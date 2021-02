”Fladdermuskvinnan” kan ha nyckeln till virusgåtan

Telefonsamtalet kom när hon befann sig på en konferens i Shanghai.

– Släpp vad du än håller på med och ta tag i det nu.

Ordern levererades från hennes chef på Wuhans virologiska institut, dit de de mystiska patientproverna nyss hade kommit. Ett nytt coronavirus hade upptäckts hos två patienter som vårdades på sjukhus med lunginflammation och nu ville chefen att hon skulle undersöka dem.

Shi Zhengli hoppade på nästa tåg tillbaka till Wuhan.

Det här var den 30 december 2019. De kommande veckorna skulle bli de stressigaste i hennes liv. Tanken for genom hennes huvud: Kunde viruset ha kommit från deras labb?

Zhengli gick igenom de senaste årens dokumentation för att kontrollera att inget experimentellt material hade hanterats felaktigt. Hon beställde en fullständig sekvensering av viruset som hade hittats hos patienterna för att kartlägga dess genetiska kod. När resultatet kom tillbaka drog hon en suck av lättnad – inget av proverna matchade de virus som hennes team hade samlat in från fladdermöss.

– Jag hade inte sovit en blund på flera dagar, har hon tidigare berättat för Scientific American.

Drygt ett år senare har Shi Zhengli, som kallas för ”fladdermuskvinnan” efter åratal av virusjakt i fladdermusgrottor, fortfarande fullt upp med viruset som numera går under namnet sars-cov-2. Hon är biträdande chef för Wuhans virologiska institut, som skapades i kölvattnet av den dödliga sarsepidemin som svepte genom Sydostasien de första åren på 2000-talet, uppger CNN.

Vakter utanför Wuhans virologiska institut. Foto: Hector Retamal/AFP

Just nu befinner sig ett expertteam från världshälsoorganisationen WHO i Wuhan för att samla in ledtrådar om virusets ursprung. Den dominerande teorin är att viruset härstammar från fladdermöss, men forskarna vill veta när, var och hur det tog steget över till människan. Fanns det ett värddjur som fungerade som mellanled? Och kan den arten ha funnits på djurmarknaden i Wuhan – som det första utbrottet spåras till?

Efter två veckors karantän har teamet – som består av experter i virologi, veterinärmedicin, livsmedelssäkerhet och epidemiologi från tio olika länder – besökt sjukhus, forskningsanläggningar och den numera ökända djurmarknaden, uppger AP. I slutet av nästa vecka går deras visum ut, men enligt expertgruppens medlem Peter Daszak har de redan fått tillträde till alla platser de önskat, inklusive Wuhans virologiska institut där det omtalade labbet P4 ligger, uppger Reuters och AP.

Shi Zhengli tillsammans med en kollega. Foto: Chinatopix via AP

Laboratoriet, som har högsta biologiska skyddsnivå, omgärdas av spekulationer och rykten i medier och på internet som att viruset kan ha ”rymt” från anläggningen – eller till och med tillverkats där. En del experter spekulerar i om viruset kan ha plockats in från naturen, använts i laboratorieexperiment och sedan ”flytt” via en smittad anställd. Vissa forskare har även uppmanat Kina att lämna ifrån sig data om samtliga coronavirus som förvaras på labbet, för att se vilket som bäst matchar det som ligger bakom pandemin, uppger Reuters.

I våras hamnade institutet i rampljuset då USA:s tillförordnade nationella underrättelsechef Richard Grenell sade att USA undersökte om viruset kunde ha läckts därifrån av misstag, men han framhöll samtidigt att de inte trodde att viruset var tillverkat av människor. Dåvarande president Donald Trump påstod sedan att han hade sett bevis för att viruset spridits från anläggningen.

– Jag tror att de gjorde ett fruktansvärt misstag, som de inte ville erkänna, sade presidenten enligt CNN.

Trump backades upp av utrikesminister Mike Pompeo, men presidentadministrationen lade inte fram några fakta som stödde påståendena.

USA:s förre utrikesminister Mike Pompeo tillsammans med dåvarande presidenten Donald Trump på en presskonferens i mars förra året. Foto: Evan Vucci/AP

Trump fick även mothugg av Vita husets egen medicinska expert Anthony Fauci som var tydlig med att han varken trodde att viruset hade tillverkats i labbet eller ”rymt” därifrån. Anklagelserna avfärdades även av Kina som har lagt fram egna teorier om virusets ursprung, till exempel att viruset kan ha kommit in i landet genom import av frysta skaldjur, uppger AP.

I somras gick Shi Zhengli till motangrepp mot Trump och krävde en ursäkt.

– USA:s president Trumps påstående om att sars-cov-2 läckt från vårt institut går helt stick i stäv med fakta. Det äventyrar och påverkar vårt akademiska arbete och våra privatliv. Han är skyldig oss en ursäkt, sade hon till Science Magazine.

I onsdags tillbringade WHO:s experter flera timmar inne på det välbevakade institutet.

”Extremt viktigt möte i dag med personal på WIV, inklusive dr Shi Zhengli. Rättfram, öppen diskussion. Nyckelfrågor ställdes och besvarades”, skrev Peter Daszak i expertgruppen på Twitter efteråt.

Peter Daszak är expert på zoonoser, infektioner som kan spridas mellan djur och människor. Han menar att WHO:s team måste vara öppet för alla möjligheter, men framhåller samtidigt att det inte finns några bevis för att viruset har tillverkats i och läckts från labbet.

– Det finns inga bevis alls för det, men det är något som vi har pratat med folk i labbet i Wuhan om och som vi har fått riktigt ärliga, uppriktiga och bra, informativa svar av. De tog själva upp det, säger han i en intervju med CNN efter besöket.

Kinas teori om att viruset kan ha kommit till Wuhan via fryst mat har avfärdats av ledande forskare. Daszak utesluter inte att det kan ha inträffat, men menar att det inte finns några bevis. När det gäller spåren som leder till djurmarknaden menar han att de fortfarande håller på och sammanställer information.

– Vi tittar på djurbevisen. Vad såldes på marknaden, var kom det ifrån, vilka typ av djur var det? Var det sådana som kan bära på coronavirus?

Det tog månader av förhandlingar med Kina innan WHO:s expertteam släpptes in i landet. På frågan om hur mycket svängrum de egentligen har under sitt besök, säger Daszak:

– Vi pratar med våra värdar, vi befinner oss i utlandet. Vi är Kinas gäster just nu. Det här är ett bra samarbetsbaserat vetenskapligt angreppssätt för att förstå mer om covid-19:s ursprung.

WHO:s team anländer till institutet i onsdags. I framsätet sitter Peter Daszak. Foto: Hector Retamal/AFP

Gruppen har nu besökt alla platser och ska gå igenom all information för att se om den pekar mot någon särskild hypotes innan de håller presskonferens före hemresan på onsdag.

– Jag kan ännu inte säga så mycket om vad vi har fått fram, säger han till AP.

Samtidigt understryker han att det kan vara för sent, att spåren redan kan ha hunnit kallna.

– Vi kunde ha varit här för ett år sedan och gjort ett bra jobb, säger han i en tidigare intervju med CNN.

Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet, ger inte mycket för anklagelserna mot labbet i Wuhan. Han menar att man måste vänta in WHO:s slutrapport innan man kan säga något slutgiltigt, men att Shi Zhengli tydligt har visat att det inte finns några tecken på att viruset har konstruerats i ett laboratorium.

– Det har även oberoende internationella forskare kommit fram till när de studerat virusets genetiska sammansättning, säger han.

Det är heller inte sannolikt att viruset har ”rymt” eller förts ut ur laboratoriet, menar han.

– Självklart kan ingen garantera att inte en galning har plockat på sig något och tagit det med sig ut. Men det finns säkerhetsföreskrifter, det är inte så lätt att plocka på sig ett virus.

Labbets olika virusstammar, som förvaras nedfrysta, är sannolikt noggrant genetiskt kartlagda och om WHO får tillgång till dokumentationen kan de se om viruset fanns i labbet före utbrottet. Om sars-cov-2-viruset skulle vara genmodifierat och bestå av två olika coronavirus borde även ursprungsvirusen finnas i labbet, menar han.

– Är man konspiratoriskt lagd kan man säga att de kan ha förstört dem. Konspirationsteoretiker kommer hävda att de gjort sig av med både dokumentation och virusstammar, men det skulle förvåna mig oerhört. Det är ingen baggis att konstruera ett helt nytt virus.

Anders Sönnerborg forskar om virus på Karolinska institutet. Foto: Stefan Zimmerman/TT

Peter Daszak i WHO:s team har anklagats för att ha för nära band till institutet och Shi Zhengli, eftersom han har besökt institutet tidigare och de har publicerat flera forskningsrapporter ihop. Anders Sönnerborg menar att det är svårt att hitta personer som inte redan känner Zhengli och samtidigt är tillräckligt kompetenta, eftersom relativt få forskare hade studerat coronavirus innan utbrottet. Själv har han deltagit i en rad seminarier med Zhengli under våren för att hämta in mer kunskap om viruset. Han ser henne som en seriös och gedigen forskare, som kan sitta på nyckeln för att lösa gåtan om virusets ursprung.

– Hon har mycket stor betydelse. Det illustreras av att den amerikanska hälsomyndigheten National Institutes of Health tidigare har stött hennes forskning med mycket stora belopp. Hon är en av de mest framstående forskarna som studerar zoonoser både i Kina och globalt.

Men det betyder inte att hon och andra forskare i Kina inte kan vara utsatta för påtryckningar från staten.

– Det är klart att det är politiskt reglerat på ett annat sätt i Kina, men rådata som WHO får se kan de näppeligen förfalska – möjligen undanhålla.

Anders Sönnerborg tycker det är bra att WHO:s team kan studera förhållandena på plats. Han tror att de kan få tillgång till ”labboken” på institutet, där forskarna skriver ned alla sina experiment.

– Om teamet kommer fram till samma sak som Shi Zhengli och internationella forskare hoppas jag att de här konspirationsteorierna försvinner. Hittills finns inget annat än lösa rykten och konspirationsteorier – inga solida vetenskapliga data.

