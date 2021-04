Finland planerar för att öppna skolorna och restauranger

Enligt den finländska regeringen kommer de restauranger som hållits stängda att åter kunna öppnas under april. Planen presenterades för oppositionen under torsdagen och planen kommer att offentliggöras under fredagen, skriver Svenska Yle som tagit del av den.

Enligt planen kommer grundskolorna att återgå till undervisning på plats och den beredskapslag som gett regeringen speciella befogenheter under pandemin att upphöra under april.

I maj kommer yrkesskolor och gymnasieskolor att återgå till vanlig undervisning och publika evenemang kommer att kunna genomföras men med begränsningar i antalet deltagare. Restaurangerna får längre öppettider och antalet gäster utökas.

I juli och augusti ökas antalet personer som får träffas ytterligare och i slutet av perioden upphör begränsningarna helt. Fritidsaktiviteter som utförs i grupp för återupptas.

– Ännu är vi inte där även om situationen i Finland har förbättrats de senaste veckorna. Allt beror på hur vaccineringen påverkar läget. Då kan detta bli verklighet, säger Markku Tervahauta, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

På torsdagen fick den miljonte finländaren sin spruta vilket innebär att 18 procent av befolkningen har fått minst en spruta. I Sverige är det drygt 1,3 miljoner, eller 16 procent, som fått minst en spruta. Hittills har Finland satsat på att ge så många som möjligt sin första vaccindos och väntat med att ge den andra tills tolv veckor efter den första.

– Nu tas detta steg för steg, först genom att tillåta utomhusaktiviteter med en mindre antal i publiken, går det bra går man vidare i sommar.

Hur tycker du att befolkningen har följt restriktioner och uppmaningar så här långt?

– Jag tycker att befolkningen har klarat det bra. Folk har visat sig villiga att följa också de restriktioner som inte är obligatoriska. Under de två, tre senaste veckorna har antalet bekräftat smittade minskat och vi har passerat den högsta punkten av inlagda på sjukhus. Vi är inne på en bra väg och inom om några veckor kommer vi att vara i en ännu bättre situation.

När det gäller Astra Zenecas vaccin är situationen i Finland den samma som den i Sverige. Vaccinet ges till dem som är 65 år och äldre.

– Vi har inga planer på att ge det till yngre just nu. Men vi hoppas att det ska komma ett beslut där Europa går en gemensam väg när det gäller detta även om det är svårt då olika länder redan har så många olika lösningar, säger Markku Tervahauta.