Finländska barn i al-Hol-lägret fick fjärrundervisning i hemlighet

Varje morgon klockan nio fick de finländska barnen i al-Hol-lägret ett meddelande då skoldagen började.

– I meddelandet stod det hur vädret skulle bli i Finland under dagen och vad som stod på schemat. Måndagar hade vi finska, på tisdagar matematik, onsdagar geografi. Barnen fick uppgifter som de skulle lösa under dagen, säger Ilona Taimela, en av två lärare som undervisade barnen i lägret i nordöstra Syrien.

Bild 1 av 3 De finländska barnen lärde sig bland annat om de nordiska länderna. Här är ett exempel på en lektion om Sverige. Foto: Skärmdump Bild 2 av 3 Exempel på hur undervisningen kunde se ut. Foto: Skärmdump Bild 3 av 3 Foto: skärmdump Bildspel

Lägret kontrolleras av kurderna och hyser sedan flera år tillbaka kvinnor och barn med misstänkta kopplingar till terrorrörelsen IS.

I en större intervju i söndagens Helsingin Sanomat avslöjades att Finlands utrikesministerium startat distansskolan i maj 2020. På sätt och vis var det en effekt av pandemin.

– Att finländska barn tvingades i distansskola gav oss idén om att ett liknande system kunde fungera i al-Hol, säger Jussi Tanner, som är utrikesministeriets specialsändebud i Syrien sedan 2019.

Tanner säger att han haft daglig kontakt med de finländska mammorna i lägret. Tidigare hade man bland annat ordnat läkarvård på distans.

– Mammorna hade numret till en barnläkare i Helsingfors som kunde svara på deras frågor. Läkaren kunde inte skriva ut mediciner men hon kunde ge råd och rekommendationer, säger Tanner.

Bild 1 av 2 Diplomaten Jussi Tanner säger att idén till distansundervisning för barn i flyktinglägret kläcktes under pandemin då elever i Finland fick fjärrundervisning. Foto: Niklas Meltio Bild 2 av 2 Ilona Taimela använde namnet ”Saara” när hon undervisade barnen i al-Hol, och hade också solglasögon på sin profilbild. Anonymiseringen var dels en säkerhetsåtgärd, dels ett sätt att säkra arbetsron. Foto: Privat Bildspel

Ministeriet kontaktade stiftelsen Folkupplysningssällskapet, en obunden finsk organisation som under de senaste 40 åren sysslat med utbildning för finländska barn utomlands. Tidigare har organisationen jobbat med barn som, på grund av föräldrarnas jobb, bott i andra länder.

– Det kändes som ett viktigt uppdrag. De här barnen lever under väldigt krävande förhållanden, och om vi kunde ordna utbildning, rutiner och glädje i deras vardag ville vi absolut göra det, säger Tuija Tammelander från Folkupplysningssällskapet.

Frågan gick vidare till läraren Ilona Taimela, som är utbildningskonsult och företagare inom skolbranschen. Hon och en kollega fick bygga upp ett system för hur undervisningen kunde se ut.

– Eftersom uppkopplingen var dålig kunde vi inte ha videosamtal. Eleverna skickade i stället in sina svar som ljudmeddelanden, bilder och text. Via ett ljudmeddelande kunde de till exempel visa hur de uttalade vissa ord. Eftersom dagarna på lägret var så oförutsägbara hände det ibland att vi fick svar först sent på kvällen. Vi var inte alltid uppkopplade samtidigt, säger Taimela.

Ilona Taimela, en av två lärare som på distans undervisade barn i al-Hol-lägret i nordöstra Syrien. Foto: Privat

23 barn, mellan 2 och 19 år gamla, deltog i undervisningen. Skoldagarna skedde i smyg, eftersom telefoner är förbjudna i lägret.

– Vi visste att telefoner används eftersom vi ju hade kontakt med mammorna sedan tidigare. Vi bedömde att den positiva effekten för barnen övervägde riskerna, säger Jussi Tanner.

Svenska UD kunde på onsdagskvällen inte svara på om svenska myndigheter gjort något liknande. Enligt Jussi Tanner är det finländska experimentet i al-Hol unikt.

– Jag har i alla fall inte hört om något annat land som genomfört ett liknande projekt, säger han.

Utbildningen gav också konkreta resultat. En sexåring lärde sig bland annat läsa finska, säger Ilona Taimela.

– Vissa barn i lägret hade en latent finska som lockades fram via undervisningen. Andra, som var yngre, var inte ens födda i Finland. I början svarade en del barn på arabiska eller engelska, vilket ofta är det gemensamma språket bland barnen i lägret. Ibland hade vi kontakt med mammorna om helt praktiska saker kring föräldraskap. En del mammor var väldigt unga och det var nytt för dem, säger hon.

Vilken uppfattning fick du om förhållandena i lägret?

– Ibland kunde barnen inte delta i undervisningen. Det var för hett, det saknades vatten, deras tält hade rasat i en sandstorm, eller så hade de drabbats av magsjuka. Ibland hörde vi inte från dem alls, säger hon.

I våras fick man inte längre kontakt med den handfull barn som var kvar. Enligt uppgifter till Helsingin Sanomat kan en del familjer ha flyttats till andra läger och säkerheten kan också ha skärpts. Samtidigt har ungefär två tredjedelar av finländarna i al-Hol återvänt till Finland under det senaste året. Antingen på eget initiativ eller med direkt hjälp av myndigheterna.

Man räknar med att det fortfarande finns omkring femton finländare, varav tio barn, på olika läger i Syrien.

– Om situationen blir bättre är det möjligt att starta utbildningen igen, men vårt slutliga mål är att hämta hem dem, säger Jussi Tanner.

En finländsk mamma och två barn återvände till Finland så sent som i juli i år. Ilona Taimela säger att hon träffat en del av sina elever efter att de kommit hem.

– Jag har hjälpt till med vissa praktiska frågor, bland annat kring undervisning och föräldraskap.

Fakta. Finland och al-Hol Flyktinglägret al-Hol ligger i norra Syrien och upprätthålls av kurdiska myndigheter. I lägret finns framför allt irakiska och syriska kvinnor och barn, men också européer som anslutit sig till terrororganisationen IS. Hjälporganisationer som Röda korset har beskrivit den humanitära situationen i al-Hol-lägret som katastrofal. Finland räknar med att strax under 100 medborgare reste till konfliktområdet i Syrien. Det kan jämföras med runt 300 svenskar. Efter att Islamiska staten föll i Syrien och Irak år 2019 samlades omkring 70 000 flyktingar i al-Hol. Finlands regering tog ett formellt beslut hösten 2019 att man skulle hämta hem alla finländska barn från al-Hol. I beslutet ingick att även även mammorna kunde följa med sina barn, men att varje enskilt fall skulle avgöras separat. Av de finländare man känner till i al-Hol-lägret har ungefär två tredjedelar återvänt till Finland. Centralkriminalpolisen gör en förberedande undersökning av de som återvänder. Två kvinnor har utretts för misstänkt människohandel, då de tagit sina barn till IS-styrda områden. Det ena fallet har avskrivits, medan det andra fortfarande utreds. Visa mer

