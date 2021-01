Finlands regering: Skärpta reseregler från och med tisdag

Regeringen satt i förhandlingar under hela fredagen för att nå enighet om de nya restriktionerna. Statminister Sanna Marin har under de senaste veckorna uttryckt oro för en skenande smittspridning ifall de nya mutationerna blir vanligare i landet. Endast 86 bekräftade fall av de nya, mer smittsamma formerna, av coronaviruset har hittills påträffats. De flesta fall gäller den brittiska varianten.

– De nya mutationerna innebär ett helt nytt hot för oss. Även om vaccinationerna kommit igång är det inte läge att lätta på restriktionerna just nu, sa inrikesminister Maria Ohisalo under en presskonferens på fredagskvällen.

Man vill nu minska på trafiken över gränserna för att göra det möjligt att testa i stort sett alla som kommer in i landet. Därför blir endast arbetsresor som berör branscher som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen och samhället tillåtna. Till dessa branscher hör till exempel sjukvårdare, men även medier. Att resa in i Finland är också tillåtet om man har familjeskäl: partner, föräldrar eller barn i landet. På många sätt liknar reglerna de som var i kraft under undantagstillståndet i våras, med tillägget att man dessutom testar alla resenärer.

Den aktivaste pendlingen till Finland sker i dag mellan Sverige och Finland, vid gränsen mellan Torneå-Haparanda, och mellan Estland och Finland. Från Estland sker omkring 32.000 gränsövergångar per vecka. Drygt 100.000 gränsövergångar sker vid den norra gränsen.

Finland har under hela året haft strängare inreseregler än i de flesta länder i Europa, vilket har setts som en orsak till att landet hittills lyckats hålla antalet smittade relativt lågt. På fredagen konstaterades 350 nya fall av det nya coronaviruset. Drygt 600 personer har dött av covid-19 i Finland. 136 personer vårdas just nu på sjukhus.

I Finland har man hittills vaccinerat omkring 91.000 invånare. Precis som i Sverige är det vårdpersonal och riskgrupper som vaccinerats först.