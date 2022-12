Finska snussmugglare får fängelse – förde in 340 000 dosor från Sverige

Förra året avslöjade finska Tullen en omfattande smugglingsring som förde in snus från Norra Sverige till Finland. Under 2020 och 2021 förde männen in drygt 5,4 ton snus till Finland i lastbilar, där de hade byggt gömställen. Enligt Yle förde männen snus över gränsen 28 gånger.

Mängden motsvarar ungefär 340 000 snusdosor. Enligt finsk lag får en privatperson ta in högst ett kilo snus för eget bruk från utomlands.

Tingsrätten i Norra Savolax dömde två män dömdes till fängelse i tre år och sju månader respektive två år och fem månader för smuggling, grovt skattefusk och försäljningsbrott av tobaksprodukter. Därutöver dömdes fem medhjälpare till villkorliga straff och ytterligare sex personer fick dagsböter.

Männen hann sälja ungefär 4,8 ton snuset som smugglades till Finland. Uppskattningsvis tjänade männen uppemot 2,2 miljoner kronor på snusaffärerna. Enligt Yle såldes snuset runtom i Finland, bland annat i Villmanstrand, Lahtis och Kotka.