: Mara Leppä

Just nu har 58,3 procent av hela befolkningen fått den första dosen, medan strax under 18 procent fått två doser. Motsvarande siffror för den vuxna befolkningen (över 18 år) är 71,6 och 22,0 procent.

Nyligen bestämde Institutet för hälsa och välfärd att man kommer att vaccinera även 12 till 15-åringar för covid-19, framför allt för skydda äldre familjemedlemmar och andra äldre personer i den närmaste kretsen. De barn som tillhör riskgrupperna kan redan boka en vaccintid.

I Raseborg kommun vaccineras tonåringarna redan. Foto: Niklas Meltio

Målet var från början att 70 procent skulle bli vaccinerade. Det är en siffra som man räknade med att skulle räcka för flockimmunitet. Nu har de nya, mer smittsamma varianterna av viruset påskyndat behovet av att så många som möjligt är fullvaccinerade.

– Det är bra att ha ett mål, men vad som egentligen ger flockimmunitet beror på hur viruset utvecklas. Om vi har mer smittsamma varianter kommer det att sprida sig snabbare och då måste fler vara fullvaccinerade för totalt skydd. Just nu ser vi oroande tecken på små utbrott av lite runt om i världen, säger Nohynek.

Enligt henne finns det ändå data som visar att de EU-godkända vaccinerna biter på deltavarianten av coronaviruset, åtminstone när det gäller att hindra allvarliga former av sjukdomen.

– De vaccin vi använder verkar ge gott skydd. Däremot kommer viruset att spridas även om vi är fullvaccinerade i Finland. Vi är inte ensamma i världen, säger hon.

I Raseborg har 67,1 procent av hela befolkningen fått första dosen, medan ungefär en fjärdedel är fullvaccinerade.

Henna Kinnunen säger att hon blev övertygad om att låta vaccinera sig när allt fler runt omkring henne gjorde det. Ju fler som vaccinerar sig, desto lättare är det för myndigheterna att lätta på restriktionerna.

– Jag jobbar i restaurangbranschen, och det har varit ett jättetufft år. Så det känns bra att allt börjar öppnar upp nu.

Minst 300 finska fotbollssupportrar som sett landets matcher i S:t Petersburg testade positivt för covid-19 vid hemkomsten. Foto: Anatoly Maltsev/EPA

Finlands coronaläge har under hela försommaren sett ljust ut, med en stadigt sjunkande kurva när det gäller nya fall. På EU:s lista över säkra länder har Finland varit grönt sedan den 15 juni, då incidensen sjönk under 50 per 100 000 invånare.

Fotbolls-EM har dock haft en negativ inverkan på den positiva utvecklingen, då åtminstone 300 finländska supportrar som sett matcherna i Sankt Petersburg testat positivt efter hemkomsten. De flesta av dessa fall har upptäckts i Helsingfors, där antalet nya fall ökat markant den senaste veckan.