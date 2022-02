Finland slopar restriktionerna gradvis under februari

I Finland ser toppen av omikronvågen ut att ha passerats i Helsingfors och andra större städer medan landsbygden fortfarande inte har nått dit. Kraven på att ta bort alla restriktioner ökar också i Finland.

Vaccineringen med den tredje sprutan har varit en stor framgång i Finland när det gäller att skydda de äldre. Av de som är över 60 år och har fått sin andra spruta för tre månader sedan är det 90 procent som nu fått sin tredje.

– Diskussionen har varit omfattande och trycket på politikerna att lyfta restriktionerna har varit hårt. Men sett till Danmark så är omikronvågen kanske två veckor senare här, så vi är inte i samma position. Det vore inte klokt att följa Danmark redan nu, säger Markku Tervahauta.

Enligt Markku Tervahauta kommer Finland att lyfta restriktionerna under en längre tid för att i slutet av månaden ha avskaffat samtliga. En del har redan börjat tas bort. Under tisdagen kunde de restauranger som serverar i huvudsak mat hålla öppet till klockan 21 i stället för till 18. För barer och nattklubbar gäller dock samma restriktioner, de stänger fortfarande 18. Även vissa rekommendationer som att universitetsstuderande ska studera hemifrån lyftes under tisdagen.

Markku Tervahauta tror heller inte att coronapasset kommer att tas i bruk igen den 15 februari vilket var planen.

– Det fyller inte längre någon funktion i och med att omikronvarianten är så smittsam. Vi rekommenderar inte att det ska tas tillbaka och jag tror heller inte att det blir så.

Är detta slutet på pandemin i Finland?

– Du kan aldrig vara säker. Vi är på rätt väg men vi har sett så många exempel på hur det här viruset hittar på något nytt. Vi måste vara beredda att reagera även i fortsättningen. Vår statsminister säger att alla restriktioner borde kunna lyftas när månaden är slut.

Markku Tervahauta konstaterar att så många nu är smittade i Finland och vaccintäckningen är så hög att han ser ljuset i tunneln:

– Det känns ganska hoppfullt och detta är troligen slutet på pandemin. Eller åtminstone början på slutet av pandemin, säger han.

Markku Tervahauta konstaterar att det just nu ligger 650 personer inlagda på sjukhus, en siffra som minskar liksom antalet inlagda för intensivvård.

– Samma sak händer i Norge medan Danmark visar en uppåtgående trend just nu. Men det verkar som om de är beredda att betala det priset och anser nog att deras sjukvårdssystem kommer att klara trycket.

Och som i andra länder är risken högre att tvingas till intensivvård eller att avlida om man inte är vaccinerad, säger Markku Tervahauta.

– Det ser vi på varje sjukhus och i varje del av landet, säger han.