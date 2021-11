Fjärde vågen vänder ner i Ryssland

Under de senaste två veckorna har antalet nya fall med coronaviruset sjunkit med sju procent i Ryssland, enligt statistik från WHO. Det är den första nedgången sen augusti då Ryssland gick i i den fjärde vågen. När det kommer till antalet döda, syns ännu inte samma effekt, men i städerna vittnar sjukvårdspersonalen att antalet patienter som behöver intensivvård också minskat under en tvåveckorsperiod.

Antalet covidpatienter på sjukhusen i Sankt Petersburg har sjunkit med närmare 1 000 personer på en vecka – från cirka 8 000 patienter till 7027 den 18 november. Novaja Gazeta uppger att nästan alla sjukhus i staden nu kan erbjuda syrgasbehandling till de patienter som behöver.

Ett stort problem för de ryska politikerna har varit att få folk att gå och vaccinera sig, då många ryssar är mycket skeptiska till vaccin. Även i det avseendet har situationen i Sankt Petersburg förbättrats. I slutet av oktober vaccinerade staden 5 000-9 000 personer per dag. Nu är siffran uppe i 24 000.

Staden införde tidigare under hösten ett belöningssystem för läkare och annan medicinsk personal som övertalar en patient att vaccinera sig. Mellan 100 och 200 rubel per patient får de generellt, motsvarande mellan 12 och 24 kronor. Enligt Novaja Gazeta har läkarna på vissa håll i staden lyckats tjäna mellan 10 000-30 000 extra rubel i månadslön.

I staden Tjumen i Uralska regionen har ambulanser slutat skickas till covidpatienter. I stället får de sjuka hembesök av vårdpersonal som gör en bedömning huruvida de behöver sjukhusvård eller inte. Först därefter hämtas patienten med ambulans. Hembesöket sker som regel först dagen efter att man larmat vården för hjälp. Situationen har gjort att olika former av självmedicinering har ökat kraftigt i staden, skriver Novaja Gazeta.

I Khanty-Mansijskij-regionen i Uralbergen har politikerna nu infört utegångsförbud för ovaccinerade medborgare. Personer som inte kan visa upp en QR-kod som styrker att de antingen fått vaccin eller nyligen genomgått en infektion ska nu endast tillåtas att lämna hemmet för att handla mat, besöka apoteket, hjälpa en sjuk släkting eller gå ut med hunden, skriver regionen på sin hemsida.

Även i andra städer, som Moskva, har QR-koder avkrävts den som ska besöka till exempel ett kafé eller restaurang och i kollektivtrafiken.

Samtidigt pågår just nu förhandlingar om ett nationellt förslag i duman, om att vaccination i olika offentliga sammanhang ska bli ett krav i hela Ryssland. Fram till februari 2022 är planen att det ska gå att slippa visa upp vaccinationsbevis, om man har ett färskt negativt PCR-test. Efter februari ska den möjligheten endast finnas för personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig.

Putins nationella semestervecka kan ha gett effekt, nu sjunker smittan i Ryssland för första gången sen augusti. Foto: Mikhail Metzel/AFP

I början av november införde president Vladimir Putin en nationell ”semestervecka” för alla i landet, i hopp om att vända den negativa utvecklingen med allt högre antal döda per dag. Huruvida det är frukterna från den reformen som Ryssland nu skördar är oklart, enligt myndigheterna. Putins pressekreterare Dimitrij Peskov sa i förra veckan att han ännu inte ser ljuset i tunneln på den här pandemin. Han räknar med att någon form av restriktioner kommer att finnas kvar i Ryssland fram till 2024.

Ryssland har fyra vaccin att tillgå för att vaccinera sin befolkning. En av de mer kända är Sputnik V som nu också finns som boosterdos. På måndagen tog Putin sin tredje dos Covid-vaccin och sa till statliga Rossija 24 att han två timmar efter injektionen mådde ”helt normalt”.

Drygt 43 procent av Rysslands befolkning har fått minst en dos vaccin, enligt statistik från Our world in data den 18 november. 36,7 procent har fått två doser.